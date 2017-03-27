Пит-стоп, а не смена курса. Что сегодня нужно знать о фракции БПП

Герасимов вместо Грынива, Оппоблок и депутатские группы - сфера Кононенко, Березенко и Грановского, Лещенко держат насильно, УДАР всегда готов уйти

Главной политической темой Украины накануне минувшего уик-энда почему-то стала анонсированная отставка Игоря Грынива с поста главы парламентской фракции Блока Петра Порошенко. Повышенное внимание СМИ можно объяснить лишь тем, что речь идет о ключевой фракции парламента, любая флуктуация в которой вмиг обрастает слоем конспирологии. Но раз медийные прожекторы подсветили БПП, то чем, на экваторе президентства Петра Порошенко живет его фракция и что из себя представляет? На какие группы делится, за счет чего существует и с какими мыслями смотрят в будущее номинальные "штыки президента". Номинальные, потому что команда президента это вертикаль Банковой, губернаторский корпус и часть Кабмина. Фракция же его имени в Верховной Раде скорее конгломерат ситуативных союзников на четко очерченных взаимовыгодных условиях. Об этом и другом - в материале LIGA.net.

Что с Грынивым и кто вместо него

Все, кто написал о причинах самоотвода президентского политтехнолога с хлопотной и неблагодарной должности главы фракции - правы. Грынива с первого дня тяготила обязанность следить за дисциплиной самой контрастной фракции. "Грынив аналитик, он привык работать с большими массивами информации, систематизировать и принимать решения с учетом всех рисков, тенденций и трендов. Конечно, для того, чтобы управлять настолько разношерстной фракцией, как БПП, у Луценко был характер более подходящий", - сказал LIGA.net политконсультант Виктор Уколов.



Грынив займется работой, которая получается у него лучше всего - разработкой стратегии на будущие выборы, компанию к которым как известно лучше начинать года за полтора до дня голосования. Пока многие без особых оснований говорят о досрочных выборах, календарная парламентская кампания уже не за горами - 2019 год это не так далеко, и кампанию надо готовить уже сейчас.



Излишние домыслы относительно его отставки, быть может, касаются только якобы конфликта Грынива с Порошенко. Единственное, о чем пока не сказали - президент использует отставку Грынива для переформатирования сотрудничества и переговоров с эмиссарами Оппоблока и, в частности, группой Сергея Левочкина. "Ранее контакт по ключевым вопросам и голосованиям был обязанностью Грынива - теперь же есть оправдание сменить переговорщика, и, что важнее, под этой вывеской обновить договоренности с лидерами Оппоблока", - поделился мнением политтехнолог Андрей Золотарев. Банковая официально этого никогда не подтвердит, но неофициально - не спорят. Пожалуй, это единственное, что на самом деле важно в теме грядущей отставки Грынива. Второй вопрос - кто теперь возглавит фракцию.



Впрочем, это уже даже не вопрос - с вероятностью близкой к 100% третьим по счету главой фракции БПП за этот созыв в ближайшие дни станет представитель президента в парламенте Артур Герасимов. Его кандидатура была одобрена на Банковой и не вызвала особых протестов во фракции.

Герасимов, как и Грынив - фигура неконфликтная, равноудаленная от различных групп влияния и компромиссная, оттого наиболее оптимальна. К тому же у него свой кабинет и даже небольшой аппарат в Администрации президента, что облегчает коммуникации Банковой с депутатами, и нет личных политических амбиций, что важно для властной натуры "первого". Отдельный, пусть и незначительный аргумент: Герасимов - член партии БПП-Солидарность, в отличие от Грынива. Фамилии же нынешних замглавы фракции БПП - Березенко, Ирины Луценко, Анатолия Матвиенко или, что экзотичнее всего, Алексея Гончаренко попали в медийный "шорт-лист" соискателей, скорее, по желанию журналистов, чем действительно значились в претендентах на этот пост. Особо волновалась по поводу внимания к себе, как стало известно, Ирина Луценко, не без раздражения настаивая, что "не горит желанием" возглавить фракцию.



Без пяти минут глава фракции БПП Артур Герасимов и спикер парламента Андрей Парубий



Смена Герасимова на Грынива никак не скажется на характере работы и погоде внутри президентской фракции, это вынужденная техническая рокировка, продиктованная нежеланием стратега и математика Грынива занимать несвойственными ему переговорами, уговорами и проводить воспитательные работы. Выражаясь раллийным языком - это пит-стоп, после которого машина БПП не сменит ни направления, ни темпа. Единственное, на что сетуют в АП, так это на то, что нельзя клонировать Юрия Луценко - по их мнению, нынешний генпрокурор был идеальным руководителем фракции, умеющим где анекдотом, где убеждением, а где и крепким словом найти общий язык с каждым депутатом.

Демоны БПП



Пропрезидентская фракция в Верховной Раде всегда и во всех созывах была наиболее пестрым, разношерстным и в общем-то синтетическим образованием - будь то НДП при Кучме, Наша Украина времен Ющенко или сегодняшний БПП. Смесь патриотов и коррупционеров, профессионалов и популистов, волонтеров и приспособленцев - в президентской фракции есть всякие. И, конечно, единство там весьма условное, хотя, как утверждают на Банковой, минимум 115-120 человек ими контролируемы.

Интерес группы Загория-Третьякова - лоббизм своего бизнеса, за который они платят дисциплиной при голосованиях и некоторым финансовым участием в жизни фракции

"Конечно, есть разные группы. Есть группа депутатов, которые заплатили за мандат и могут позволить себе появляться в сессионном зале крайне редко. Есть группа мажоритарных депутатов, которые свои голосования пытаются обменять на кадровые или финансовые преференции для своего округа. Есть группа так называемой "идеологической оппозиции", - сказал LIGA.net экс-народный депутат от БПП Николай Томенко, лишенный мандата после выхода из фракции зимой 2015-го.



В целом же сегодня можно выделить шесть групп внутри БПП.

Березенко-Кононенко

Самая влиятельная и наиболее демонизированная группа в БПП, состоящая из ключевых бизнесменов в президентской фракции. "Депутаты-бизнесмены из группы Кононенко голосуют только тогда, когда просит лично президент. Для примера, голосование за Луценко-генпрокурора. За их голоса ответственен Кононенко", - говорит все тот же Томенко.

"Конечно, Кононенко лично следит за голосованием ключевых проектов, или, что важнее - не голосованием за некоторые из них. Например, я лично видел, как он запрещал моим соседям по сессионному залу нажимать на кнопки за увольнения определенных судей, хотя официально фракция была "за" их отставку", - говорит депутат-азовец из БПП Олег Петренко, имея в виду провалы голосований по отставке судей за нарушение присяги (приговоры майдановцам) 29 сентября 2016 года.

Кроме того, если "отношения" с Оппоблоком после отставки Грынива временно берет на себя АП и лично президент, то за правильные голосования представителей депутатских групп Видродження и Воля народа перед Порошенко отвечает лично Сергей Березенко.



Сергей Березенко лично несет ответственность за голоса Воли народа и Видродження перед президентом



Третьяков-Загорий

Не столь медийно подсвеченная группа бизнесменов во фракции, как когорта Коноенко - по сути о ней заговорили вслух лишь после того, как ее представители опрометчиво ввязались в открытую защиту Насирова. Они не столько тесно связаны лично с президентом и не участвуют в переговорах с другими парламентскими субъектами. "Интерес группы Загория-Третьякова - лоббизм своего бизнеса, за который они платят дисциплиной при голосованиях и некоторым финансовым участием в жизни фракции", - сказал в комментарии LIGA.net бывший представитель БПП, а ныне внефракционный депутат Дмитрий Добродомов.



Мажоритарщики-самовыдвиженцы

Особая каста президентских депутатов, за поведение которых отвечал Грынив еще до того, как стал главой фракции. Им, как правило, не нужны "доплаты и премии" сверху, они самодостаточны и готовы поддерживать голосованиями все инициативы первого лица в обмен на бюджетные преференции для округов и невмешательство центральной власти в их уклад и правила жизни на местах. Как правило, их фамилии читателям мало о чем скажут, если вы не живете в округе, по которому избирался этот депутат. В их числе можно назвать Аркадия Корнацкого, Андрея Вадатурского, Ивана Куличенко, Руслана Сольвара, Юрия Македона, Ярослава Дубневича. Группой этих товарищей можно назвать весьма условно - общее у них только то, что они готовы быть верными президенту, пока тот в силе. Но их влияние в регионах трудно переоценить, потому мажоритарщики всегда были в когорте власти. Любой.

Ранее контакт по ключевым вопросам и голосованиям был обязанностью Грынива - теперь же есть оправдание сменить переговорщика, и, что важнее, под этой вывеской обновить договоренности с лидерами Оппоблока

Группа Стеця

В целом это депутаты, ориентированные персонально на Петра Порошенко, просто курированием их поведения занят министр информационной политики - не самая влиятельная, но надежная группа. В нее, в частности, входят Ирина Фриз, Александр Бригинец, Александр Черненко и другие выходцы из общественного сектора. Отдельная подгруппа здесь - медиаспикеры, заполняющие собой вечерние телеэфиры по президентским темникам. Это Алексей Гончаренко, Ольга Червакова, Олег Барна, Иван Винник (впрочем, Винник, это, скорее, человек Пашинского, но все равно входит в "медиагруппу" внутри фракции и работает по темникам, если они не противоречат интересам экс-главы набсовета Укроборонпрома) и все, кого вы видите на экранах за исключением "фронды" из числа "антикоррупционеров БПП". Финансируется эта группа (о "доплатах" речь пойдет чуть ниже) - не кураторами-бизнесменами во фракции, а напрямую "кассой" президентской Администрации.



УДАР

Представители этой напрасно подзабытой многими партии, объединившиеся с командой Порошенко еще до президентских выборов, выглядят на фоне остальных наиболее профессиональными каждый в своей сфере. При всей лояльности к президенту они готовы к самостоятельному продолжению политической жизни вне БПП - УДАР как заморозили, так могут и возродить. Причем как под председательством мэра Киева Виталия Кличко, так и без него - тесный контакт с депутатами-ударовцами до сих пор держит первый замглавы АП Виталий Ковальчук. В эту группу входят все, кто входит во фракцию УДАРа прошлого созыва - те же Оксана Продан, Валерий Карпунцов, Павел Ризаненко, Наталья Агафонова, Мария Ионова, Валерий Пацкан и другие. Включая делегированных сегодня в правительство Тараса Кутового и Павла Розенко.

Фактически фракции УДАРа сегодня нет, но по сути старая команда готова к самостоятельной игре. На фото - УДАР прошлого созыва.



"Фронда"

Самая малочисленная, но наиболее активная и потому известная всем команда "антикоррупционеров" - Лещенко, Найем, Залищук и не примкнувший к ним, но отколовшийся от БПП в целом депутат Каплин. Они по сути давно уже не БПП, но из фракции их не отпускают. И не потому, что "президент хочет слышать разные мнения", как могут рассказать в Администрации, а чисто по технологическим причинам. Оставаясь во фракции Лещенко и Ко не могут (с помощью привлечения других внефракционных) официально создать условную группу Демальянса или Еврооптимистов. Существующая же межфракционная группа - явление чисто номинальное. Оставляя их во фракции у людей Порошенко есть неискоренимый аргумент в дискуссиях "если критикуете президента, почему остаетесь в его фракции", достойно противопоставить которому ничего нельзя. Ответ, который Лещенко дал на этот вопрос LIGA.net: "Мне мандат дал не Порошенко, а народ - эти слова записаны и в присяге народного депутата. Я не считаю, что фракцию должны покидать те, кто борется с коррупцией. Уверен, что, наоборот, коррупционеры должны покинуть парламент", - выглядят, скорее, как неубедительное оправдание.

Сами же Лещенко и компания из фракции не выйдут никогда, потому что лишатся мандата вслед за Томенко и Фирсовым.

За чей счет банкет

"Фракция УДАР в прошлом созыве была единственной за многие годы, депутаты которой не получали никаких дополнительных доплат. В нынешнем созыве таких нет ни в одной фракции", - сказал как-то нынешний замглавы АП Виталий Ковальчук. По его словам, ни один из депутатов нынешнего созыва не живет исключительно на зарплату в 8 тысяч гривень. И речь даже не о каких-то коррупционных ужасах - просто каждый получает доплату из "кассы". Исключение составляют лишь депутаты-кошельки, которым доплата не нужна, и они наоборот - сбрасываются на "премии" менее состоятельным коллегам. В среднем месячный бонус для депутата стартует от $2 тысяч - это просто за то, что он есть и что голосует - без лишней активности в виде предоставления себя в качестве медиабуфера или взваливания на свои плечи конвеера правильных депутатских запросов.



Я лично видел, как Кононенко запрещал моим соседям по сессионному залу нажимать на кнопки за увольнения определенных судей, хотя официально фракция была "за" их отставку"

В каждой фракции касса формируется по-разному - где-то она радикально едина и наполняется внешними спонсорами, кто-то "взяв на себе і зробив" аккумулирование и распределение средств между депутатами. В БПП же каждая из групп существует на самоокупаемости - президент лично участвовал в финансировании фракции лишь в первые месяцы работы нового созыва - дальше это забота "кураторов групп", речь о которых шла выше.

Планы не меняются



Команда БПП более, чем пестрая и разношерстная. Однако швы по которым может затрещать президентская поддержка в Раде проявятся лишь в случае опасности - как всегда и бывает. Будь-то массовые протесты в стране, которых нет, или же близость выборов при низком рейтинге БПП, чего тоже пока нет. В остальных случаях, в рабочем порядке кураторы внутрифракционных групп при содействии Банковой ситуацию и видимое единство удерживают. На сегодня задача №1 не меняется - удержание видимости парламентской коалиции, поддержание конструктивного диалога с Волей народа, Радикальной партией и Видродженням (с теми, кому выборы сейчас не нужны) и планомерное понижение рейтинга прямых конкурентов из Батькивщины и Самопомощи. О методах говорить не будем - все слишком очевидно.