Ночью Россия атаковала 20 "шахедами". Над Одесской областью сбили 17

В ночь на 9 мая Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, сбили почти все

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 9 мая российские оккупационные войска атаковали Украину 20 ударными беспилотниками типа Shahed, украинским военным удалось сбить почти все. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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По данным военных, враг запускал "шахеды" из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. В общей сложности Россия атаковала 20 беспилотниками-камикадзе.

Украинские военные уничтожили 17 вражеских БПЛА в пределах Одесской области, добавили в воздушных силах.

Инфографика: Воздушные силы

Поздно вечером 30 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погибли три человека, еще трое получили ранения.

Спикер Воздушных сил Евлаш заявил, что российские войска ночью атаковали густонаселенные районы Одессы тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".

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