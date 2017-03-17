Взрыв на Запорожкокс: людей взрывом отбросило на 50 метров
Во время взрыва на Запорожкокс людей отбросило назад в радиусе 50 метров. Об этом рассказал глава Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега, передает ТСН.
"Взрыв был достаточно мощный - людей поотбрасывало в пределах 50 метров от места взрыва. Нужно точно понять, что это было", - сказал Чернега.
Администрация предприятия пока не дает никакой официальной информации.
В результате взрыва погибли четыре человека. Это сотрудники подрядной организации, которая должны была красить водный сборник.
Запорожкокс входит в группу Метинвест олигарха Рината Ахметова и депутата от Оппоблока Вадима Новинского.
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