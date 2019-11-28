Японские депутаты заседали в шапочках из фольги: видео

В парламенте Японии прошли учения на случай землетрясения – депутаты учились надевать хранящиеся под сидениями специальные шлемы из пластика и фольги, изготовленные в стиле традиционных самурайских головных уборов. Об этом сообщает Reuters.

На транслируемом по телевидению видео министр финансов Таро Асо демонстрирует, как правильно надевать пластиковый шлем.

"Вы никогда не знаете, когда случится бедствие. Я хочу, чтобы вы всегда были начеку", - сказал спикер нижней палаты Тадамори Осима, обращаясь к депутатам.

Наборы на случай стихийного бедствия появились в парламенте Японии в 2017 году.

Школьные учения по стихийным бедствиям - не редкость в Японии, где часто случаются землетрясения. Землетрясение магнитудой 9,0 в марте 2011 года вызвало сильное цунами, в результате которого погибли около 20 000 человек и начался ядерный кризис на Фукусиме.

Несмотря на инструкции о том, как раскладывать и надевать шлем, по крайней мере один парламентарий положил его на место, нескольким другим нужна была помощь.

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