Взрыв в жилом доме Тбилиси: есть жертвы и пострадавшие - видео

В результате взрыва, который произошел в многоэтажном жилом корпусе Тбилиси, погибли четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Об этом сообщает Рустави.

По словам министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, ребенок от полученных травм умер в больнице.

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Восемь человек также получили ранения, среди них двое детей, их госпитализировали.

Медики состояние пятерых человек оценивают как легкой степени тяжести.

Взрыв произошел из-за утечки газа на шестом этаже комплекса. По факту инцидента открыли уголовное дело.

По информации СМИ страны, премьер-министр Грузии Мамуки Бахтадзе, в связи с трагедией 17 января объявил в Тбилиси день траура.

12 января 2019 года в результате взрыва в булочной в центре Парижа погибли четыре человека.