В Киев прибыли глава Европарламента Мецола и министр развития Германии Шульце – фото

Президент Европарламента Роберта Мецола в День Европы 9 мая прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Европарламент несомненно на передовой поддержки Украины. Он был первым институтом в ЕС, который выступил за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе", – написал он.

Сама Мецола впоследствии опубликовала видео с киевского железнодорожного вокзала, где ее встречает Стефанчук.

Back to the land of the brave. In Kyiv on Europe Day 🇪🇺🇺🇦



Снова в Стране Отважных. В Киеве в День Европы 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/y8tKAGpctd