До Києва прибули глава Європарламенту Мецола та міністерка розвитку Німеччини Шульце – фото

Президентка Європарламенту Роберта Мецола у День Європи 9 травня прибула з візитом до Києва. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Європарламент безсумнівно на передовій підтримки України. Він був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі", – написав він.

Сама Мецола згодом опублікувала відео з київського залізничного вокзалу, де її зустрічає Стефанчук.

Back to the land of the brave. In Kyiv on Europe Day 🇪🇺🇺🇦



Знову у Країні Відважних. У Києві в День Європи 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/y8tKAGpctd