"Взорвать рестораны в Москве": что пишут об Авдеевке в соцсетях

Оккупанты продолжают обстреливать Авдеевку. Украинские военные сдерживают противника. Что пишут о ситуации в Донбассе в соцсетях

30 и 31 января гибридные войска РФ из ствольной артиллерии и РСЗО Град нанесли удары по Авдеевке, находящейся под контролем ВСУ. В результате город остался без тепла, электричества и воды. На грани остановки крупнейший завод города - коксохим. Город под угрозой социально-экономической катастрофы. Российские генералы в СЦКК блокируют прекращение огня в районе. В результате ремонтные бригады не могут приступить к работе. Тяжелые бои продолжаются далеко на окраинах. Войска РФ постоянно используют Грады. В ГосЧС заявили о возможном начале эвакуации населения Авдеевки утром 1 февраля.



Как отреагировали на события в Авдеевке в соцсетях - в обзоре ЛІГА.net.







































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