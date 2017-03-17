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Взрыв на Запорожкокс: людей взрывом отбросило на 50 метров

17.03.2017 03:55
Пока в администрации предприятия никак не комментируют взрыв и не называют официальных причин происшествия
Взрыв на Запорожкокс: людей взрывом отбросило на 50 метров
Фото: zaporozhcoke.com

Во время взрыва на Запорожкокс людей отбросило назад в радиусе 50 метров. Об этом рассказал глава Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега, передает ТСН.

"Взрыв был достаточно мощный - людей поотбрасывало в пределах 50 метров от места взрыва. Нужно точно понять, что это было", - сказал Чернега. 

Администрация предприятия пока не дает никакой официальной информации. 

В результате взрыва погибли четыре человека. Это сотрудники подрядной организации, которая должны была красить водный сборник.

Запорожкокс входит в группу Метинвест олигарха Рината Ахметова и депутата от Оппоблока Вадима Новинского.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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