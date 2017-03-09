Спасти Насирова. Кто будет рассматривать апелляцию на арест

В чем может быть конфликт интересов и какие громкие дела уже рассматривал судья Апелляционного суда Киева Виктор Глиняный

Апелляционный суд Киева в понедельник, 13 марта, рассмотрит апелляционную жалобу на арест отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Адвокаты обещают, что процесс в апелляции будет "беспрецедентным с юридической точки зрения", и сторона защиты готова к нему в полном объеме. Но в том, что он будет объективным, возникли определенные сомнения.



Конфликт интересов



Соломенский районный суд Киева в ночь с 6 на 7 марта отправил Насирова под арест с правом внесения залога в сто миллионов гривень - вместо рекордных двух миллиардов, на которых настаивала сторона обвинения. Адвокаты Насирова объявили, что он не будет платить залог и дождется апелляционного решения в Лукьяновском СИЗО. Жалобу на меру пресечения будет рассматривать коллегия судей апелляционного суда под председательством Глиняного.

"По стечению обстоятельств, его сына (судьи Глиняного - ред) перед новым годом назначили в департамент Кононенко-Грановского Генеральной прокуратуры имени Луценко. Сценарий такой: суд уменьшает залог до 10 млн, Насиров выходит на свободу... Так и будет, если люди не скажут свое слово - что хозяевами в Украине являются они, а не Грановский, Кононенко или даже Порошенко", - сообщил депутат Сергей Лещенко.

Сын заместителя главы Апелляционного суда Киева Сергей Глиняный пошел на повышение 29 декабря 2016 года. "Глиняный Сергей Викторович - заместитель начальника информационно-аналитического отдела департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики", - сообщила Генпрокуратура. Этот департамент считается подконтрольным двум влиятельным депутатам от Блока Петра Порошенко - Игорю Кононенко и Александру Грановскому.

"Подарок под елочку заместителю главы Апелляционного суда Киева. Сын повышен", - прокомментировал это событие адвокат Роман Васильняк.

Именно этот департамент летом прошлого года фигурировал в громком скандале с сотрудниками НАБУ. По версии бюро, 12 августа представители департамента задержали и в течение 11-ти часов удерживали двух сотрудников оперативно-технического подразделения НАБУ, которые на конспиративной квартире вели наблюдение за прокурорами. НАБУ выложило заявления своих следователей о том, что к ним применяли силу. Конфликт удалось замять, но вопросы остались.

Самого Грановского в СМИ называют режиссером трагикомедии в Соломенском суде, который рассматривал меру пресечения для Насирова: с медиками и каталкой в зале заседаний, ночным рассмотрением дела и лжеминированиями помещений. Насиров свою связь с Грановским опроверг. "По этому делу в Администрации президента я ни с кем не говорил… и с господином Грановским я об этом деле не говорил", - ответил он на вопрос журналистов, приходил ли он 1 марта на Банковую договариваться по поводу дела.

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Нардеп от БПП Грановский тоже отрицает связь с делом Насирова: "По старой, не очень доброй и не очень честной традиции моя фамилия звучит в одном куплете о кулуарной помощи, которую власти оказывают Роману. В очередной раз подчеркиваю, что отношения к этому не имею, помощи не оказывал, а если б и мог, то не стал".

Кто такой Виктор Глиняный

Глиняный - судья со стажем. Впервые судьей его избрали в 1993 году, а уже в 1998-м он стал судьей криминальной палаты Апелляционного суда Киева, то есть работает с апелляционными жалобами почти двадцать лет. 10 июля 2015 года Глиняный был избран на должность заместителя главы Апелляционного суда сроком на два года. В июле-2016 Высшая квалификационная комиссия судей определила результат первичного квалификационного оценивания Глиняного - способен осуществлять правосудие.

Украинский Хельсинский союз по правам человека отметил Глиняного наградой в чис ле десяти судей, которые наиболее удачно, по результатам исследования Precedent UA-2016, применяют решения Европейского суда по правам человека в своей практике.

Согласно электронной декларации, поданной в октябре 2016 года, Глиняный владеет: в Киеве - Киеве в 72 квадратных метра, домом в 174,2 квадрата, земельным участком в 770 кв м и гаражом, в Черниговской области - двумя земельными участками общей площадью 4,62 га и домом в 59,7 квадратных метра. В его собственности находится автомобиль BMW X5 2013 года выпуска (указанная стоимость - 670,5 тыс грн) и прицеп. Годовая зарплата судьи - 279492 грн, доход от сдачи имущества в аренду - 2423 грн. В наличке держит 12 тыс долларов, на банковских счетах 733 доллара и чуть больше 4 тыс грн.

Инициатива Prosud выяснила, что Глиняный стал рекордсменом по количеству жалоб на судью в Апелляционном суде: в период с 2012 по 2015 год на него поступило 35 жалоб, большинство из которых связано с нежеланием брать самоотвод.

Громкие дела

В криминальной палате Апелляционного суда Киева Виктор Глиняный - только один из 35 судей. В последние два года он успел засветиться в целом ряде громких уголовных дел: Корбана, фигурантов газового дела Онищенко, ОПЗ, коллег по судебному корпусу.

Освобождение судьи. В феврале 2017 года принял решение об отмене ареста для судьи Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка. Судью подозревали в том, что он взял 16 тыс долларов взамен на содействие в принятии позитивного судебного решения. В суде первой инстанции прокуроры просили для него залог в 4 млн грн, но Печерский суд ограничился суммой в 293 тыс грн. Головатюк быстро внес залог и вышел из-под стражи. Апелляционный суд этот арест вообще отметил. "Чуда не произошло, и Апелляционный суд Киева четко выполнил указание Высшего совета юстиции и отменил постановление Печерского суда о взятии под стражу судьи Головатюка... А президент тем временем продолжает молча наблюдать, как его обещания превращаются в ложь", - прокомментировал тогда это решение адвокат Роман Маселко. ВСЮ временно отстранил судью от должности.

Арест Корбана.15 марта 2016 года оставил под стражей бывшего лидера партии УКРОП Геннадия Корбана. На то, чтобы принять такое решение, Апелляционному суду понадобилось больше двух месяцев и 15 заседаний, многие из которых были перенесены.

Адвокаты Корбана тоже упрекали Глиняного в его родственных связях, хотя тогда должность его сына звучала иначе. "Заместитель главы апелляционного суда Киева Глиняный Виктор Петрович приходится родным отцом прокурору отдела участия прокуроров в судебных производствах по пересмотру судебных решений в Апелляционном суде", - сообщал адвокат Андрей Смирнов.

Процессы Насирова и Корбана чисто технически обещают быть похожими. Решение об аресте Корбана суд первой инстанции тоже принимал более 30 часов, и судебного решения Корбан тоже ждал чуть ли не на каталке. А один из адвокатов Насирова, Игорь Черезов, выступал защитником Олега Мартынова, который проходил по делу Корбана.

Дело Ефремова. В августе прошлого года Глиняный оставил экс-главу фракции Партии регионов под стражей, а его апелляционную жалобу - без удовлетворения. Ефремова подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Газовое дело Онищенко. Один из фигурантов газового дела Валерий Постный, которого следствие подозревает в причастности к коррупционной схеме разворовывания газа, на заседаниях Апелляционного суда тоже очень болел. В суд его привозили на каталке, в памперсе и якобы бессознательном состоянии. Апелляционную жалобу подали прокуроры САП, недовольные решением Соломенского райсуда освободить Постного из-под ареста под залог в 1,5 млн грн, и требовали увеличить залог до 1,6 млрд грн. Глиняный частично удовлетворил просьбу САП: арест Постного с правом внесения залога в размере 250 млн грн.

Дело ОПЗ. Топ-менеджер Одесского припортового завода Николай Щуриков, которого НАБУ подозревает в разворовывании средств ОПЗ при закупке газа у Энергоальянса, решением Соломенского райсуда был помещен в СИЗО под арест с залогом около 40 млн грн. Но Глиняный рассудил иначе: удовлетворил апелляцию защиты и отправил Щурикова под домашний арест.

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