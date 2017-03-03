Вжух - и за тобой пришли: реакция соцсетей на подозрение Насирову

Соцсети с ликованием встретили визит НАБУ к главе ГФС. Редакция LIGA.net собрала первые эмоциональные реакции пользователей соцсетей

Два часа понадобилось детективам Национального антикоррупционного бюро, чтобы вручить подозрение главе ГФС Роману Насирову в больнице Феофания. Около десяти вечера в четверг, уже через несколько минут после первых сообщений о планах задержать Насирова, НАБУ сообщило, что чиновник уже задержан. Дело касается злоупотребления властью и служебным положением. Адвокаты главы ГФС утверждают, что Насиров получил уведомление о подозрении уже после того, как попал в реанимацию с инфарктом, и находился при этом без сознания.

Пока юристы и эксперты пытаются понять, чем закончатся действия НАБУ, редакция LIGA.net собрала первые эмоциональные реакции пользователей социальных сетей на странную традицию чиновников при первом же появлении силовиков жаловаться на проблемы со здоровьем.

















































































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