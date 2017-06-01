Дело "Беркута": Потерявший глаз свидетель дал важные показания

Пенсионер МВД Сергей Науменко в Подольском суде рассказал, как во время Майдана "беркутовцы" выстрелом выбили ему глаз

Три года назад бойцы спецподразделения МВД "Беркут" в центре Киева расстреливали участников акции протеста, вошедшей в историю под названием Революция Достоинства и Евромайдан. Процесс над виновными в событиях того времени до сих пор не завершен. Корреспондент LIGA.net на одном из судебных заседаний по "делу Беркута" пообщалась с участником Евромайдана, оставшимся инвалидом после стрельбы спецназа по людям. Детали - в репортаже LIGA.net.

В понедельник 29 мая Сергей Иванович Науменко, пенсионер МВД, пришел в Подольский суд давать показания по делу о столкновениях милиции с протестующими в правительственном квартале 18 февраля 2014 года. За решеткой на скамье подсудимых - командир роты харьковского "Беркута", экс-сотрудник МВД, Виктор Шаповалов.

Сергей Иванович пришел свидетельствовать против Шаповалова и его подразделения. У пенсионера МВД нет глаза после событий в правительственном квартале. Ему в лицо выстрелил из помпового ружья сотрудник "Беркута" - об этом он скажет позже в показаниях.

А пока он терпеливо ждет в сонном зале суда, пока судья сердито листает бумаги - что-то напутали с повесткой. Наконец его приводят к присяге и Сергей Иванович рассказывает свою историю.

"После того как власть руками "Беркута" побила и жестко разогнала молодежь под стелой, я каждый день ходил на Майдан. 18-го февраля люди собирались в Верховную Раду, где-то в 9 утра пошел и я туда. Людей были тысячи, вся улица Институтская была забита

На пересечении с Шелковичной стояли три грузовика, не давали проходу людям. Там же были сотрудники милиции. Я - бывший милиционер, могу четко сказать, что это был "Беркут", это было видно по их амуниции. У грузовиков была молодежь, а подальше - более старшие люди, даже были весьма преклонного возраста.

Когда я подошел на перекресток, то уже раздавались выстрелы. Справа, с крыши, бросали светошумовые гранаты. Сначала взрывы были достаточно привычной мощности. Но позже я понял, что стали использовать спецсредства с усиленным зарядом, потому что звук взрывов стал очень громким, почти как у боевых гранат.

Поэтому я отошел немного в сторону, к "Сбербанку". Здесь стояли рядом три женщины, где-то около 50 лет. Под глаз одной из них попали, сразу произошло в этом месте кровоизлияние. Я повернулся к ним, начал убеждать их отойти в сторону. Когда через мгновенье развернулся назад, к "Беркуту" - лишь успел увидеть черный шлем на фоне самосвалов, метнулся он, движение такое быстрое, видно - только стрелял - и мне в глаза прилетает пуля. Меня опрокинуло от удара. За мгновения, когда я падал - прошла всю жизнь".

"Беркут" методично забрасывал толпу светошумовыми гранатами и вел по людям стрельбу при том, что физического контакта и нападения на силовиков протестующие осуществлять не могли

Рассказчик делает очень длинную паузу, но через некоторое время берет себя в руки. Его состояние выдает лишь быстрое движение рукой - вытирает глаза.

"Подбежали люди, подняли меня. Отвели в "скорую". Машины медиков здесь рядом стояли, где поворот на Шелковичную. В первую, передо мной, занесли парня без сознания. А во вторую - завели меня. Повезли в Октябрьскую больницу.

Некоторое время я пробыл там, пару ночей ночевал точно. 20-го или 21-го приехала Лилия Михайловна Гриневич (теперь - Министр образования и науки, - Ред) и нас вывезли. Это делали, потому что милиция забирала из больниц тех, кто был ранен. Мы, пострадавшие, активизировались и ждали нападение силовиков. Первую партию раненых вывезли во Львов. Их там где-то на КПП не пропускали, но они прорвались. Меня отправили на лечение в Варшаву. Там я пробыл 4 месяца. Глаз... Глаз спасти не удалось. Его разорвала пуля".

Экспертиза определила травмы Сергея Ивановича как тяжкие телесные. Во время следствия с ним был проведен следственный эксперимент, который восстанавливал обстоятельства событий 18 февраля.

Науменко однозначно отрицает наличие оружия у протестующих. Только когда начали бросать гранаты, говорит он, то молодежь начала забрасывать милицию различными предметами, которые попадались под руку.

Он также четко указывает, что идентифицирует подразделение, присутствовавший на перекрестке Шелковичной и Институтской как "Беркут" - по экипировке и одежде. Также он идентифицирует оружие, которое было у спецназовцев, как ружья "Форт-500". В поле его зрения было по крайней мере три человека с ружьями. Также были отделения пожарных с огнетушителями и команды, которые отстреливали светошумовые гранаты по толпе. Он указывает, что это вспомогательные подразделения, которые во время подобных операций осуществляют сопровождение основных сил.

Всего Науменко видел около полусотни силовиков на перекрестке в тот момент времени. Четверо из них были на крыше дело и еще около полусотни - за самосвалами.

"Беркут" в центре Киева, февраль 2014 года. Фото - Александр Тимошенко

- Сначала они стояли на грузовиках, но их оттуда согнали. Они вели огонь из-за них, и гранаты тоже бросали с той стороны, - рассказывает пострадавший.

Если это действительно было так, как он рассказывает, то "Беркут", находясь за укрытием, методично забрасывал толпу светошумовыми гранатами и вел по людям стрельбу при том, что физического контакта и нападения на силовиков протестующие осуществлять не могли, поскольку стороны разделяла существенная физическая преграда .

В Департаменте спецрасследований подтвердили LIGA.net: данные следственных экспериментов, которые проводились с пострадавшими, также указывают на этот факт. Подтверждают это и фото с места событий.

- Вели именно прицельную стрельбу. Хотя, по законодательству, не имели права в голову стрелять. Я просто понимал, что их задачей было напугать людей - чтобы протестующие увидели, что есть тяжелые ранения и разбежались. На это рассчитывали. Хотели запугать.

У защитника Шаповалова только один вопрос к Сергею Ивановичу - узнает ли он обвиняемого, видел его на месте событий.

- Ну они же были все в шлемах и на расстоянии, я бы не мог увидеть его лицо.

Решения о стрельбе на поражение не могли приниматься рядовыми бойцами самостоятельно без приказа, считает Сергей Иванович.

Пуля от его ранения осталась где-то на перекрестке. Говорит, видел ее, когда упал. Судья расспрашивает, какая она была и пытается ее нарисовать. Пострадавший вносит коррективы в рисунок. Судья также спрашивает имеет ли он претензии к Шаповалову, имея в виду материальную компенсацию, но Науменко более важно доказать вину "беркутовца".

- Конечно, есть претензии. Он давал команду на расстрел людей. И поэтому пострадала моя жизнь и жизнь моей семьи. Я знаю об этом на основе материалов дела, на основе тех событий. Я считаю, что руководство "Беркута" давало команду своим подчиненным на расстрел безоружных митингующих, в том числе обвиняемый.

Сергей делает паузу перед ответом на следующий вопрос, чтобы принять таблетку. Его продолжают расспрашивать о возможном применении гранат с усиленным зарядом, о которых он упоминал в начале. Говорит, бросали с крыш прямо в толпу, на головы.

- С высоты нескольких этажей даже если небольшую гранату бросить, то она может очень травмировать. Но они не утруждались думать о возможных последствиях. Мне казалось, им это все доставляло удовольствие, они злорадствовали ... Можно я пойду? А то что-то сердце прихватило, - неожиданно прерывает сам себя Сергей Иванович.

Его, конечно же, сразу отпускают, и растерянно желают здоровья вдогонку, когда он покидает зал суда.

После проводят допрос еще одного пострадавшего, а потом долго думают, как назначить заседания в июле, если сначала в отпуск идет адвокат, а сразу по его возвращении - судья. Назначают только одно заседание в начале июля, потом, скорее всего, придется сделать перерыв из-за отпусков. Пострадавшие возмущаются - еще в прошлый раз защита Шаповалова говорила о затягивании суда, а теперь в заседаниях анонсируют паузу, из-за отпуска именно стороны защиты. Сам Шаповалов даже на одно заседание не хочет другого адвоката.

- Это его право, - разводит руками судья и оставляет вопрос июльских заседаний открытым.

В следующий раз стороны процесса соберутся в этом зале 6 июня в 11:30, чтобы продолжить рассмотрение дела.

Ольга Худецкая для LIGA.net

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