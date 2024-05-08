Ситуация на фронте. Россия наступает на разных участках, в сводке появилось новое название
На фронте во вторник, 8 мая, произошло 84 боевых столкновения, говорится в утренней сводке Генерального штаба.
Россияне наступают на многих участках фронта, больше всего атак за прошедший день было на Авдеевском направлении, в частности возле села Очеретино. Там впервые в сводках Генерального штаба появилось село Евгеновка.
Также бои были у населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово.
На Бахмутском направлении отбиты 17 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый и Андреевка.
На Купянском направлении отбиты 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово, Стельмаховка.
На Новопавловском направлении самой горячей точкой остается Красногоровка. Также враг наступает возле Константиновки, Водяного и Урожайного. В общей сложности здесь при поддержке авиации было 11 попыток прорвать оборону украинских войск.
На Ореховском направлении враг шесть раз атаковал позиции в районе Старомайорского, Работино и северо-западнее Вербового.
На Лиманском и Херсонском направлениях за сутки зафиксировано по три атаки.
- 6 мая стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский решил усилить оборону на Покровском и Кураховском направлениях резервами.
- В ночь на 8 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по тылу Украины с использованием дронов-камикадзе типа Shahed и ракет. Целью атаки были энергетические объекты во многих регионах.