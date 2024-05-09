"У нацистів парад". Пресконференцію Зеленського і Мецоли зірвано, завили сирени – відео
У День Європи, 9 травня, спільну пресконференцію президента Володимира Зеленського та президентки Європарламенту Роберти Мецоли у Києві зірвала повітряна тривога, оголошена через чергову загрозу атаки з повітря з боку РФ.
Під час пресконференції у Києві завили сирени, на що Зеленський сказав: "День Європи".
Він запитав у Мецоли, як вона почувається. Та відповіла: "Я в порядку. Як ви сказали – День Європи".
Після цього пресконференцію було завершено.
"І це парад 9 травня у нацистів зараз проходить. Це їх реальне відношення до миру, реальне відношення до боротьби з нацизмом. Ця реальність – вона ось така", – сказав Зеленський про росіян.
Минулого року Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня в Україні відзначають День Європи, це робочий день. 8 травня в Україні відзначають День памʼяті та перемоги над нацизмом – це вихідний.
- У ніч проти 9 травня російські окупаційні війська атакували Україну 20 ударними безпілотниками типу Shahed, українським військовим вдалося збити майже всі.
- 9 травня до Києва прибули глава Європарламенту Мецола та міністерка розвитку Німеччини Шульце. Візит останньої відбувається в рамках підготовки до конференції з питань відновлення, яка, як очікується, збере в Берліні у червні близько 1500 учасників, зокрема глав держав і урядів.