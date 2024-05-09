В День Европы, 9 мая, совместную пресс-конференцию президента Владимира Зеленского и президента Европарламента Роберты Метсолы в Киеве сорвала воздушная тревога, объявленная из-за очередной угрозы атаки с воздуха со стороны РФ.

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Во время пресс-конференции в Киеве завыли сирены, на что Зеленский сказал: "День Европы".

Он спросил Метсолу, как она себя чувствует. Та ответила: "Я в порядке. Как вы сказали – День Европы".

После этого пресс-конференция была завершена.

"И это парад 9 мая у нацистов сейчас проходит. Это их реальное отношение к миру, реальное отношение к борьбе с нацизмом. Эта реальность – вот такая", – сказал Зеленский о россиянах.

В прошлом году Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в Украине отмечается День Европы, это рабочий день. 8 мая в Украине отмечают День памяти и победы над нацизмом – это выходной.