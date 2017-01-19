Террариум единомышленников: интриги нового сезона Верховной Рады

Какие домашние заготовки для покорения сердец электората подготовили к началу нового года парламентские игроки

Во вторник 17 января начала работу первая в 2017 году сессия Верховной Рады Украины. Перекрестный допрос участников парламентского процесса подтвердил, что даже при наличии десятка важнейших законодательных инициатив (судебная, земельная и пенсионная реформы, антикоррупционные телодвижения, реформы избирательного права и так далее), определенных в качестве плана максимум, интригой сезона остается призрак досрочных выборов. Кто с кем, против кого и какими методами планирует дружить под куполом на Грушевского для достижения личных целей - в материале ЛІГА.net.

"Шатун" откровенно провалился, однако это не значит, что сторонники скорейших перевыборов откажутся от идеи развалить парламент любой ценой. Объективных предпосылок для досрочных выборов нет, но угроза существует", - рассказал источник во фракции президента, отметив, что удара стоит ожидать, скорее всего, со стороны публикации компромата на лидеров коалиции. Конкретизировать не стал.

План коалиции - цементировать оборону

Народный фронт: старая песня о спецконфискации, новая - об антикоррупции, возвращение Яценюка

"Хватит уже спрашивать о поименном списке коалиции. Коалиция состоит из фракций, БПП и Народный фронт приняли решение о коалиции, а то, что отдельные депутаты не всегда голосуют - это элемент демократии и человеческий фактор. Зайдите на сайт Рады - 226 голосов есть? Есть. Все, Слава Украине" - сказал депутат-фронтовик из Народного фронта Игорь Лапин. На уточняющий вопрос о том, что согласно парламентского сайта НФ и БПП вместе дают только 223 голоса, парламентарий предположил техническую ошибку и в очередной раз на словах заверил в том, что коалиция есть, и она легитимна.

В качестве козырей нового сезона Народный фронт, по словам собеседников из фракции, а также связанных с ней экспертов, продолжит тему спецконфискации и подхватит инициативу по созданию Антикоррупционного суда. Идея создания особого суда, который возьмет на себя все дела Антикоррупционного бюро, зрела давно. Изначально - еще летом-2016 это выдавалось за инициативу президентской команды, к осени тему антикоррупционного суда переняли так называемые "младоантикоррупционеры", все чаще вступавшие в публичный спор с БПП, президентской администрацией или Генпрокуратурой. В новом 2017 году знамя борьбы за очередной самый честный суд грозится перенять команда НФ.

Народный депутат из "фронды" БПП - Сергей Лещенко прогнозирует, что всерьез, а не на словах, за создание Антикоррупционного суда в Украине возьмутся лишь в случае прямого и безапелляционного указания МВФ. "Сам по себе честный антикоррупционный суд не нужен тем, кто определяет политику в Украине. Рада может рассмотреть закон о специальном антикоррупционном суде только в том случае, если создание такого суда станет частью требований МВФ", - сказал Лещенко.

Достаточно ощутимо ударило по парламентскому большинству с начала года одиозное приключение Сергея Пашинского в канун Нового Года. И в БПП, и в НФ есть негласная установка хранить молчание по этому эпизоду, делая вид, что "слона в комнате нет"

Еще одной особенностью Народного фронта в 2017-м может стать возвращение Арсения Яценюка в публичную политику. "Переждавшему волну негатива после атак Банковой времен премьериады Яценюку есть что аргументировано прокомментировать и чем вновь вернуть народное доверие к себе", - говорят фронтовики.

Причем публичность экс-премьера не ограничится съемками в промо-роликах родной партии. О степени откровенности и остроты в комментариях Яценюка сейчас как раз определяются вместе с Банковой - возвращение экс-премьера не должно ударить по несокрушимости коалиции.

Единственное, что достаточно ощутимо ударило по парламентскому большинству с начала года - это одиозное приключение Сергея Пашинского в канун Нового Года. И в БПП, и в НФ есть негласная установка хранить молчание по данному эпизоду, делая вид, что "слона в комнате нет". Но и в президентской силе и среди фронтовиков соглашаются с тем, что оппоненты попытаются выжать максимум из этой истории.

Педалируемая с самого начала существования партии тема раскола НФ на группы Яценюка - Парубия - Авакова - Турчинова замораживается до лучших времен во благо единства коалиции. Развал коалиции грозит БПП потерей в весе, а для фронтовиков в целом может означать политическую смерть.

БПП: работа на опережение

В президентской фракции держат курс на удержание видимости большинства в Раде и устранение конкурентов под будущие выборы, когда бы они ни состоялись. Речь идет и о парламентской, и о президентских кампаниях. Технологическая задача лично Игоря Грынива, главы фракции БПП - поддерживать конструктивный диалог с лидерами-переговорщиками из Оппозиционного блока и групп Видродження и Воля народа.

"БПП и Народный фронт обычно дают при голосованиях не более 185 голосов. БПП обычно не более 110, НФ - 74-75. Остальное приходится искать индивидуально под каждое голосование", - признает дисциплинарные проблемы в коалиции Пашинский.

Под индивидуальным подходом имеется в виду привлечение голосов Оппоблока и двух депутатских групп. Это знают все, но лидеры коалиции под запись этот факт не признают при всей его очевидности. С уходом с поста главы АП Бориса Ложкина функция поиска голосов во многом легла на Грынива.

Это что касается обеспечения дееспособности Рады. Что же касается курса на устранение конкурентов, то, по словам близких к Банковой технологов, президентский офис работает над поиском компромиссов с непарламентскими партиями на будущее. "Обратите внимание на то, как с конца прошлого года изменилась риторика Свободы, УКРОПа, правых радикалов и даже еще вчера перспективных антикоррупционеров, - говорят в команде президента, - Если критика гаранта и звучит, то с каждым днем она становится все провинциальнее и вторичнее. Наша задача - направить их на "внутренний диалог" (читай - борьбу друг с другом - ред.).



Отдельная задача президентской команды - не позволить хоть сколько-нибудь сближения разных оппозиционных фракций. Банковая ежедневно работает над тем, чтобы не реализовалась возможность поиска общего языка Радикальной партии, Батькивщины и Самопомощи в любой конфигурации. В прошлом году удавалось. "Садовый пусть будет занят спасением личного рейтинга, а Ляшко и Тимошенко при абсолютно идентичном электорате и политическом портрете должны продолжать ревновать друг друга к народу", - сказал один из заместителей Администрации президента.

Оппозиция-2017: каждый сам за себя

Оппозиционный блок - сохранить лицо, работая с Банковой

"Очень сложно одновременно добиваться досрочных выборов и держать прямой контакт с президентской Администрацией. Из-за этого во фракции давно ведутся дискуссии", - говорит народный депутат-оппоблоковец. Под дискуссией дипломатично подразумевается конфликт по линии Левочкин-Ахметов, который отдельные СМИ в начале года поспешили окрестить расколом.

Левочкин монополизировал контакты с Банковой. Контакт через Грынива. Людям Ахметова в Оппоблоке это не нравится - есть конфликт, но не раскол

"Раскола никакого нет - они же не сумасшедшие. Это конфликт углеводородных против минеральных. Суть недопонимания - монополизизация Левочкиным и его группы контактов с президентской командой. Трется все через Грынива. Людям Ахметова это очень не нравится", - рассказал близкий к экс-регионалам политтехнолог. "В новом году многое зависит от того, какой инстинкт окажется в Оппоблоке превалирующим - выживания (сохранения отношений с Банковой) или экспансии (лоббирование скорейших выборов в Донбассе, примирения с РФ и досрочных выборов. В обоих случаях раскола Оппоблока ожидать не стоит", - говорит эксперт.

Радикальная партия - снова можно пошуметь

"То, что происходит с банковской системой, - преступление против Украины. Радикальная партия требует ответственности главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, которые превратили банковскую систему в частную кормушку, уничтожили более 80 банков. Мы требуем ответственности, мы требуем крови руководства Национального банка", - с этими слова лидер Радикальной партии Олег Ляшко вошел в новый политический сезон. В общении депутаты из Радикальной партии снова громко заявляют о Гонтаревой как проблеме номер один в Украине.

"Имея стабильный рейтинг в районе 7% Олег Валерьевич вот уже второй год как разыгрывает одну и ту же карту - в конце года при формировании бюджета идет на все возможные компромиссы с властью, в начале года восстанавливает электоральный баланс и возвращает себе засомневавшихся бескопромиссной критикой режима", - говорят на Банковой. В президентской канцелярии напоминают, как в конце 2015-го Радикальная партия при всей оппозиционности помогла принять госбюджет-2016, а в конце 2016-го коршуном бросалась на соратников по оппозиции из Батькивщины аккурат во время волны тарифных митингов. "Начался новый сезон и Ляшко приводит себя оппозиционную форму критикой Гонтаревой. Прием не новый, но проверенный. Ничего страшного, все под контролем", - говорят в АП.

Батькивщина - оппонент №1

По всем социологическим опросам за партию Тимошенко готовы отдать свои голоса от 12 до 16% украинцев. При общем уровне разочарования политикой это тождественный или превышающий БПП уровень поддержки. Для власти это цифра угрожающая - Тимошенко снова грозит стать главным оппонентом на будущих выборах президента, а Батькивщина может превратиться в крупнейшую парламентскую фракцию в случае досрочных выборов. Собственно, вокруг этой цели команда Тимошенко, не таясь, намерена сплотиться в новом политсезоне.

"Мы будем делать все, чтобы убедить страну в необходимости досрочных парламентских выборов и поднять людей для защиты своих интересов. При политике нынешней власти скорейшие выборы - это экономия, а не потери, в чем они пытаются всех убедить", - говорит член фракции Батькивщина Иван Крулько.

Для реализации этой цели Батькивщина в новом сезоне продолжит бить в несколько болезненных точек. Первое - легитимность коалиции. Второе - тарифная тема. Третье - коррумпированность госаппарата. Четвертое - имитация реформ Кабинетом министров.

Ляшко второй год как разыгрывает одну и ту же карту - в конце года при формировании бюджета идет на все возможные компромиссы с властью, в начале года восстанавливает электоральный баланс и возвращает себе засомневавшихся критикой режима

В качестве антидота атакам Тимошенко в президентско-коалиционной команде пока называют одно слово - "Савченко". "Нужно, чтобы каждый житель Украины при появлении Тимошенко на экранах вспоминал, что именно она привела в парламент Савченко, рейтинг и популярность которой среди основной массы электората сегодня выглядят печально. При появлении Тимошенко и ее спикеров в СМИ, у каждого из подсознания должен выплывать треугольник "Тимошенко - Савченко - Путин", - говорят в команде президента.

Самопомощь - военная тема: новое начало

Нельзя возвращать Донбасс - с этим слоганом и темой фракция Андрея Садового начинает свой политический сезон. Говоря о планах украинской власти и, в частности, правительства о деоккупации Донбасса, лидер фракции Самопомощь Олег Березюк и его соратники говорят однозначно - это планы Кремля.

"Кремль хочет переложить ответственность за оккупированные территории на Украину - чтобы украинские налогоплательщики содержали эти города и их жителей, когда де-факто там остается оккупационная власть. Любые компромиссы до полного возврата территорий - это подыгрывание Кремлю" - говорит Березюк.

Тема благодатная - любые инициативы власти по вопросу политики в отношении оккупированных территорий до их освобождения Самопомощь под одобрение большинства граждан будет разносить в пух и прах. А об освобождении речи пока нет, и не предвидится.

При появлении Тимошенко и ее спикеров в СМИ, у каждого из подсознания должен выплывать треугольник "Савченко - Тимошенко - Путин, - говорят в команде президента

Реагируя на новый стиль Самопомощи, собеседники на Банковой отмечают, что "они могут делать и говорить что угодно". Главное для команды президента - не допустить объединения ее с другими оппозиционными силам, и не допустить роста личного рейтинга Садового (мусорную тему еще никто не закрывал). Рейтинг оппозиционной Самопомощи сегодня на уровне 9%, а при условии их автономного существования и отказа Садового от президентских амбиций - это, похоже, приемлемые условия для сосуществования с властью.

В целом же стартовая расстановка в начале 2017 года позволяет команде власти чувствовать некоторую уверенность. Разобщенность оппозиции и отсутствие поддержки идеи досрочных выборов у большинства украинцев и провал "тарифных волнений" конца 2016 года играют на руку команде президента и его союзникам по коалиции. Впрочем, опыт не столь отдаленного прошлого показывает, что для кардинальной перемены погоды в украинской политике порой достаточно пары, а то и одного импульса - им может стать как неожиданный, но весомый компромат на первых лиц государства и высших чиновников (что там с пленками Онищенко и записями разговоров руководства Нацбанка?), так и блистательная безалаберность Кабмина в ряде болезненных для народа решений, которую никогда нельзя исключать.



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