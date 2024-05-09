Уночі Росія атакувала 20 "шахедами". Над Одеською областю збили 17

У ніч проти 9 травня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, збили майже всі

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 9 травня російські окупаційні війська атакували Україну 20 ударними безпілотниками типу Shahed, українським військовим вдалося збити майже всі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил Збройних Сил України.

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За даними військових, ворог запускав "шахеди" з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Загалом Росія атакувала 20 безпілотниками-камікадзе.

Українські військові знищили 17 ворожих БпЛА у межах Одеської області, додали у Повітряних силах.

Інфографіка: Повітряні сили

Пізно ввечері 30 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі: загинуло троє людей, ще троє зазнали поранень.

Речник Повітряних сил Євлаш заявив, що російські війська вночі атакували густонаселені райони Одеси трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".

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