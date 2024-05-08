Ситуація на фронті. Росія наступає на різних ділянках, у зведенні з'явилась нова назва

Найбільше атак на фронті в вівторок було на Авдіївському напрямку. Росіяни також наступають на Красногорівку, Старомайорське

Фото: Генштаб ЗСУ

На фронті в вівторок, 8 травня, відбулося 84 бойові зіткнення, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

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Росіяни наступають на багатьох ділянках фронту, найбільше атак минулого дня було на Авдіївському напрямку, зокрема біля села Очеретине. Там вперше у зведеннях Генерального штабу з'явилось село Євгенівка.

Також бої були біля населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове.

На Бахмутському напрямку відбито 17 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка.

На Куп’янському напрямку відбито 16 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове, Стельмахівка.

На Новопавлівському напрямку найгарячішою точкою залишається Красногорівка. Також ворог наступає біля Костянтинівки, Водяного та Урожайного. Загалом тут за підтримки авіації було 11 спроб прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції в районі Старомайорського, Роботиного та північно-західніше Вербового.

На Лиманському і Херсонському напрямках за добу зафіксовано по три атаки.