Ситуация на фронте. Россия наступает на разных участках, в сводке появилось новое название

Больше всего атак на фронте во вторник было на Авдеевском направлении. Россияне также наступают на Красногоровку, Старомайорское

Фото: Генштаб ВСУ

На фронте во вторник, 8 мая, произошло 84 боевых столкновения, говорится в утренней сводке Генерального штаба.

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Россияне наступают на многих участках фронта, больше всего атак за прошедший день было на Авдеевском направлении, в частности возле села Очеретино. Там впервые в сводках Генерального штаба появилось село Евгеновка.

Также бои были у населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово.

На Бахмутском направлении отбиты 17 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый и Андреевка.

На Купянском направлении отбиты 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово, Стельмаховка.

На Новопавловском направлении самой горячей точкой остается Красногоровка. Также враг наступает возле Константиновки, Водяного и Урожайного. В общей сложности здесь при поддержке авиации было 11 попыток прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении враг шесть раз атаковал позиции в районе Старомайорского, Работино и северо-западнее Вербового.

На Лиманском и Херсонском направлениях за сутки зафиксировано по три атаки.