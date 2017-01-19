"Я пытался": главное из итоговой пресс-конференции Обамы

Президент США Барак Обама провел последнюю на посту пресс-конференцию. Выразив благодарность журналистам и отметив важность свободной прессы, он ответил на вопросы представителей СМИ.

Главное из сказанного - в материале ЛІГА.net

О кибератаках РФ

"В нашем кибервеке нам придется позаботиться о том, чтобы постоянно искать истинное равновесие между прозрачностью и ответственностью, которые являются родовым пятном, фирменным знаком нашей демократии. Мы все должны учитывать тех противников и тех лиц, которые хотят эту открытость использовать во вред, независимо от того, идет речь о финансовых операциях, террористических атаках или людях, которые хотят вмешиваться в наши выборы".

"Я пытался…"

"Думаю, что интересы у Америки отвечают интересам всего мира, чтобы у нас были конструктивные отношения и с Россией. Именно такой подход я практиковал в течение всего своего пребывания на посту президента. Я пытался работать с Россией".

Крым

"После того, как Путин вернулся на пост президента и началась эскалация антиамериканской риторики… Этот возврат к соперническому духу холодной войны сделал отношения более трудными с Россией. И это окончательно стало ясно, когда Россия отправилась в Крым и забрала часть Украины".

Санкции против РФ

"Причина того, почему мы ввели санкции заключалась не в том, что были вопросы с ядерным оружием, а потому что независимость и суверенитет страны, Украины были ущемлены силой со стороны России. Это было не наше решение, это точка зрения, которую разделяло все мировое сообщество. И Россия продолжает оккупировать украинскую территорию и вмешиваться в дела Украины и поддерживать военных суррогатов, которые нарушили фундаментальные международные нормы".

Америка и демократия

"Мы самая сильная страна в мире, если мы не будем защищать демократию, то Россия и Китай тоже этого не будут делать".

О ядерном оружии

"О ядерных вопросах...Это были два договора. Они снизили ядерное противостояние, я готов был идти дальше, но Путин не пошел на переговоры. Если избранный президент Дональд Трамп сможет восстановить эти разговоры, можно будет существенно сократить ядерное вооружение в мире".

О Трампе

"Я думаю, что его советники будут в значительной степени формировать его точку зрения…Президент США - это такая работа, что делать ее одному невозможно…Если он будет слушать только тех, кто готов говорить ему то, что он хочет слышать или если процесс будет лишен возможности задавать жесткие и сложные вопросы, проверять факты, то тогда президент начинает совершать ошибки…В таких случаях реальность кусается".

О будущем

"Я хотел бы писать. Я хотел бы помолчать…Я хотел бы потратить свое время с моими девочками, с моими дочерьми".

Израиль

"Статус-кво опасен для Израиля. Это плохо для палестинцев. Это плохо для региона. Это плохо сказывается на американской национальной безопасности…В конечно счете мы не можем заставить стороны прийти к миру…Нам было важно дать сигнал… Мы надеемся, что это (не ветирование резолюции Совбеза ООН - ред.) приведет к дискуссии".

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