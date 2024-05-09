У День Європи, 9 травня, спільну пресконференцію президента Володимира Зеленського та президентки Європарламенту Роберти Мецоли у Києві зірвала повітряна тривога, оголошена через чергову загрозу атаки з повітря з боку РФ.

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Під час пресконференції у Києві завили сирени, на що Зеленський сказав: "День Європи".

Він запитав у Мецоли, як вона почувається. Та відповіла: "Я в порядку. Як ви сказали – День Європи".

Після цього пресконференцію було завершено.

"І це парад 9 травня у нацистів зараз проходить. Це їх реальне відношення до миру, реальне відношення до боротьби з нацизмом. Ця реальність – вона ось така", – сказав Зеленський про росіян.

Минулого року Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня в Україні відзначають День Європи, це робочий день. 8 травня в Україні відзначають День памʼяті та перемоги над нацизмом – це вихідний.