Дело Шеремета: Аваков пояснил, в чем виден кремлевский след

У следствия есть фото убийц Шеремета, но их не показывают. "Я сказал главреду УП: обнародуем фото убийц - значит, мы в тупике", - говорит Аваков

Больше шести месяцев прошло с момента резонансного убийства журналиста Украинской правды Павла Шеремета в центре Киева. Автомобиль Subaru, в котором ехал Шеремет, был взорван на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко утром 20 июля. В том, что под машиной сработало взрывное устройство, сомнений не было изначально. Но кто конкретно его заложил, кто привел в действие и кто заказал убийство журналиста - на эти вопросы следствие не ответило до сих пор.

Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков и участники следственной группы раскрыли часть информации о ходе расследования. Полный объем данных, утверждает он, закрыт и недоступен публике. Уголовное производство ведется по части 5 статьи 115 Уголовного кодекса: умышленное убийство, совершенное способом, представляющим опасность для жизни других лиц.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Шеремета стал травматический шок и значительная кровопотеря. Смерть наступила максимум через полчаса после взрыва. Тело журналиста осматривалось дважды: 20 июля в карете скорой помощи и 21 июля в морге. После вскрытия из тела были изъяты 30 металлических и пластиковых предметов.

Какие версии есть у следствия

Свои версии следствие озвучило в первые недели после убийства журналиста: это журналистская деятельность Шеремета в Украине или за ее пределами, попытка дестабилизации ситуации в Украине, личные неприязненные отношения и ошибка с объектом, поскольку автомобилем пользовалась, в том числе, и основатель Украинской правды Алена Притула.

Эти версии остаются рабочими, но выделена приоритетная. "В первую очередь, следствие рассматривает профессиональную деятельность журналиста в Украине и за пределами Украины, в России и Беларуси", - сообщил начальник главного следственного управления - замглавы Нацполиции Александр Вакуленко. Он напомнил, что публикации Шеремета носили критический характер к властям Беларуси и Российской Федерации, в том числе негативную позицию по экспансии РФ в Чечне, Грузии и Украине.

Не исключается и дестабилизация ситуации, поскольку убийство совершено демонстративно. Также озвучивались версии "ошибка в объекте" и "конфликтные ситуации в личной жизни", но они уже проработаны и исключены из приоритетных.

Что привело к взрыву

Под днищем Subaru сдетонировало взрывное устройство. На месте убийства обнаружены и изучены более тысячи фрагментов, в том числе из металла с нарезами, и другие предметы. Есть следы дифениламина и взрывчатого вещества гексогена.

Как сообщил Вакуленко, следственный эксперимент проводился на полигоне. Специалисты департамента взрывотехнической службы изготовили несколько аналогов той взрывчатки, которая сработала под автомобилем Шеремета. Их крепили к корпусу эксперементальных авто с помощью скотча и приводили в действие. Эксперты пришли к выводу, что повреждение корпусов автомобилей и элементов дорожного покрытия подобны тем повреждением, которые произошли вследствие взрыва Subaru.

"В автомобиле Subaru имел место взрыв самодельного взрывного устройства осколочно-фугасного действия с электрическим способом приведения в действие", - уточнил Вакуленко. Взрывное устройство было изготовлено самодельным способом, имело в своей конструкции цилиндрические поражающие элементы и нарезную втулку зажигательного гнезда противопехотной мины направленного действия МОН-50. Стандартный способ подрыва - электродетонатор ЕИП. Взрывчатка с помощью минимум двух постоянных магнитов крепилось с внешней стороны днища кузова автомобиля под передним левым водительским сиденьем так, что поражающие элементы были направлены вверх в кресло водителя.

Что показали уличные видеокамеры

Полиция изучает 150 террабайтов записей с видеокамер, расположенных в районе взрыва. Первое видео, на котором женщина закладывает взрывчатку под автомобиль Шеремета, было слито в интернет буквально через пару дней после взрыва. Вчера журналистам показали и это видео, снятое ночью перед убийством, и дневное - непосредственно в день убийства.

"Эти лица могли следить за потерпевшим, его транспортом, планировать пути подхода и отхода во время закладки вещества и его детонации... Почему именно эти кадры нас заинтересовали? Мы видим, что в разные дни в одних и тех же местах - одни и те же люди, которые меняют внешность. А это исключает возможность считать их туристами. Они очень внимательно следят за наличием или отсутствием камер видеонаблюдения на домах и придомовых территориях", - пояснил глава Нацполиции Сергей Князев.

На ночном видео зафиксированы двое людей, которые закладывали взрывчатку под авто, и их маршрут. Впервые они фиксируются камерами на Ярославовом валу, сворачивают на улицу Франко, где женщина и закладывает взрывчатку. Это занимает около 10 секунд. После этого оба сворачивают на улицу Липинского, проходят улицу Гончара, Чеховский переулок - в сторону Лукьяновки.

Утром за час до убийства Шеремета на камерах зафиксирована женщина в парике и очках. Она идет от сквера Чкалова по улице Липинского до перекрестка с Франко. "На перекрестке она фиксирует поворотом головы место нахождения уже заминированного автомобиля", - добавляет замглавы Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Тихонов.



Полиция утверждает, что в момент взрыва женщина находилась за зеленым забором, откуда прекрасно могла наблюдать и за автомобилем, и за перекрестком Хмельницкого и Франко, где произошел взрыв, хотя сама оставалась незамеченной.

"Расстояние от этого забора до места взрыва позволяет дистанционно привести в действие взрывчатку. И уже через несколько минут мы снова видим эту женщину, которая идет в обратном направлении, делает нелогичный круг, обходит место взрыва по улице Коцюбинского, проходит мимо белорусского посольства и входит на станцию метро Университет", - отметил Тихонов.

"Там ходили тысячи людей. Но маршруты тех, кого мы показали вам на видео, атипичны, - утверждает Аваков. - Это повторяющиеся ясные движения вокруг будущего места преступления. Они снимали на свои гаджеты места расположения видеокамер, переулков, пробовали решетку в одном из мест, что дает основания предполагать, что они были вовлечены в совершение преступления".

Почему нет фоторобота

На одном из фрагментов видео лицо женщины настолько хорошо видно, что его замылили. Это признает и Аваков: "На этом брифинге мы вам не показываем фоторобот, более того, закрываем лицо одной из подозреваемых. Когда-то я сказал главному редактору Украинской правды, что когда мы обнародуем фоторобот убийц, это будет означать, что мы в тупике".

На вопрос журналистов, почему нет фоторобота, Вакуленко ответил: "Идут активные следственные действия, и принято решение именно на этом этапе следствия не давать возможность дать более детальную информацию по их идентификации".

Подозреваемые и допрошенные

Если говорить о процессуальном статусе "подозреваемый", то пока подозрение никому официально не предъявлено. "Мы над этим работаем. Лица, которые обоснованно подозреваются и могут быть причастными... У нас есть понимание заказчиков, исполнителей, пособников, но это не тот предмет, который можно озвучивать", - утверждает Вакуленко.

По делу об убийстве Шеремета были допрошены около 1800 человек, говорят в полиции. Из них более 300 - очевидцы, жители домов в районе взрыва и месте проживания Шеремета. 420 лиц находились или проживают по маршруту движения возможных подозреваемых. Допрошены 224 таксиста и их пассажиры, которые проезжали возле места взрыва, 48 владельцев автомобилей, припаркованных рядом, 60 человек из круга личных и профессиональных связей потерпевшего, журналистов и коллег.

"Даже собачки, проходящие мимо, - по ним были идентифицированы хозяева, которые двигались дальше", - добавил Аваков.

Следователи проанализировали около 280 публикаций Шеремета, тем, эфиров и комментариев к ним. Обработаны рукописные журналистские наработки Шеремета с 2007 года, в том числе 30 дневников с собственноручными записями. В суде получено более 400 разрешений на временный доступ к информации операторов мобильной связи по более чем 18 тыс абонентским номерам, проведено 130 мониторингов на месте и рядом с местом преступления. С учетом того, что преступление совершено в центре Киева, только в один мониторинг могла попадать информация от 4 тыс до 200 тыс соединений абонентов. "По указанным соединениям работа направлена на установление связей потерпевшего, его окружения и лиц, которые контактировали с ним до совершения преступления, а также имеют отношение к его профессиональной деятельности", - подчеркнул Вакуленко.

Куда ведет российский след

Четкого ответа на этот вопрос министр Аваков не дал. Вместо этого - привел ряд совпадений, которые вызывают подозрение у следствия, без комментариев к ним.



Первое: на месте преступления присутствовала съемочная группа 17-го канала, которая пыталась вести прямую трансляцию событий. Совсем как 16 апреля 2015 года, в день убийства Бузины. Журналисты утверждают, что в обоих случаях оказались на месте случайно. "Я не исключаю того, что в отношении фигурантов, которые обеспечили это дежурство 17-го канала у места преступления, у следствия будут определенные выводы", - предупредил глава МВД.

Второе: следствие промониторило телефонные звонки в районе и в момент взрыва, и зафиксировало 1193 соединения с российскими абонентами. Некоторые из них совпадают с активностью во время крестного хода УПЦ МП в июле. В тот же период в Киев под предлогом участия в "слете приверженцев нетрадиционной церкви" въехала группа граждан Российской Федерации. Соединения мобильных телефонов этой группы зафиксированы вблизи места жительства и работы Павла Шеремета за несколько дней до преступления и утром 20 июля в районе взрыва. "Следствие имеет обоснованные предположения о возможной причастности этих людей к совершению преступления", - сказал Аваков.

Третье: в месяц гибели Шеремет встречался в Москве с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, якобы для собеседования на должность главреда Радио Вести. "По словам свидетелей, Павел вернулся неудовлетворенным результатами встречи и охарактеризовал состояние Клименко как православие головного мозга", - говорят в МВД.

Четвертое: Шеремет в публикациях поднимал тему вербовки ФСБ украинских граждан для ведения диверсионной работы в Украине. Уже после его смерти СБУ вместе с Главным управлением разведки Минобороны установили группу лиц, подозреваемых в соучастии в убийстве бывшего военнослужащего Ивана Мамчура в Ровно в сентябре 2016 года. "Есть еще несколько эпизодов, часть из которых расследуется и не подлежит огласке, когда работала подобная схема", - отметил Аваков.

И пятое: Шеремет был другом российского оппозиционера Бориса Немцова, помогал ему в написании книги "Исповедь бунтаря". Книга была напечатана в типографии Ярославля, РФ по заказу издательства "Партизан", владельцем которого являлся Шеремет. После убийства Немцова его соратники собирали деньги на издание его книги "Путин. Война" по событиям на Донбассе. Печать тоже планировалась в издательстве "Партизан". За три дня до убийства Шеремета, 17 июля, в Киев приезжал соратник Немцова по движению Солидарность Владимир Кара-Мурза младший. По словам свидетелей, Кара-Мурза обратился к Шеремету за помощью в создании фильма к годовщине убийства Немцова, и журналист намеревался передать материалы для фильма и участвовать в его создании. Несколько дней назад, после презентации этого фильма, Кара-Мурза был срочно госпитализирован и находится в критическом состоянии в больнице. По информации медиков, речь идет об остром отравлении неустановленным веществом.

"Следствие не исключает версии заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации", - закрыл тему Аваков.

Кто следил за Притулой и Шереметом

Информация о том, что за журналистами Украинской правды, а также лично Аленой Притулой и Павлом Шереметом следили силовики, появилась через несколько дней после убийства. Аваков утверждает, что она не подтвердилась.

"Мы проверяли, имело ли место наблюдение Нацполиции за Притулой, Шереметой или журналистами Украинской правды, и имели ли спецслужбы материалы, по которым велось наблюдение. От СБУ пришел ответ, что в результате проведенной у них проверки такого слежения не было. По итогам нашей проверки такой слежки тоже не было и в Национальной полиции", - отметил он.

Аваков не исключает, что за Шереметом следили люди, зафиксированные на видеозаписях.

Кто ведет следствие и почему так долго

"Делом занимались Головин, Троян и Князев, три высших офицера Нацполиции, - отметил Аваков. - Несмотря на то, что Головин сейчас работает в Одессе, он и там выполняет часть поручений следственной группы. Ядро группы было постоянным. Всегда этим занимался с момента преступления Александр Вакуленко и группа оперативников во главе с замначальника уголовного розыска Тихоновым. Плюс сотрудники прокуратуры, плюс привлеченные сотрудники СБУ", - отметили в МВД.

Говоря о том, кто держит дело на личном контроле, если Хатия Деканоидзе подала в отставку, Аваков ответил: "Давайте этот постсоветский термин оставим на помойке вместе с Советским Союзом. Если вам это интересно, считайте, что я держу на личном контроле. Потому что этот вопрос резонансный. Мы заслушиваем материалы в узком кругу и обсуждаем прогресс раз в неделю".

На вопрос, что мешает раскрыть дело, если записи с камер были доступны еще в первые дни, Аваков отреагировал резко: "Девушка, давайте исходить из следующего: к большому сожалению, преступления совершаются и расследуются вне зависимости от вашего представления о них. Это сложное преступление... Если вы все заранее знаете, не приходите на брифинг... Не надо меня пытаться дестабилизировать, как вам кажется, острым вопросом. Наша задача - попытаться найти убийц. И мы постараемся это сделать".

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