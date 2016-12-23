На одну зарплату: декларация судьи, подозреваемого в коррупции

Автор VoxUkraine сравнил финансовую отчетность среднестатистических судей с декларациями судей, которые подозреваются в коррупции

Живут ли украинские судьи на одну зарплату и можно ли только по декларации о доходах вычислить предполагаемого коррупционера среди представителей Фемиды?

Независимость и неприкосновенность судей - один из элементов их статуса, которые гарантируются Конституцией и законами Украины. Однако неприкосновенность отнюдь не должна ассоциироваться с безнаказанностью.

Задержать судью даже за коррупционное деяние невозможно без соблюдения специальной процедуры. По старому закону задержание требовало согласия Верховной Рады Украины, а отстранить от должности могла только Высшая квалификационная комиссия судей в связи с привлечением к уголовной ответственности и на основании ходатайства генерального прокурора Украины (ст. 49 старого ЗУ "О судоустройстве и статусе судей"). По новому закону 2016 года задержание судьи возможно только во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления либо с согласия Высшего совета юстиции (ст.49 ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" ).

Сеть обличителей Corrupt.ua послала информационный запрос в Высшую квалификационную комиссию судей и узнала, что в 2014 году Генеральная прокуратура Украины 35 раз обращалась относительно отстранения судей. Чаще всего в связи с подозрениями в получении ими (или обещания получения) неправомерной выгоды и вынесения заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления. В результате в том году отстранили по подозрению во взяточничестве семерых судей и только одного уволили в связи с тем, что вступил в силу обвинительный приговор.

Ранее VoxUkraine описал статистический портрет обычного украинского судьи по анализу их деклараций в 2014 году. Сейчас мы получили фамилии, имена и должности служителей Фемиды, которые подозревались в коррупционных деяниях того года. Поэтому мы задались вопросом, а чем же отличается декларация судьи-взяточника от среднестатистического судьи? Возможно, именно в этих документах есть индикаторы, которые позволят идентифицировать потенциального коррупционера?

Прокуратура vs судейская комиссия

В публикации проанализированы декларации за 2014 год 17 судей из разных регионов Украины, подозреваемых в неправомерных действиях, отстранения которых от должностей требовала Генеральная прокуратура. Всего за 2014 год прокуратура направила комиссии 35 таких официальных обращений. В течение года в отношении некоторых судей обращения повторялись несколько раз.

Например, относительно отстранения от должности судьи Деражнянского районного суда Хмельницкой области Олега Дворнина Генеральной прокуратурой было направлено целых пять обращений, судьи Суворовского районного суда Одессы Андрея Лупенко - четыре, судьи Савранского районного суда Одесской области Оксаны Трачевой - три.

Чаще всего в неправомерных действиях подозревали судей общих местных судов - в 94% случаях. Также в перечень попал один представитель общего апелляционного суда. Объяснить это можно тем, что местные суды - это главное звено в системе судов общей юрисдикции. На них приходятся основные судебные нагрузки, поскольку они рассматривают абсолютное большинство уголовных, гражданских, хозяйственных и административных дел. Отсюда и получается, что есть большая вероятность принятия "нужного" решения и, следовательно, совершения различного рода коррупционного деяния.

Если обратить внимание на регионы, где работали подозреваемые в неправомерных действиях судьи, то четверо из них из Киевской области, трое из Одессы, по двое из Винницкой и Черкасской областей, а также по одному из других регионов - Львовской, Хмельницкой, Харьковской областей и так далее.



Бедные судьи

Доходы. Суммарный доход семьи украинского судьи, подозреваемого в совершении коррупционного преступления, меньше дохода семьи его среднестатистического коллеги на 28 тыс грн. Если брать данные отдельно, то зарплата подозреваемых во взяточничестве на 16 тыс меньше среднего показателя в 258 тыс в год, при этом и доход его семьи тоже меньше средних данных почти на 12 тыс грн, или 13%.

Если доходы судей почти не отличаются, то расхождение в банковских вкладах действительно впечатляет. В частности, если среднестатистический судья имеет сбережений на сумму почти 34 тыс грн, то потенциально нечестный представитель Фемиды официально декларирует лишь 1205 грн, то есть в 28 раз меньше! Что касается судейских семейств, то они имеют на 34% меньше сбережений (28 тыс против среднестатистических 42 тыс грн).

Недвижимость . Не могут судьи, подозреваемые в коррупции, похвастаться и количеством недвижимости. Если верить данным деклараций, то такие судьи имеют вдвое меньше жилой площади, чем их коллеги. Официально в собственности таких судей находится только 45 м² недвижимости, тогда как средний показатель по Украине - 89 м².

Что касается судейского семейства, то разница в квадратных метрах не велика - всего 9 м², или 12% (79 м² недвижимости в сравнении с 70 м² - средним показателем по Украине).

Если посмотреть на финансовые обязательства декларанта и членов его семьи, в которых учтены и погашения суммы займа, и содержание имущества, то сам судья имеет их только 16 тыс, а семья - почти 11 тыс грн, что на 16% и 40% меньше средних показателей.

Земля. Также большая разница в декларациях - в количестве задекларированной земли. Эта разница составляет 3,35 раза (6749 м² против 2012 м² по Украине).

Почему они не скрывают эти разногласия? Дело в том, что землю скрыть гораздо сложнее, чем, скажем, автомобиль, при покупке которого не обязательно переоформлять его на себя и, соответственно, не обязательно указывать в декларации образца 2014 года. То же и с вкладами в банках. Судьи, как и кто либо, могут пользоваться услугами посредников и выводить "свободные" средства за границу, не фигурируя при этом в официальных документах. А вот на земельный участок обязательно оформлять право собственности, поэтому ее сложнее скрыть, как и любую другую недвижимость.

В отношении семьи судей значительной разницы в количестве земли нет - 4493 м², в то время как средний показатель по Украине - 4112 м².

Авто. Собственным транспортом владеет только треть судей - 35%, в то время как остальные 65% указывают отсутствие авто в декларации о доходах. Если сравнивать количество авто со средним значением по Украине, то на одного судью, подозреваемого в коррупции, приходится лишь 0,41 авто, в то время как на его коллегу, среднестатистического судью - 0,7.

Что касается семейств судей, то опять же, нет значительной разницы. Собственным транспортом владеет каждая третья судейская семья, а в среднем на судейское семейство приходится 0,5 авто, в то время как на семью взяточника - 0,59.

Учитывая обработанные данные, можно сделать следующие выводы:

1. С помощью только одной декларации об имуществе четко указать на судью-коррупционера невозможно, поскольку каждый случай - уникален, а в данной статье приведены сравнительные средние данные деклараций судей, подозреваемых в коррупционных преступлениях и среднестатистических представителей Фемиды. Однако есть немало поразительных различий, которые могут стать индикаторами для проверок.

2. В зоне риска - судьи из общих местных судей, поскольку именно этими инстанциями рассматривается абсолютное большинство судебных дел.

3. Земля - ценный ресурс, и чем больше ее у самого судьи, тем больше стоит обращать внимание на этот факт. И если средний судья в Украине владеет 20 сотками земли, то подозреваемые судьи в собственности имеют почти 70 соток. Именно поэтому отклонения от среднего показателя (0,2 га) в сторону увеличения должно вызвать подозрения. Впрочем, есть вероятность, что судьи могли получить землю в наследство.

4. Судья, который подозревается в преступлении, декларирует вдвое меньше недвижимости - только 45 м².

5. Еще один индикатор, на который стоит обратить внимание - это сбережения, которых у судей, подозреваемых в преступлениях, в 28 раз меньше. Если в среднем судья имеет сбережений 34 тыс грн, то подозрительный судья - лишь 1,2 тыс грн. То же касается их семей: хранят на 34% меньше (28 тыс при среднем показателе в 42 тыс грн). Что касается финансовых обязательств, то они на 16% меньше среднего показателя (напомним, это 19 тыс грн). И обязательства семьи декларанта, которые на 40% меньше среднего показателя (42 тыс грн).

Марьяна Зварич, интерн VoxUkraine

В исследовании брались за основу декларации судей за 2014 год. Учитывая общественный интерес, актуальными являются сравнения полученных данных с данными деклараций 2015 года, поскольку ключевым показателям остается количество земли, недвижимости и финансовых сбережений, которыми обладают судьи и члены их семей.



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