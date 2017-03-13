Будет сидеть. Репортаж из аппеляционного суда по делу Насирова

Какие аргументы использовали стороны, как проходило заседание и причем тут давление улицы

Апелляционный суд Киева сегодня, 13 марта, оставил под стражей с возможностью внесения ста миллионов гривень залога отстраненного главу ГФС Романа Насирова. Таким образом, формально от апелляции не выиграл никто: ни адвокаты, которые просили полностью снять арест со своего подзащитного, ни прокуроры, требовавшие увеличить сумму залога до двух миллиардов гривень.

Какие аргументы использовали стороны, как проходило заседание и причем тут "давление улицы" - в репортаже LIGA.net.

В ожидании апелляции

"С учетом резонанса вокруг дела Насирова прогнозировать решение Апелляционного суда крайне сложно. Определенные силы пытаются повлиять на решение суда. Я имею в виду давление на суд, которое мы наблюдаем при полном содействии САП и НАБУ... У нас есть все основания полагать, что организация массовых беспорядков под Соломенским судом, иначе я не могу это назвать, не прошла без активного содействия САП", - сказал LIGA.net накануне рассмотрения апелляции адвокат Насирова Игорь Черезов.

Адвокаты анонсировали, что апелляционный процесс будет беспрецедентным и сложным. "Надеюсь, обойдется без затягивания. Есть даже вероятность того, что решение вынесут уже на первом заседании. Но это не факт", - пояснил LIGA.net адвокат Александр Лысак. Заранее раскрывать новую тактику защиты адвокат отказался. "Сейчас я об этом говорить не буду. Единственное, что я могу сказать - процесс будет сверхсложным с юридической точки зрения. И мы к этому полностью процессу готовы", - отметил он.

Адвокат Игорь Черезов признался, что в первой инстанции защита успела прочесть подозрение Насирову лишь по диагонали, а теперь есть понимание как тактики, так и стратегии ведения дела. "Тактика несколько изменится. Могу только сказать, что на основные постулаты, которые были заявлены в суде первой инстанции и не были услышаны ручным судьей САП господином Бобровником, - а у нас есть все основания именно так его называть, - мы обратим внимание Апелляционного суда", - отметил он.

Черезов уточнил, что адвокаты будут давить на "кучу грубых процессуальных нарушений", которые допустили детективы НАБУ и прокуроры САП. Речь, по его словам, идет о зачитывании подозрения в совершении преступления лицу, которое, по заключению медиков, находилось в состоянии медикаментозного сна, незачитывание прав подозреваемому (а затем и задержанному), отсутствие адвокатов непосредственно в момент задержания. "На все это, безусловно, мы обратим внимание Апелляционного суда. И, безусловно, при такой работе детективов НАБУ мы понимаем, что у нас объективно есть, наверное, одни из самых лучших за последнее время в Украине оснований для обращения в ЕСПЧ", - подчеркнул представитель защиты.

Заседания Апелляционного суда Насиров ожидал в Лукьяновском СИЗО. "Он содержится в обычных тюремных условиях. У него в камере было четыре человека, когда я был у него в пятницу", - сказал Черезов. От планов добиться возвращения Насирова на стационарное лечение в клинику Феофания защита отказалась. "В связи с тем, что ему назначена мера пресечения, отправить его в Феофанию пока крайне проблематично. Потому что в Феофании нет условий для содержания лиц, которые находятся под стражей. Это может быть только больница неотложной скорой помощи: там есть отдельные палаты, в которых предусмотрено конвоирование, то есть решетки на окнах и прочие меры предосторожности", - объяснил Игорь Черезов.

По его словам, Романа Насирова осматривали медики Лукьяновского СИЗО во время поступления, сразу после ареста, им также передана часть медицинских документов. И сейчас "ему несколько лучше".

Судный день

В том, что Насирову действительно "несколько лучше", стало понятно уже в первые минуты заседания. В отличие от Соломенского районного суда Киева, где Насиров сначала лежал на каталке под клетчатым одеялом, а затем сидел рядом с адвокатами в спортивной футболке и с катетерами под бинтами, в Апелляционный суд Киева он приехал в костюме и при галстуке. Насиров активно принимал участие в процессе, говорил с напором и постоянно жестикулировал.

Защита начала с ходатайства о том, чтобы Насирова выпустили из стеклянного бокса на время рассмотрения апелляции и позволили сесть рядом с адвокатами. Суд - отказал. "Есть нормативные документы по содержанию лиц, пребывающих под стражей, и что-то менять в этом порядке коллегия судей не видит оснований", - объяснил судья-докладчик Виктор Глиняный.

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Все стороны, - и прокуроры, и адвокаты, и подозреваемый, - высказались за присутствие многочисленной прессы в зале суда. "Я хочу, чтобы присутствовали средства массовой информации, чтобы доказать безосновательность всех обвинений", - сказал Насиров, отвечая на вопрос суда, не имеет ли он ничего против прессы. Позже Насиров еще раз, уже лично, попросил суд выпустить его из бокса на время выступления, чтобы его было лучше слышно, но тоже получил отказ: суду неплохо слышно и из бокса.

Все организационные вопросы были закрыты в удивительно короткое для апелляционной инстанции время - около часа. Хотя всего год назад тому же судье Апелляционного суда Киева Виктору Глиняному на рассмотрение ареста Корбана понадобилось два месяца и больше десяти заседаний. Было понятно, что в затягивании процесса никто не заинтересован: отвод судьям стороны не заявляли, материалы дела изучили, ходатайств у защиты было крайне мало, у прокуроров их не было вовсе.

Суд перешел к рассмотрению жалобы по сути.

В апелляционном суде Насирова сопровождали только четыре адвоката из девяти: Виктор Петруненко, Александр Лысак (параллельно он еще и адвокат Ефремова, поэтому сегодняшний суд по экс-регионалу пришлось отложить), Александр Мирошник и Андрей Кузьменко. В своей жалобе они просили отменить решение Соломенского районного суда об аресте Насирова с правом внесения залога в размере 100 миллионов гривень. В остальном их выступления мало отличались от выступлений неделю назад: все доказательства необоснованны, задержание незаконно, экономическая экспертиза не может быть подтверждением, а суд первой инстанции рассматривал дело с нарушениями.

Но никто из адвокатов не забыл пожаловаться на "давление улицы" и рассказать, как возле Соломенского суда Насирову и его защитникам угрожали "люди на дорогих авто". Эта сюжетная линия проходила через каждое выступление.



"Нашего подзащитного травят и порочат в прессе. Те обстоятельства, которые мы наблюдали в первой инстанции, свидетельствуют не о его вине, а о непонимании в обществе нормы Конституции о презумпции невиновности. Мы видели возле суда блокирование судебного процесса, угрозы в наш адрес, в адрес нашего подзащитного, причем это делали люди, которые одеты в дизайнерскую одежду и приехали туда в дорогих автомобилях... Для чего организовывать такие мероприятия? У нас это делается для получения определенных политических бонусов... Соломенский суд находится возле церкви. Но то, что мы наблюдали ночью, когда из этих лексусов звучала музыка с нецензурными словами, - это не вызывает уважение", - сказал адвокат Мирошник.

Выступление адвокатов Насирова в суде традиционно заняло несколько часов



"Детективы НАБУ манипулировали в судебном заседании, давили с помощью улицы на суд... Нельзя манипулировать законом... Но прокуратура пошла на такой шаг. Судья Бобровник, к сожалению, не смог сопротивляться этому. Это опасный прецедент. В Украине в 21 столетии стало возможно привлекать абсолютно невиновное лицо к ответственности... Это лицо своими действиями принесло пользу государству. Этот прецедент толкает наше государство в пропасть беззакония", - добавил адвокат Петруненко.

По его словам, Украину может спасти только диктатура закона, а дело Насирова может стать лакмусовой бумажкой.



"Многие участники под стенами суда и сейчас требуют наказать Насирова. Мы знаем в истории 37-й год, и две тысячи лет назад тоже призывали " Р аспни его!" - и прокуратор распял. Но тогда этого требовало подавляющее большинство сознательных граждан... А сейчас такого количества нет. Несколько сотен людей требуют р аспятия Насирова " , - сказал адвокат.

Сравнение Насирова с Иисусом вызвало громкий смех в зале.

- Древние римляне говорили, что общество хочет хлеба и зрелищ. Хлеб есть, но в суде есть те, кто хочет зрелищ, - не смутился адвокат.

- Давайте придерживаться тишины в зале. Сложно работать, - прервал в ыступление судья. - Защитник, я попрошу вас ближе к делу.

Но ближе всех к делу говорил только один человек - сам Насиров. В выступлении он ссылался на приказы и внутренние документы ГФС, перелистывал и зачитывал принесенные с собой Уголовно-процессуальный и Налоговый кодексы, активно жестикулировал.





- Ближе, подойдите ближе, - адвокаты попросили Насирова подойти вплотную к стеклу бокса, чтобы его было хорошо слышно.

"Во-первых, я хочу еще раз сказать, что я не виноват, и все обвинения считаю безосновательными. Свое задержание тоже считаю полностью незаконным и проведенным с нарушением всех процессуальных норм и гражданских прав. Как никто другой, я заинтересован в том, чтобы рассмотрение этого дела началось, было полностью публичным. Чтобы все видели, что это за процесс, инициированный детективами НАБУ, не могу объяснить, с какими целями", - подчеркнул отстраненный глава ГФС.

Все свои действия на посту главы ГФС он считает законными. "2 миллиарда рассрочки - это совершенно обычное дело. Гораздо большими были дела в отношении Укргаздобычи, где была рассрочка до 10 млрд грн, другим было дело по Укрнафте, где была рассрочка до 10 млрд", - сказал он, добавив, что статья 100 Налогового кодекса дает право на рассрочку любому налогоплательщику. Не подписать рассрочку при положительном выводе территориальных органов он, как утверждает, не имел права.

Насиров подчеркнул, что в его действиях не было умысла или неправомерной выгоды, а всю свою деятельность в Государственной фискальной службой назвал "непопулярной работой на правительство и государство".

Свое сотрудничество с беглым депутатом Онищенко Насиров опроверг. "Детективы НАБУ что-то выдумывают", - заверил он.

После Насирова суд дал слово стороне обвинения, которая требовала в апелляционном процессе увеличить сумму залога в двадцать раз - со 100 млн до 2 млрд грн. Этот залог, объясняют прокуроры, соизмерим с размером ущерба государству.

"Чем руководствовался следственный судья, стороне обвинения непонятно. Размер залога в 100 миллионов не может гарантировать надлежащее процессуальное поведение подозреваемого", - сказал прокурор САП Андрей Перов.

Прокурор уверен, что семья Насирова может позволить себе залог в 2 млрд. "Семья, мягко говоря, не бедствует, владеет определенным состоянием, определенным имущественным запасом... Официально задекларированы Насировым и его родственниками только денежных средств по курсу НБУ - порядка 55 млн грн. Это только наличка", - объяснил он.

Кроме того, Насиров владеет участками земли в Черниговской области общей стоимостью порядка 2 млн грн. Также в его пользовании - земельный участок в 24,3 гектара, две квартиры в Лондоне стоимостью больше 200 тыс фунтов на момент приобретения, несколько квартир в Киеве и автомобилей. На жену оформлен трехэтажный дом в Козине, земельные участки и корпоративные права в ООО. "Прибыль, задекларированная только на Насирова и его жену, составляет более 9 млн грн. Кроме того, его тесть довольно состоятельный человек, собственник корпорации Альтис-Холдинг", - перечислил Перов.

При этом размер убытков, напомнил прокурор, превышает 2 млрд грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает, что в последние два года Насиров действовал в интересах Онищенко и дал указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга для предприятий Фирма Хас, КарпатНадраИнвест и Надра Геоцентр.

"Руководствуясь решением Европейского суда по правам человека, это дает основание для применения значительно большего залога, чем 100 млн грн. Мы считаем, что залог должен отвечать размеру убытков, нанесенных преступлением... Именно в этой части мы считаем решение суда первой инстанции необоснованным", - подытожил прокурор САП.

Суд удалился в совещательную комнату и вернулся с решением: все останется, как есть. "Решение Соломенского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов и прокурора оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

Отстраненный глава Государственной фискальной службы будет содержаться под стражей, если не внесет 100 млн грн залога. На вопрос журналистов, планирует ли он вносить такой залог, Роман Насиров ответил отрицательно.

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