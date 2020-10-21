Захват заложников в Грузии. Злоумышленник озвучил свои требования: видео с места событий

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В здании банка находятся 19 человек

Злоумышленник, захвативший заложников в отделении банка грузинского города Зугдиди, потребовал $500 000 и транспорт – вертолет или автомобиль. Об этом в эфире местного телеканала по телефону сказал один из заложников, сообщает Общественное телевидение.

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По словам заложника Ираклия Кварацхелия, в здании находятся 19 человек, поэтому "о каком-либо насильственном решении этой ситуации не может быть и речи".

Злоумышленник просит $500 000 и чтобы как можно быстрее в здание банка прибыл переговорщик без оружия. "Требуется гарантия безопасности и безопасный выход отсюда... Он просит уехать на вертолете или машине с заложниками", – сказал заложник.

Он также сообщил, что захвативший заложников уже общался с правоохранителями.

"Были разговоры, но пока что больше часа мы здесь и, несмотря на многочисленные просьбы, никто не пришел. Ему обещали приехать. Когда, пока неизвестно", – сказал Кварацхелия.

Сегодня в центре грузинского города Зугдиди вооруженный мужчина напал на филиал Банка Грузии и захватил заложников.

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Теги: банк, Грузия, заложники
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