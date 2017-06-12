Гости из прошлого. Что сегодня нужно знать о фракции Оппоблока

Как устроена фракция бывших регионалов и почему Оппозиционному блоку больше не нужны досрочные выборы в Верховную Раду

10,4%. Примерно столько избирателей, по данным агентства Рейтинг, готовы проголосовать за Оппозиционный блок, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Цифра немаленькая, особенно если учесть пеструю гамму оппозиционных партий и декларируемое властью неприятие народом режима Януковича и всех, кто был к нему причастным. Для примера, тот же Рейтинг дает Блоку Петра Порошенко 10,2%.

Это значит, что как бы презрительно ни улыбались постмайданные политики новой волны и что бы ни писал об Оппозиционном блоке пул всезнающих лидеров мнений в Facebook, реальный избиратель держит на плаву модифицированную версию Партии регионов. И на будущих выборах ее вес будет значительным. Что нужно знать о фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде, из каких групп интересов она состоит и чего хочет в будущем - в пятом материале LIGA.net из серии обзоров о парламентских партиях VIII созыва.

Рождение блока: несколько верных ходов

Ниша оппозиции в Украине всегда была привлекательной. Силы, объявившие себя оппонентами любой власти, от выборов к выборам в независимой Украины прибавляли к своим сторонникам традиционно внушительный процент протестного электората и, в итоге, становились новой властью. Так у руля в стране оказывались Наша Украина, Партия регионов, Батькивщина и многие другие. Рассеянная декоммунизацией КПУ тоже долго кормилась на политическом рынке за счет оппозиционной риторики и советской ностальгии.

Созданный в начале сентября 2014 года, всего за полтора месяца до выборов, Оппозиционный блок пошел на выборы в постмайданный парламент с традиционной для регионалов риторикой, но с беспрецедентным кровавым бэкграундом.

Оппозиционный блок и тогда и сейчас - это Партия регионов, слегка очищенная от наиболее одиозных персонажей - голосом ПР на всех телеканалах прошлого Елены Бондаренко, покончившего с собой Михаила Чечетова или ожидающего своей участи в СИЗО Александра Ефремова. Оппозиционный блок - это "сборная Януковича", обещающая снова заставить слышать Донбасс и мечтающая снова устроить Украине "покращення" уже сегодня. На выборах 2014 года Оппозиционный блок получил 9,43% голосов, придя к финишу четвертым по партийным спискам - после Народного фронта, БПП и Самопомощи. О причинах неожиданного для многих патриотов успеха высказался политтехнолог Сергей Гайдай.

Сергей Левочкин всегда на связи - как со своими депутатами, так и с внешними партнерами разных уровней



"Оппозиционный блок в 2014 году сделал очень верную ставку на популизм. Вчерашние регионалы рассчитывают на абсолютно патерналистски настроенную публику, а такая публика ничего, кроме популизма не воспринимает. Им на всех выборах говорят одну и ту же кодовую фразу: "Повысим пенсии и зарплаты!". И, конечно, всегда врут. Но они на это реагируют. У Оппозиционного блока была циничная, лживая, но эффективная кампания. Эффективная для конкретной категории избирателей. Для остальных - такой подход давно не работает", - сказал LIGA.net Гайдай.

После выборов говорили, что технологически Оппоблок сделал еще два верных хода. Первый - название. Бывшие регионалы сразу сказали, мы - оппозиция, мы идем воевать с властью Майдана. И все, кто эту прозападную власть воспринимает, как противника, нашли мнимое утешение в Оппозиционном блоке. "Тот же Тигипко не сумел себя однозначно позиционировать, а эти - сумели", - отметил Гайдай.

Второй успешный ход - Оппозиционный блок додумался не показывать свои лица в рекламе и агитации. В итоге весь электорат, который бывшие регионалы могли взять в постмайданной Украине, они и взяли. В общем, осенью 2014 года в Верховную Раду зашла фракция бывших регионалов численностью 44 человека.

На Банковой могут решиться на сценарий выведения во второй тур с Порошенко Юрия Бойко, как наиболее удобного спарринг-партнера. Значит, стоит ждать, что власть сама будет заинтересована в искусственном раздувании рейтинга Оппоблока

Квотный рефлекс

"У нас сборная менеджеров. Каждый знает, к какой когорте принадлежит и кто у него непосредственный куратор. За счет этого никаких проблем с дисциплиной нет", - сказал LIGA.net собеседник во фракции Оппоблока. О том, что бенефициарно фракция Оппоблока поделена на квоты Сергея Левочкина, Рината Ахметова и Виктора Медведчука, писали много - и это правда. Напомним лишь кадровый состав каждой группы интересов во фракции.

Группа Ахметова и фактор Новинского

До Революции достоинства Ахметов в политике, переживая разные периоды, значился одним из главных бенефициаров Партии регионов. СМИ даже отмечали "фракцию Ахметова" внутри бело-голубой политической силы. Как правило, лобби Ахметова составляли менеджеры его бизнес-империи СКМ, делегированные хозяином в парламент.

После бегства Януковича хозяин Донбасса потерял не только значительную часть бизнес-активов на оккупированных территориях, но и лишился части преданных политических штыков. Тем не менее, в нынешнем созыве Верховной Рады Ахметов сумел сохранить прямое и опросредованное влияние. Прямое - через Оппозиционный блок (20 из 43-х депутатов фракции), опосредованное - через договоренности руководством Народного фронта и лично с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Список людей Ахметова в Оппоблоке:

Юрий Воропаев - экс-глава юрдепартамента СКМ и бывший начальник юротдела банка ПУМБ, неформальный куратор людей Ахметова в парламенте,

Татьяна Бахтеева - "подорбита" соратника Ахметова Бориса Колесникова, влиятельный человек на фармрынке,

Андрей Гальченко - днепропетровская квота Вилкула. По данным СМИ, долгое время работал у него водителем,

Александр Вилкул - экс-вице-премьер, "феодал" Днепропетровской области,

Алексей Белый - экс-гендиректор металлургического комбината "Азовсталь",

Наталья Королевская - бывшая соратница Юлии Тимошенко, экс-министр соцполитики, лидер несостоявшегося под выборы 2014 года карманного проекта Ахметова "Украина-Вперед",

Сергей Сажко - экс-мэр Курахово, Донецкая область,

Денис Омелянович - экс-менеджер Конти и АПК-инвест,

Юрий Солод - муж Королевской,

Дмитрий Колесников - экс-министр промышленной политики,

братья Михаил и Дмитрий Добкины - представления излишни,

Артур Мартовицкий - экс-директор Павлоградугля, ДТЭК,



В центре композиции - куратор ахметовской группы в Раде - Юрий Воропаев



Юрий Мороко - экс-директор телеком-оператора ММДС-Украина, СКМ,

Александр Долженков - экс-юрист СКМ, креатура Воропаева,

Владимир Гусак - экс-менеджер Метинвест, СКМ,

Дмитрий Шпенов - орбита Вилкула, Кривой Рог,

Дмитрий Колесников - экс-министр промышленной политики в правительстве Азарова,

Константин Павлов - тоже человек Вилкула, Кривой Рог,

Ефим Звягильский - "патриарх" в среде старых донецких, фактический хозяин шахты имени Засядько.

Есть и "группа внутри группы" - людей Вилкула в ахметовской квоте Оппоблока целых три, включая его самого.

Отдельно - роль лишенного депутатской неприкосновенности осенью 2016 года депутата миллиардера Вадима Новинского. Во времена Януковича его причисляли к парламентской команде Ахметова. И это было правдой. Однако после Революции достоинства последний, пользуясь личной неприязнью президент Порошенко к главному православному депутату решил подвинуть Новинского в бизнесе.

После бегства Януковича и потери доли капиталов из-за войны в Донбассе Ахметов постоянно ищет - и находит - подходы к новой украинской власти. Возможно, вчерашний хозяин Донбасса совсем не против, чтобы долю самого православного бизнесмена в их совместном бизнесе каким-то образом получили структуры, близкие к нынешнему президенту-бизнесмену.

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По крайней мере, после громкого заявления об уголовном преследовании одного из лидеров Оппозиционного блока, телеканалы, входящие в бизнес-структуры Ахметова не бросились защищать союзника. Не вдаваясь в подробности и говоря полунамеками, близкие к Банковой источники рекомендуют в ближайшее время следить за судьбой Черноморского судостроительного завода, который находится в Николаеве и входит в бизнес-империю Новинского.

Тем не менее, Новинский имеет в своем распоряжении важный с политической точки зрения инструмент пропаганды - УПЦ (МП). И до тех пор, пока роль и влияние этой структуры сохраняется, Новинский остается одним из ключевых игроков внутри Оппоблока.

Группа Левочкина

На бывшего главу Администрации президента Украины Левочкина в Оппоблоке ориентированы 11 депутатов.

Во-первых, это сам Сергей Левочкин. Во-вторых, публичное лицо этой политической силы и, скорее всего, кандидат в президенты от бывших регионалов в будущем - Юрий Бойко.

Далее:

Сергей Ларин - экс-губернатор Кировоградской области и замглавы Администрации президента времен Януковича,

Юлия Левочкина - сестра ближайшего соратника с аналогичной фамилией,

Юрий Мирошниченко - бывший представитель Януковича в Раде,

Юрий Павленко - экс-оранжевый регионал Юрий Павленко и губернатор Одесской области того же периода,

Николай Скорик - губернатор Одесской области того же периода,

Юрий Иоффе - близкий к Юрию Бойко регионал-ветеран,

Сергей Дунаев - бывший мэр Лисичанска,

Евгений Бакулин - экс-глава Нафтогаза Украины,

Иван Мирный - из среды топ-менеджеров в компаниях Дмитрия Фирташа.

Присутствие Медведчука

Люди Виктора Медведчука имеют четыре депутатские карточки в Оппозиционном блоке и хотели бы иметь больше. По информации СМИ, именно его желание усилить свое влияние на фракцию и Раду в целом дало толчок к конфликту внутри Оппоблока зимой-2017, что едва не закончилось расколом. Люди, которых называют близкими к Медведчуку:

Тарас Козак - таможенник с огромным опытом работы в этой сфере, замглавы общественного объединения Центр правова держава, главой которой значится Виктор Медведчук,

Василий Нимченко - бывший глава Конституционного суда, запомнившийся в этом созыве парламента нетленным выступлением с трибуны: "Как это, б**дь, включается? Я ж не выступал".

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Выступление Василия Нимченко в Верховной Раде



Игорь Шурма - соратник Медведчука еще со времен СДПУ (о), харьковский политик,

Нестор Шуфрич - представлять этого персонажа в двух словах было бы неправильно, а давать полный дайджест его политических приключений - отдельная статья.

Репутация имитаторов

В качестве примеров политических услуг Оппоблока при голосованиях чаще других эпизодов называют отказ дать голоса за отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра, когда это нужно было Порошенко. И, напротив, голосование за изменения в Конституцию в разделе правосудия летом 2016 года.

В комментариях LIGA.net депутаты-оппоблоковцы предсказуемо отрицают какой либо сговор с БПП или Банковой, а случаи синхронных действий объясняют просто:

"У нас работает группа экспертов, которая готовит предложения по голосованиям за законопроекты. Действительно, очень часто наши позиции совпадают, в том числе и с позицией наших коллег, которые представляют коалицию. Но говорить о том, что мы ориентируемся на какие-то другие аргументы, кроме тех, которые мы считаем полезными для Украины и граждан, я не могу", - сказал бывший представитель Януковича в парламенте Юрий Мирошниченко.

"У меня нет фактов относительно того, чтобы от президента нам спускали какие-то распоряжения. А в целом я считаю, что сотрудничество должно быть между фракциями. Компромиссы должны быть. Хотя такого системного сотрудничества, к сожалению, нет. Оппозиционный блок исключен из форматов системных контактов с коллегами из коалиции, правительством и президентом. К сожалению, нет представительства в руководстве комитетов. Поэтому мы ориентируемся больше на позиции наших экспертов", - добавил он.

Василий Нимченко, Юрий Мирошниченко. Фото - пресс-служба Оппоблока



Коллега Мирошниченко по фракции - экс-соратник Медведчука по СДПУ(с) Игорь Шурма также опроверг обвинения в подыгрывании коалиции, равно как и отказался признавать деление фракции на олигархические группы. И это понятно. Что касается случаев удобного для Банковой голосования Оппоблока, Шурма в комментарии LIGA.net сказал следующее:

"Мы при голосованиях всегда исходим из интересов граждан, жесткого соблюдения Конституции и регламента, а также в интересах сохранения и укрепления нашей страны. В случае с Яценюком мы четко сказали: вы, коалиция, назначили Яценюка - вы же его и снимайте. Зачем вам наши голоса, чтобы потом сделать крайними? Мы не несли ответственности за его работу. Что касается изменений в Конституцию, то о необходимости правок с целью ускорения судебной реформы говорили все - от власти до оппозиции. И когда пришел момент внести эти изменения, мы проголосовали. Все остальное - спекуляции", - сказал Шурма."А вообще - все проблемы от того, что по вине коалиции в стране не принят закон об оппозиции. Там были бы прописаны права и нормы поведения оппозиционных фракций в парламенте. Без этого все, кто еще вчера был в коалиции и вышел из нее, называет себя оппозицией, по сути таковой не являясь. Я имею ввиду Радикальную партию и Самопомощь"- добавил он.Но периодическая синхронизация голосований фракции Оппоблока с интересами Банковой - не единственный симптом, свидетельствующий о конструктивных отношениях с властью. Знаменитая формула цены угля для ТЭС - "Роттердам +" - не имеет ничего общего с рынком, а строится исключительно на договоренностях Банковой с Ринатом Ахметовым. Об общих интересах и договорах о ненападении на медиафронте между президентом и группой Левочкина напрямую, но не под запись, говорят источники в коалиции.Также в пользу Ахметова высказываются и партнеры президентской силы по коалиции. "Разница между Ахметовым и Левочкиным в том, что Ахметов сейчас не пытается играть по правилам России. Он понимает, что происходит в стране и пытается быть адекватным ситуации", - сказала в интервью LIGA.net замглавы фракции Народный фронт Виктория Сюмар

Призрак и затухание раскола. Газовые против минеральных



В начале 2017 года Оппозиционный блок пережил свой карибский кризис, когда разные группы влияния были в двух шагах от политического развода. Стороны - как люди Ахметова, так и штыки Левочкина неофициально, но настойчиво навязывали мысль о том, что причина непонимания в том, что другая сторона пытается монополизировать жизненно необходимые контакты с Администрацией президента.

"Очень сложно одновременно добиваться досрочных выборов и держать прямой контакт с президентской Администрацией. Из-за этого во фракции давно ведутся дискуссии", - прокомментировал тогда погоду во фракции для LIGA.net народный депутат-оппоблоковец.

Коллеги Оппоблока из коалиции говорят о другом. "Противостояние Левочкина и Ахметова лежит в глубинном конфликте донецких, которых представляет Ахметов, и киевских, которые ассоциируются с Левочкиным. Старая донецкая гвардия, пусть и негласно, но считает Левочкина предателем еще со времен Майдана. К тому же нельзя забывать о серьезном медиасоперничестве телеканалов Интер и Украина, на сегодня - одних из главных кнопок. Ахметов на самом деле не против потопить телеканал Левочкина-Фирташа и здесь он является союзником власти", - сказал собеседник в правящей коалиции.

Дело в Оппоблоке действительно могло дойти до раскола, говорит близкий к бывшим регионалам политолог Андрей Золотарев. "В начале года Левочкин взялся увеличить квоту, а, значит, и влияние Медведчука в Оппоблоке. Сначала в организациях на местах, а после выборов - и среди депутатских штыков. Против этого выступили люди Ахметова, которых в Оппоблоке сейчас большинство", - сказал эксперт LIGA.net, назвав конфликт в этой партии "газовые против минеральных" (имеется ввиду горно-угольный бизнес Ахметова и газовый условной группы "РосУкрЭнерго").

Оппоблок оказался политически стиснут сателлитами власти и вчерашними соратниками с трех сторон. Партии За життя, Видродження и Наш край - каждая из них обрубила Оппоблоку перспективу роста. Чего стоит только потеря Харькова, который политически был откушен Видродженням

По данным нескольких источников в парламенте, от идеи политического развода бывшие регионалы отказались из-за истории с блокадой Донбасса, перехваченной президентом, а также по некоему "указанию извне". Ни ведущим региональным олигархам, да и, наверное, Москве, не выгодно из-за частных амбиций терять готовую к сотрудничеству послушную парламентскую фракцию и официально дробить ее на группы.

Досрочные выборы: а смысл?

Досрочные выборы Оппоблоку больше не нужны, утверждают депутаты-переговорщики из БПП. И причин тому несколько.

Первая: бизнес-подход - интегрированность в выстроенное после Революции достоинства политическое поле, в котором бывшим регионалам ничего не грозит ни с политической, ни с уголовной точек зрения. По новой договариваться с будущей коалицией, формат которой трудно предугадать, а то и президентом, может оказаться сложнее. Сформировать собственное большинство Оппоблок не в состоянии.

Вторая: при всей комфортности нынешнего положения, Оппоблок оказался политически стиснут сателлитами власти и вчерашними соратниками с трех сторон. И стороны эти - партии За життя, Видродження и Наш край. Каждая из них обрубила Оппоблоку перспективу роста. Чего стоит только потеря Харькова, который политически был откушен Видродженням в лице Геннадия Кернеса. А это 300 тысяч избирателей. Выращенный в пробирке на Банковой Наш край взял большинство стратегически важных на выборах постов мэров в городах Восточной Украины. Позиции же пока незарегистрированной и во многом виртуальной За життя сильны в Днепропетровской и Одесской областях.

Третье: президентские выборы. "В Администрации президента могут решится на прогнозируемый, но от того не менее эффективный сценарий выведения во второй тур с Порошенко Юрия Бойко, как наиболее удобного спарринг-партнера. Значит, стоит ждать, что власть сама будет заинтересована в искусственном раздувании рейтинга Оппоблока. А это в свою очередь значит прижигание всех спойлерных проектов из бывших регионалов, которые перечислялись выше. В итоге на следующих очередных выборах Оппоблок может рассчитывать на большее количество голосов и большее количество депутатских мандатов, чем в случае внеочередной кампании", - сказал в комментарии LIGA.net политолог Петр Олещук.

Юрий Бойко - вероятный спарринг-партнер Петра Порошенко во втором туре выборов президента. Фото - пресс-служба Оппозиционного Блока



"Оппоблок показал себя очень удобной оппозицией для Администрации президента. А зачем искать новое, когда почти совершенство у тебя уже в руках. Пугающее и одновременно бесперспективное оппозиционное совершенство" - добавил эксперт.

При желании в этом можно увидеть плюс, и даже назвать Оппоблок не "пятой колоной Кремля", как принято в патриотической среде, а настоящей, хоть и своеобразной украинской партией. Между политикой и бизнесом они выбрали бизнес, потому отказались от выгодной Кремлю тактики по раскачиванию ситуации для скорейший перевыборов. И быстро свернули проекты по организации массовых акций протеста под это. Лобби Медведчука оказалось в проигрышной ситуации на фоне бизнес-сотрудничества групп Ахметова и Левочкина с властью.

Впрочем, пока в числе ресурсов Оппоблока есть рейтинговые всеукраинские каналы, власти всегда стоит делать поправку на непредсказуемость их бело-синих бенефициаров. "Рейтинг Оппозиционного блока до выборов, когда бы они ни состоялись, может несколько вырасти за счет медиа-активов некоторых участников этого объединения. В первую очередь это телеканалы Интер и Украина - большинство украинского электората все-таки до сих воспринимает информацию из телевизора" - сказал LIGA.net директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

"Музей давно минувших дней"



"Регионалы, пусть и бывшие, играют в одну и ту же игру - ждут своего времени, пользуясь сложностями в стране, безнаказанностью и популизмом. Ждут, чтобы в один момент представить себя как единственных миротворцев и переговорщиков между Киевом и Москвой. Потому они радуются каждой мелкой неудаче Украины и упорно "не видят" очевидных результатов, именно украинских результатов", - отметила выжидательную позицию Оппоблока Виктория Сюмар в интервью LIGA.net.

В целом же, парламентские и околопарламентские наблюдатели отмечают, что Оппоблоку, как наследнику Партии регионов - партии крупного промышленного бизнеса, очень некомфортно в оппозиционной среде, не смотря на название. Это люди бизнеса, а бизнесу проще если не быть властью, то хотя бы тесно с ней сотрудничать.

В постмайданном парламенте, наводненным пассионариями разного уровня - от Парубия до Парасюка, фракция Оппоблока выглядит безобидным музейным экспонатом из условного зала "Политическая эпоха Кучмы-Януковича". Аккумулировавшие в своих руках огромные финансовые активы (согласно декларациям, ратующие за социальную справедливость оппоблоковцы - самые богатые в Раде), они проигрывают в медийном поле молодым постмайданным активистам, из-за неспособности на поступок, на действие.



Регионалы играют в одну и ту же игру - ждут своего времени, пользуясь сложностями в стране, безнаказанностью и популизмом. Ждут, чтобы в один момент представить себя как единственных миротворцев и переговорщиков между Киевом и Москвой



