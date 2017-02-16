Порошенко созывает заседание СНБО: обсудят блокаду и уголь

Сегодня, 16 февраля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет рассмотрен вопрос о принятии неотложных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности страны. Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент LIGA.net.

"Сегодня на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины. Будем принимать дополнительные решения о диверсификации источников поставки энергетического угля, не забывая о том, что уголь, добываемый на оккупированных территориях, тоже наш, украинский… Мы обязательно найдем оптимальные пути разблокирования. Мы защитим права граждан Украины и по эту, и по ту сторону линии разграничения", - сказал он.

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По словам главы государства, вчера у него на Банковой было совещание, в котором принимал участие и премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы договорились еще раз пересмотреть и ограничить перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию разграничения. Силовые структуры получили поручения об усилении борьбы с контрабандой, и к контролю не просто возможно, а и желательно приобщение народных депутатов и общественности... Я очень хорошо понимаю эмоции многих украинцев, искренне поддерживающих эту акцию (блокады, - ред.). Эта эмоция является естественной для общества, уставшего от нескольких лет войны. Но тем политикам, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистического узкопартийного пиара, я никогда не прощу их цинизма и безответственности", - заявил Порошенко.

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