Порошенко созывает заседание СНБО: обсудят блокаду и уголь
Сегодня, 16 февраля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет рассмотрен вопрос о принятии неотложных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности страны. Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент LIGA.net.
"Сегодня на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины. Будем принимать дополнительные решения о диверсификации источников поставки энергетического угля, не забывая о том, что уголь, добываемый на оккупированных территориях, тоже наш, украинский… Мы обязательно найдем оптимальные пути разблокирования. Мы защитим права граждан Украины и по эту, и по ту сторону линии разграничения", - сказал он.
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По словам главы государства, вчера у него на Банковой было совещание, в котором принимал участие и премьер-министр Владимир Гройсман.
"Мы договорились еще раз пересмотреть и ограничить перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию разграничения. Силовые структуры получили поручения об усилении борьбы с контрабандой, и к контролю не просто возможно, а и желательно приобщение народных депутатов и общественности... Я очень хорошо понимаю эмоции многих украинцев, искренне поддерживающих эту акцию (блокады, - ред.). Эта эмоция является естественной для общества, уставшего от нескольких лет войны. Но тем политикам, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистического узкопартийного пиара, я никогда не прощу их цинизма и безответственности", - заявил Порошенко.
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15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". 11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка, а 25 января - участок Горный-Золотое на ж/д Луганск-Лисичанск-Попасная.
Глава СБУ Василий Грицак раскритиковал участие депутатов в подобных акциях. По факту блокирования ж/д открыли производство.
26 января замминистра по вопросам ВОТ Георгий Тука выступил против блокады, а 27 января губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что выступает за "урегулированную законодательно" торговлю с ОРДЛО. Его коллега из Луганской области Юрий Гарбуз отметил, что блокада "несет угрозу энергобезопасности Украины".
10 февраля глава Минэнерго Игорь Насалик сказал, что в случае отказа от угля из ОРДЛО "придется найти" дополнительно порядка 15 млрд грн, а позднее глава правительства Владимир Гройсман заявил, что "альтернативы углю из ОРДЛО нет", чем вызвал шквал критики в адрес власти из-за того, что спустя почти три года войны не проведена адекватная диверсификация поставок энергоносителей, вследствие чего возникла нынешняя конфликтная ситуация.
16 февраля разведка Минобороны заявила, что из-за блокады к боевикам массово уходят уволенные рабочие заводов ОРДЛО.
Руководство блокады утверждает, что у Светланово за 21 день не пропущено 15120 вагонов, около Бахмута - примерно 23400 вагонов за 13 дней, а на станции Кривой Торец - около 15600 вагонов за пять дней.
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