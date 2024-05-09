До Києва прибули глава Європарламенту Мецола та міністерка розвитку Німеччини Шульце – фото
Президентка Європарламенту Роберта Мецола у День Європи 9 травня прибула з візитом до Києва. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Європарламент безсумнівно на передовій підтримки України. Він був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі", – написав він.
Сама Мецола згодом опублікувала відео з київського залізничного вокзалу, де її зустрічає Стефанчук.
Back to the land of the brave. In Kyiv on Europe Day 🇪🇺🇺🇦— Roberta Metsola (@EP_President) May 9, 2024
Знову у Країні Відважних. У Києві в День Європи 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/y8tKAGpctd
Крім того, до української столиці також прибула міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце, про що федеральний уряд країни повідомив у X (Twitter).
За даними німецького видання Tagesschau, її візит відбувається в рамках підготовки до конференції з питань відновлення, яка, як очікується, збере в Берліні близько 1500 учасників, зокрема глав держав і урядів. Конференція запланована на 11 і 12 червня.
Журналісти зазначають, що переговори Шульце в Києві будуть зосереджені, зокрема, на розширенні української електромережі за допомогою Німеччини та підготовці кваліфікованих робітників.
- Мецола 3 березня 2023 року вже приїжджала до Києва, де зустрічалася зі Стефанчуком.
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