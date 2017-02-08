Новость дня. Боевик Гиви убит вслед за Моторолой: детали, версии

Сегодня в Донецке был уничтожен пророссийский террорист Михаил Толстых, известный как Гиви. LIGA.net собрала ключевые подробности и главные версии

В среду, 8 февраля, в оккупированном Донецке был ликвидирован один из полевых командиров террористической организации ДНР Михаил Толстых, известный в СМИ по прозвищу Гиви. Террорист был убит около 06:00 в своем "кабинете", на базе незаконного бандформирования "Сомали", которым командовал. Гиви был ликвидирован спустя всего четыре месяца после ликвидации его жестокого соратника Моторолы.



По предварительной информации, для убийства Гиви был использован реактивный огнемет "Шмель", состоящий на вооружении российской армии. Информация об убийстве террориста на сайтах боевиков появилась около 09:00 утра, источники LIGA.net в Донецке подтвердили смерть террориста.



Кто такой Гиви

Террорист Михаил Толстых родился в июле 1980 года в Иловайске Донецкой области, образование - среднее техническое. В 1998-2000 годах Толстых служил в "Десне", в 92-м полку. Военная специальность - "командир танка".

По разной информации, Толстых в разное время работал промышленным альпинистом и охранником в супермаркете.

Террорист был известен особо жестоким обращением с заложниками, пытал солдат Вооруженных Сил Украины, в том числе пленных ВСУ из числа защитников Донецкого аэропорта.



Издевательства Гиви над пленными. На кадрах - ликвидированный боевик и подполковник ВСУ Сергей Кузьминых



Гиви принуждает бойцов ВСУ есть шевроны (фото - скриншот)

В апреля 2015 года представитель Минобороны, помощник начальника Генштаба Татьяна Рычкова заявила, что Гиви показательно расстреливал раненых украинских солдат в аэропорту Донецка. Правда, эта информация является неподтвержденной. Так или иначе, многие украинские солдаты, пережившие плен, называли Гиви одним из самых жестоких убийц российско-украинской войны.

Как уничтожили Гиви



"Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", - сообщили боевики.

По данным источников LIGA.net в Донецке, Толстых уничтожили в его "кабинете" на базе подразделения. В результате взрыва в штабе НВФ возник сильный пожар. Место ликвидации боевика было оцеплено, туда никого не пускали.

Террористы ДНР заявили, что Толстых был убит в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель". Эта информация является неподтвержденной и только со слов боевиков.













Огнемет РПО "Шмель" - реактивный огнемет одноразового применения. Представляет собой снаряд-ракету, начиненную огнесмесью. "Шмель" предназначен для поражения укрытых огневых точек противника, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, уничтожения живой силы противника.

Вместе с тем на кадрах с места ликвидации боевика видно, что место помещение, в котором произошел взрыв, очень сильно выгорело и пострадало.

Боевики ДНР не разрешили снимать зарубежным СМИ место ликвидации террориста. "Сказали, что камеры разобьют, если начнем съемку, пустили утром туда только российские СМИ", - сообщил источник LIGA.net. Группы зарубежных журналистов были вынуждены ждать несколько часов на сильном морозе возле здания военной части в Макеевке по улице Фонтанная, полагая, что ситуация может измениться.

Версии

Пользователи соцсетей другие СМИ выдвинули множество версий убийства террориста Гиви. Среди них можно выделить четыре главных:

1. Гиви убили украинские "диверсанты"

Эту версию сразу после ликвидации Гиви озвучили террористы ДНР. До сих пор никаких доказательств этому не было предоставлено, несмотря на объявленный в оккупированном Донецке план "Перехват". В Службе безопасности Украины в комментарии LIGA.net заявили, что "не подтверждают информацию о том, что террориста Гиви в оккупированном Донецке уничтожила украинская ДРГ".

2. Боевика "убрали" спецслужбы РФ

Это самая популярная версия в украинском сегменте соцсетей, которую после ликвидации террорисита выдвинули многие блогеры и пользователи. В Кремле обвинения в причастности РФ к ликвидации боевика отрицают. "Мы абсолютно и достаточно однозначно отрицаем обвинения в адрес российской стороны о возможной причастности к этому, об этом не может быть и речи", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

3. Конфликт с главарями ДНР

Также одна из популярных версий среди пользователей соцсетей. Журналист Юрий Бутусов выразил убеждение, что Гиви устранили "люди Захарченко". "Более вероятно, что полковника Гиви устранили люди Захарченко. После уничтожения Толстых, в Донецке не осталось самостоятельных полевых командиров", - написал он у себя в Facebook.

4. Конфликт с боевиками "Сомали"

Среди пользователей соцсетей также популярна версия , что главаря террористов устранили боевики его же бандформирования, которыми он командовал. Якобы многие были недовольны его руководством и испытывали личную неприязнь.

Реакция

В Министерстве обороны подтвердили факт ликвидации Толстых. "Сегодня утром в Макеевке был убит Михаил Толстых по прозвищу Гиви, так называемый полковник российско-оккупационных войск, главарь так называемого бандформирования "Сомали", - сказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

В СБУ, как отмечалось, ответили сдержанно. "Я официально не имею права комментировать эту информацию", - заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

Главарь террористов ДНР Александр Захарченко, реагируя на убийство Гиви, заявил, что "украинские власти пошли на такое подлое преступление, поскольку у них не хватает сил одержать верх" над боевиками в бою. "Всех нас вы не перестреляете. Мы будем приходить к вам мертвые и все равно будем вас убивать", - заявил террорист Захарченко.



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