В Киев прибыли глава Европарламента Мецола и министр развития Германии Шульце – фото

Руслан Стефанчук и Роберта Мецола (Фото: пресс-служба парламента)

Президент Европарламента Роберта Мецола в День Европы 9 мая прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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"Европарламент несомненно на передовой поддержки Украины. Он был первым институтом в ЕС, который выступил за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе", – написал он.

Сама Мецола впоследствии опубликовала видео с киевского железнодорожного вокзала, где ее встречает Стефанчук.

Back to the land of the brave. In Kyiv on Europe Day 🇪🇺🇺🇦



Снова в Стране Отважных. В Киеве в День Европы 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/y8tKAGpctd – Roberta Metsola (@EP_President) May 9, 2024

Кроме того, в украинскую столицу также прибыла министр развития Германии Свенья Шульце, о чем федеральное правительство страны сообщило в X (Twitter).

По данным немецкого издания Tagesschau, ее визит проходит в рамках подготовки к конференции по вопросам восстановления, которая, как ожидается, соберет в Берлине около 1500 участников, в том числе глав государств и правительств. Конференция запланирована на 11 и 12 июня.

Журналисты отмечают, что переговоры Шульце в Киеве будут сосредоточены, в частности, на расширении украинской электросети с помощью Германии и подготовке квалифицированных рабочих.

Мецола 3 марта 2023 уже приезжала в Киев, где встречалась со Стефанчуком.

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