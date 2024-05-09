"У нацистов парад". Пресс-конференция Зеленского и Метсолы сорвана, завыли сирены – видео
В День Европы, 9 мая, совместную пресс-конференцию президента Владимира Зеленского и президента Европарламента Роберты Метсолы в Киеве сорвала воздушная тревога, объявленная из-за очередной угрозы атаки с воздуха со стороны РФ.
Во время пресс-конференции в Киеве завыли сирены, на что Зеленский сказал: "День Европы".
Он спросил Метсолу, как она себя чувствует. Та ответила: "Я в порядке. Как вы сказали – День Европы".
После этого пресс-конференция была завершена.
"И это парад 9 мая у нацистов сейчас проходит. Это их реальное отношение к миру, реальное отношение к борьбе с нацизмом. Эта реальность – вот такая", – сказал Зеленский о россиянах.
В прошлом году Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в Украине отмечается День Европы, это рабочий день. 8 мая в Украине отмечают День памяти и победы над нацизмом – это выходной.
- В ночь на 9 мая российские оккупационные войска атаковали Украину 20 ударными беспилотниками типа Shahed, украинским военным удалось сбить почти все.
- 9 мая в Киев прибыли глава Европарламента Метсола и министр развития Германии Шульце. Визит последней проходит в рамках подготовки к конференции по вопросам восстановления, которая, как ожидается, соберет в Берлине в июне около 1500 участников, в том числе глав государств и правительств.