ВСУ, вероятно, уничтожили "Циклон" – последний носитель крылатых ракет в Черном море

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга заявил, что есть вероятность, что был поражен весь личный состав

Дмитрий Плетенчук (Фото: Facebook)

Существует вероятность, что российская армия потеряла свой последний носитель крылатых ракет в Крыму. Об этом заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

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Плетенчук рассказал, что есть вероятность, что был поражен весь личный состав.

"Они очень поражены теперь... Остальную информацию по состоянию на сейчас мы верифицируем. Но конечно, есть такая вероятность, что Черноморский флот в Крыму потерял последний носитель крылатых ракет", – отметил начальник пресс-центра Сил обороны юга.

СПРАВКА. Корабль "Циклон" – малый ракетный корабль проекта "Каракурт", который объединяет серию многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны.



Строительство малых корветов началось в 2015 году, первый корабль был введен в строй в 2018-м. В условиях международных санкций их строят с учетом импортозамещения, все элементы и оборудование – российского производства. Корабль "Циклон" – малый ракетный корабль проекта "Каракурт", который объединяет серию многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны.Строительство малых корветов началось в 2015 году, первый корабль был введен в строй в 2018-м. В условиях международных санкций их строят с учетом импортозамещения, все элементы и оборудование – российского производства.

Российский Telegram-канал "Досье шпиона" написал, что во время атаки на оккупированный Севастополь мог быть потоплен российский малый ракетный корабль "Циклон".