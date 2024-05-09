Ночью Россия атаковала 20 "шахедами". Над Одесской областью сбили 17
В ночь на 9 мая российские оккупационные войска атаковали Украину 20 ударными беспилотниками типа Shahed, украинским военным удалось сбить почти все. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
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По данным военных, враг запускал "шахеды" из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. В общей сложности Россия атаковала 20 беспилотниками-камикадзе.
Украинские военные уничтожили 17 вражеских БПЛА в пределах Одесской области, добавили в воздушных силах.
- Поздно вечером 30 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погибли три человека, еще трое получили ранения.
- Спикер Воздушных сил Евлаш заявил, что российские войска ночью атаковали густонаселенные районы Одессы тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".
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