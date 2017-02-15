После Донецка и Луганска. Две истории успешных переселенцев

Как живут и во что верят выходцы из оккупированных городов

Переселенцы - особая социальная группа в Украине. Каждому из них непросто, но находятся среди них и те, кто не только себе, но и другим переселенцам помогает приспособиться к нормальной жизни в мирных областях страны. Истории этих людей - в материале LIGA.net.

Из Луганска в Винницу



В июне 2014-го Светлана Дмитриева с мужем и дочкой покинули родной Луганск без каких-либо вещей. Планировали несколько дней пожить в столице и вернуться обратно, но боевые действия затягивались. Семья решила, что возвращаться домой смысла нет. Когда мужу Светланы Анатолию предложили работу в Виннице, они согласились и решили начать жизнь с чистого листа - жить в Киеве было не по карману.



"В Винницу приехали ни с чем, - рассказывает Дмитриева. - Все, что было в заначках потратили в Киеве, приходилось выживать, даже теплой одежды не было. Но научились больше дорожить семейными ценностями, а материальные блага отошли на задний план".

Рассказывая о прошлой жизни, женщина едва скрывает слезы. В большей степени - потому что рядом нет матери, которая категорически отказалась покидать дом на оккупированных территориях. Вспоминает, когда с ней не было связи, а город обстреливали боевики. Жила надеждой. Сейчас для нее главным приоритетом в жизни является стабильность и психологическое равновесие. И желание, которое никак нельзя воплотить в жизнь, но очень хочется - чтобы дом матери можно было переместить поближе к Виннице.

Возвращаться домой Дмитриева не хочет. Слишком многое изменилось. Их дом уцелел и сейчас в нем живут оставшиеся без крова люди. Луганск, считает она, уже никогда не будет прежним. А вот Винница для ее семьи стала маленьким раем. Она уверена, что люди, оставшиеся жить на оккупированных территориях, запуганы, боятся сказать лишнего. Однажды, проведав мать, Дмитриева не узнала ни окрестностей, ни жителей.

Светлана Дмитриева



Пока жила в Луганске, Дмитриева работала медсестрой, затем рекламным менеджером, в Киеве занималась торговлей, а уже в Виннице начала свой маленький бизнес - арендует небольшой магазинчик, где продает канцелярские товары.

"В самом начале в Виннице для меня было главным показать, что я такая же украинка, как и другие винничане, что я безгранично люблю свою родину. Это удалось. Кроме того, совместно с другими переселенцами мы создали общественную организацию Спільна справа. Общественная деятельность в Луганске не была настолько развита как в Виннице, а здесь люди настолько стараются украсить город и что-то изменить, что это просто поражает", - говорит Дмитриева.

Будучи заместителем главы организации, Светлана много работает и помогает всем, кто обращается. Дома бывает мало. Женщину радует, что переселенцы сплочены, стараются поддержать друг друга и помогать. "Я бы больше работала, если бы могла. Была бы стабильность. Пока, например, даже аренда жилья - кругленькая сумма", - добавляет она. Дмитриевы искренне хотят, чтобы местные жители относились к ним дружелюбнее. Пока, к сожалению, луганская прописка во многих городах Украины - повод насторожиться. Семья Дмитриевых подчеркивает: мы обычные люди, украинцы.

Но и в самой семье есть сложности с восприятием переселенцев. Дочь Светланы Полина избегает дружбы с детьми переселенцев, считает их "какими-то не такими", а себя называет винничанкой. Хотя, пока не сдружилась с местными детьми, пыталась вернуться в Луганск. Один раз даже пришлось с вокзала вернуть домой. Сама Светлана дружит с детьми-переселенцами, занимается их учебными вопросами.

"Когда мы начинали деятельность нашей организации, мне позвонил незнакомый мужчина и предложил свою материальную помощь. Он спросил меня, куда мы планируем вложить деньги. Я предложила открыть кружок по изучению английского языка для детей. Ему понравилась идея. Сейчас у нас работают две группы. В перспективе я хочу открыть еще хотя бы одну - для взрослых", - рассказывает Дмитриева.

Переселенцы, испытавшие ужас войны, легко находят общий язык между собой, говорит она. И в последнее время все чаще к ней обращаются за психологической поддержкой. Она каждого пытается выслушать и помочь. Ей доверяют и знают, что получат поддержку.

Из Донецка под Киев



После начала российско-украинской войны семья Марины Брагиной и ее мужа Кирилла Чабанова переехала из Донецка в село Нежиловичи (Киевская область), сменив работу в офисе на фермерство. Раньше они жили в собственном трехэтажном доме в Донецке. Сейчас живут в комнате, которая строилась для домашних животных. Смену жилья оценивают терпимо-позитивно: собственный дом, проектировщиком которого является сама хозяйка, на стадии строительства.

"Наконец-то не приходится снимать жилье, - говорит Кирилл Чабанов. - Вновь и вновь переезжать на новое место, перевозить вещи, что в последнее время приходилось делать крайне часто. Сейчас мы, хотя и живем в спартанских условиях, но в своем здании. И теперь еще больше времени уделяем уходу за животными, не надо никуда добираться, сразу на месте".



На хозяйстве Чабанова-Брагиной - куры, свиньи, овцы и козы (домашние и породистые). Последних, кстати, вместе с собаками и кошками привезли из родного Донецка. Животные во время транспортировки даже попали под обстрелы. Брагина рассказывает, что фермерством загорелись в Греции во время одной из экскурсий на ферме. И если в Донбассе скотоводство для них было хобби, то с переездом под Киев они отнеслись к этому нелегкому делу со всей серьезностью. Сегодня у них много покупателей, ценителей натуральных продуктов. В основном занимаются производством адыгейского сыра и сгущенного молока. На своей земле высадили молодой сад, ждут урожай фруктов и ягод. Имеют большие планы на увеличение хозяйства.

"С оборудованием для переработки молочной продукции частично помогли грантовые деньги. В 2015-м, благодаря общественной организации Крымская диаспора, участии в программе Новый отсчет-1 от фонда Возрождение выиграли грант на 86 тысяч гривень, на что закупили холодильники, генератор и сыроварню. Оборудование для производства сыра, купленное еще за собственные средства, осталось под Амвросиевкой, где проживали животные до войны", - рассказывает Брагина.



Супруги не видят препятствий на своей пути к новой жизни. Они уверены, что когда любишь свое дело, то все удается. Марина по специальности психолог, Кирилл - социолог, они всегда готовы помочь другим. Говорят, что любят гостей, поэтому их квартира постоянно полна людей. Свой будущий дом планируют отапливать дровами, а мусор, как в Европе, сортируют. Сейчас основную часть денег тратят не на достройку дома, а именно на четвероногих, обустраивают им удобные хлева.

"Разве война заставляет отчаяться? Вовсе нет. Самое главное - верить в себя и тогда любое дело получится. Вера в страну начинается с уверенности в себе. А мы верим в людей и в самих себя - и это самое главное", - говорит Брагин.

Лариса Качановская

для LIGA.net

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