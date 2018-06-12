Как бросить пить навсегда - 5 важных советов

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Как избавиться от алкоголизма раз и навсегда?

Осознание и принятие проблемы – уже половина успеха, в том числе если речь идет об алкоголизме

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Осознание и принятие проблемы – уже половина успеха, в том числе если речь идет об алкоголизме. «Хочу бросить пить» – именно с этих слов должен начинать путь в другую жизнь алкозависимый человек. Иначе положительных результатов ожидать не стоит.



Как избавиться от алкоголизма раз и навсегда? Рекомендаций и советов множество, но наиболее эффективных способов борьбы с хроническим пьянством не так уж много.

Совет 1. Без помощи специалистов не обойтись

Не стоит бояться обращения в специализированный центр для лечения алкоголизма. Только с помощью вмешательства профессиональных наркологов и психологов избавление от зависимости будет результативным и пройдет с наименьшими эмоциональными и энергетическими затратами.

Совет 2. Развивайтесь!

Одна из причин пьянства – разочарование в окружающем мире, отсутствие интересов и увлечений, общения и развития. Отличный способ избавиться от алкогольной зависимости – включить в реабилитационный комплекс методику замещения. Вместо рюмки – пробежка, вместо одинокого вечера у телевизора в компании горячительных напитков – курсы, поход в кино, встреча с друзьями.

Совет 3. С поддержкой – лучше и эффективнее

Отличные результаты на пути к избавлению от алкозависимости показывает семейная психотерапия. Не стоит забывать – от проблемы страдает вся семья больного и его ближайшее окружение. Профессиональные психологи помогут выйти из созависимости, вызванной совместным ведением быта с зависимым человеком, преодолеть страхи, понять друг друга.

Совет 4. Движение = жизнь

Реабилитационный период после прохождения медикаментозного и психологического лечения в специализированном центре пройдет результативнее, если в жизни бывшего алкоголика появится спорт. Нет-нет, речь не идет о покорении Эвереста или установлении новых мировых рекордов. Но вот посетить ближайшую спортивную площадку, записаться в спортзал и включить в распорядок дня ежедневную пробежку – очень даже нужно!

Совет 5. Верьте в себя и своих близких

Без уверенности в успехе вряд ли удастся его достичь. С уверенности начинается лечение алкоголизма и без нее не обойтись на протяжение всего периода реабилитации. Тем более, избавиться от алкогольной зависимости раз и навсегда в один момент – невозможно. Это длительный и сложный комплекс мероприятий, сомнений, принятия и отрицания, который может длиться годами.

Источник: наркологический центр Кадырова. А. О.