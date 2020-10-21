В одном из городов Грузии вооруженный мужчина напал на банк и захватил заложников

На месте происшествия в грузинском городе Зугдиди, где мужчина напал на банк, работают правоохранители

В центре грузинского города Зугдиди вооруженный мужчина напал на филиал Банка Грузии и захватил заложников. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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Мужчина произвел несколько выстрелов, сотрудник банка успел нажать на тревожную кнопку. По данным издания, на месте происшествия уже работают правоохранители, проходит спецоперация.

Нападавший выпустил из здания пожилых людей.

3 августа в отделение банка в Киев зашел мужчина. Он сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. Он отпустил всех, кроме руководителя отделения, которая осталась "по собственному решению". Полиция вела с ним переговоры с предложением сдаться. Захватчик требовал выхода в прямой эфир. Позже злоумышленника задержали сотрудники СБУ.

Владислав Сердюк

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