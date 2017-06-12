Гости из прошлого. Что сегодня нужно знать о фракции Оппоблока
10,4%. Примерно столько избирателей, по данным агентства Рейтинг, готовы проголосовать за Оппозиционный блок, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Цифра немаленькая, особенно если учесть пеструю гамму оппозиционных партий и декларируемое властью неприятие народом режима Януковича и всех, кто был к нему причастным. Для примера, тот же Рейтинг дает Блоку Петра Порошенко 10,2%.
Это значит, что как бы презрительно ни улыбались постмайданные политики новой волны и что бы ни писал об Оппозиционном блоке пул всезнающих лидеров мнений в Facebook, реальный избиратель держит на плаву модифицированную версию Партии регионов. И на будущих выборах ее вес будет значительным. Что нужно знать о фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде, из каких групп интересов она состоит и чего хочет в будущем - в пятом материале LIGA.net из серии обзоров о парламентских партиях VIII созыва.
Рождение блока: несколько верных ходов
Ниша оппозиции в Украине всегда была привлекательной. Силы, объявившие себя оппонентами любой власти, от выборов к выборам в независимой Украины прибавляли к своим сторонникам традиционно внушительный процент протестного электората и, в итоге, становились новой властью. Так у руля в стране оказывались Наша Украина, Партия регионов, Батькивщина и многие другие. Рассеянная декоммунизацией КПУ тоже долго кормилась на политическом рынке за счет оппозиционной риторики и советской ностальгии.
Созданный в начале сентября 2014 года, всего за полтора месяца до выборов, Оппозиционный блок пошел на выборы в постмайданный парламент с традиционной для регионалов риторикой, но с беспрецедентным кровавым бэкграундом.
Оппозиционный блок и тогда и сейчас - это Партия регионов, слегка очищенная от наиболее одиозных персонажей - голосом ПР на всех телеканалах прошлого Елены Бондаренко, покончившего с собой Михаила Чечетова или ожидающего своей участи в СИЗО Александра Ефремова. Оппозиционный блок - это "сборная Януковича", обещающая снова заставить слышать Донбасс и мечтающая снова устроить Украине "покращення" уже сегодня. На выборах 2014 года Оппозиционный блок получил 9,43% голосов, придя к финишу четвертым по партийным спискам - после Народного фронта, БПП и Самопомощи. О причинах неожиданного для многих патриотов успеха высказался политтехнолог Сергей Гайдай.
Сергей Левочкин всегда на связи - как со своими депутатами, так и с внешними партнерами разных уровней
"Оппозиционный блок в 2014 году сделал очень верную ставку на популизм. Вчерашние регионалы рассчитывают на абсолютно патерналистски настроенную публику, а такая публика ничего, кроме популизма не воспринимает. Им на всех выборах говорят одну и ту же кодовую фразу: "Повысим пенсии и зарплаты!". И, конечно, всегда врут. Но они на это реагируют. У Оппозиционного блока была циничная, лживая, но эффективная кампания. Эффективная для конкретной категории избирателей. Для остальных - такой подход давно не работает", - сказал LIGA.net Гайдай.
После выборов говорили, что технологически Оппоблок сделал еще два верных хода. Первый - название. Бывшие регионалы сразу сказали, мы - оппозиция, мы идем воевать с властью Майдана. И все, кто эту прозападную власть воспринимает, как противника, нашли мнимое утешение в Оппозиционном блоке. "Тот же Тигипко не сумел себя однозначно позиционировать, а эти - сумели", - отметил Гайдай.
Второй успешный ход - Оппозиционный блок додумался не показывать свои лица в рекламе и агитации. В итоге весь электорат, который бывшие регионалы могли взять в постмайданной Украине, они и взяли. В общем, осенью 2014 года в Верховную Раду зашла фракция бывших регионалов численностью 44 человека.
Квотный рефлекс
"У нас сборная менеджеров. Каждый знает, к какой когорте принадлежит и кто у него непосредственный куратор. За счет этого никаких проблем с дисциплиной нет", - сказал LIGA.net собеседник во фракции Оппоблока. О том, что бенефициарно фракция Оппоблока поделена на квоты Сергея Левочкина, Рината Ахметова и Виктора Медведчука, писали много - и это правда. Напомним лишь кадровый состав каждой группы интересов во фракции.
Группа Ахметова и фактор Новинского
До Революции достоинства Ахметов в политике, переживая разные периоды, значился одним из главных бенефициаров Партии регионов. СМИ даже отмечали "фракцию Ахметова" внутри бело-голубой политической силы. Как правило, лобби Ахметова составляли менеджеры его бизнес-империи СКМ, делегированные хозяином в парламент.
После бегства Януковича хозяин Донбасса потерял не только значительную часть бизнес-активов на оккупированных территориях, но и лишился части преданных политических штыков. Тем не менее, в нынешнем созыве Верховной Рады Ахметов сумел сохранить прямое и опросредованное влияние. Прямое - через Оппозиционный блок (20 из 43-х депутатов фракции), опосредованное - через договоренности руководством Народного фронта и лично с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.
Список людей Ахметова в Оппоблоке:
Юрий Воропаев - экс-глава юрдепартамента СКМ и бывший начальник юротдела банка ПУМБ, неформальный куратор людей Ахметова в парламенте,
Татьяна Бахтеева - "подорбита" соратника Ахметова Бориса Колесникова, влиятельный человек на фармрынке,
Андрей Гальченко - днепропетровская квота Вилкула. По данным СМИ, долгое время работал у него водителем,
Александр Вилкул - экс-вице-премьер, "феодал" Днепропетровской области,
Алексей Белый - экс-гендиректор металлургического комбината "Азовсталь",
Наталья Королевская - бывшая соратница Юлии Тимошенко, экс-министр соцполитики, лидер несостоявшегося под выборы 2014 года карманного проекта Ахметова "Украина-Вперед",
Сергей Сажко - экс-мэр Курахово, Донецкая область,
Денис Омелянович - экс-менеджер Конти и АПК-инвест,
Юрий Солод - муж Королевской,
Дмитрий Колесников - экс-министр промышленной политики,
братья Михаил и Дмитрий Добкины - представления излишни,
Артур Мартовицкий - экс-директор Павлоградугля, ДТЭК,
В центре композиции - куратор ахметовской группы в Раде - Юрий Воропаев
Юрий Мороко - экс-директор телеком-оператора ММДС-Украина, СКМ,
Александр Долженков - экс-юрист СКМ, креатура Воропаева,
Владимир Гусак - экс-менеджер Метинвест, СКМ,
Дмитрий Шпенов - орбита Вилкула, Кривой Рог,
Дмитрий Колесников - экс-министр промышленной политики в правительстве Азарова,
Константин Павлов - тоже человек Вилкула, Кривой Рог,
Ефим Звягильский - "патриарх" в среде старых донецких, фактический хозяин шахты имени Засядько.
Есть и "группа внутри группы" - людей Вилкула в ахметовской квоте Оппоблока целых три, включая его самого.
Отдельно - роль лишенного депутатской неприкосновенности осенью 2016 года депутата миллиардера Вадима Новинского. Во времена Януковича его причисляли к парламентской команде Ахметова. И это было правдой. Однако после Революции достоинства последний, пользуясь личной неприязнью президент Порошенко к главному православному депутату решил подвинуть Новинского в бизнесе.
После бегства Януковича и потери доли капиталов из-за войны в Донбассе Ахметов постоянно ищет - и находит - подходы к новой украинской власти. Возможно, вчерашний хозяин Донбасса совсем не против, чтобы долю самого православного бизнесмена в их совместном бизнесе каким-то образом получили структуры, близкие к нынешнему президенту-бизнесмену.
Читайте также спецпроект - Порошенко и олигархи. Что изменилось за три года
По крайней мере, после громкого заявления об уголовном преследовании одного из лидеров Оппозиционного блока, телеканалы, входящие в бизнес-структуры Ахметова не бросились защищать союзника. Не вдаваясь в подробности и говоря полунамеками, близкие к Банковой источники рекомендуют в ближайшее время следить за судьбой Черноморского судостроительного завода, который находится в Николаеве и входит в бизнес-империю Новинского.
Тем не менее, Новинский имеет в своем распоряжении важный с политической точки зрения инструмент пропаганды - УПЦ (МП). И до тех пор, пока роль и влияние этой структуры сохраняется, Новинский остается одним из ключевых игроков внутри Оппоблока.
Группа Левочкина
На бывшего главу Администрации президента Украины Левочкина в Оппоблоке ориентированы 11 депутатов.
Во-первых, это сам Сергей Левочкин. Во-вторых, публичное лицо этой политической силы и, скорее всего, кандидат в президенты от бывших регионалов в будущем - Юрий Бойко.
Далее:
Сергей Ларин - экс-губернатор Кировоградской области и замглавы Администрации президента времен Януковича,
Юлия Левочкина - сестра ближайшего соратника с аналогичной фамилией,
Юрий Мирошниченко - бывший представитель Януковича в Раде,
Юрий Павленко - экс-оранжевый регионал Юрий Павленко и губернатор Одесской области того же периода,
Николай Скорик - губернатор Одесской области того же периода,
Юрий Иоффе - близкий к Юрию Бойко регионал-ветеран,
Сергей Дунаев - бывший мэр Лисичанска,
Евгений Бакулин - экс-глава Нафтогаза Украины,
Иван Мирный - из среды топ-менеджеров в компаниях Дмитрия Фирташа.
Присутствие Медведчука
Люди Виктора Медведчука имеют четыре депутатские карточки в Оппозиционном блоке и хотели бы иметь больше. По информации СМИ, именно его желание усилить свое влияние на фракцию и Раду в целом дало толчок к конфликту внутри Оппоблока зимой-2017, что едва не закончилось расколом. Люди, которых называют близкими к Медведчуку:
Тарас Козак - таможенник с огромным опытом работы в этой сфере, замглавы общественного объединения Центр правова держава, главой которой значится Виктор Медведчук,
Василий Нимченко - бывший глава Конституционного суда, запомнившийся в этом созыве парламента нетленным выступлением с трибуны: "Как это, б**дь, включается? Я ж не выступал".
Выступление Василия Нимченко в Верховной Раде
Игорь Шурма - соратник Медведчука еще со времен СДПУ (о), харьковский политик,
Нестор Шуфрич - представлять этого персонажа в двух словах было бы неправильно, а давать полный дайджест его политических приключений - отдельная статья.
Репутация имитаторов
В качестве примеров политических услуг Оппоблока при голосованиях чаще других эпизодов называют отказ дать голоса за отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра, когда это нужно было Порошенко. И, напротив, голосование за изменения в Конституцию в разделе правосудия летом 2016 года.
В комментариях LIGA.net депутаты-оппоблоковцы предсказуемо отрицают какой либо сговор с БПП или Банковой, а случаи синхронных действий объясняют просто:
"У нас работает группа экспертов, которая готовит предложения по голосованиям за законопроекты. Действительно, очень часто наши позиции совпадают, в том числе и с позицией наших коллег, которые представляют коалицию. Но говорить о том, что мы ориентируемся на какие-то другие аргументы, кроме тех, которые мы считаем полезными для Украины и граждан, я не могу", - сказал бывший представитель Януковича в парламенте Юрий Мирошниченко.
"У меня нет фактов относительно того, чтобы от президента нам спускали какие-то распоряжения. А в целом я считаю, что сотрудничество должно быть между фракциями. Компромиссы должны быть. Хотя такого системного сотрудничества, к сожалению, нет. Оппозиционный блок исключен из форматов системных контактов с коллегами из коалиции, правительством и президентом. К сожалению, нет представительства в руководстве комитетов. Поэтому мы ориентируемся больше на позиции наших экспертов", - добавил он.
Василий Нимченко, Юрий Мирошниченко. Фото - пресс-служба Оппоблока
Коллега Мирошниченко по фракции - экс-соратник Медведчука по СДПУ(с) Игорь Шурма также опроверг обвинения в подыгрывании коалиции, равно как и отказался признавать деление фракции на олигархические группы. И это понятно. Что касается случаев удобного для Банковой голосования Оппоблока, Шурма в комментарии LIGA.net сказал следующее:"Мы при голосованиях всегда исходим из интересов граждан, жесткого соблюдения Конституции и регламента, а также в интересах сохранения и укрепления нашей страны. В случае с Яценюком мы четко сказали: вы, коалиция, назначили Яценюка - вы же его и снимайте. Зачем вам наши голоса, чтобы потом сделать крайними? Мы не несли ответственности за его работу. Что касается изменений в Конституцию, то о необходимости правок с целью ускорения судебной реформы говорили все - от власти до оппозиции. И когда пришел момент внести эти изменения, мы проголосовали. Все остальное - спекуляции", - сказал Шурма.
"А вообще - все проблемы от того, что по вине коалиции в стране не принят закон об оппозиции. Там были бы прописаны права и нормы поведения оппозиционных фракций в парламенте. Без этого все, кто еще вчера был в коалиции и вышел из нее, называет себя оппозицией, по сути таковой не являясь. Я имею ввиду Радикальную партию и Самопомощь"- добавил он.
Но периодическая синхронизация голосований фракции Оппоблока с интересами Банковой - не единственный симптом, свидетельствующий о конструктивных отношениях с властью. Знаменитая формула цены угля для ТЭС - "Роттердам +" - не имеет ничего общего с рынком, а строится исключительно на договоренностях Банковой с Ринатом Ахметовым. Об общих интересах и договорах о ненападении на медиафронте между президентом и группой Левочкина напрямую, но не под запись, говорят источники в коалиции.
Также в пользу Ахметова высказываются и партнеры президентской силы по коалиции. "Разница между Ахметовым и Левочкиным в том, что Ахметов сейчас не пытается играть по правилам России. Он понимает, что происходит в стране и пытается быть адекватным ситуации", - сказала в интервью LIGA.net замглавы фракции Народный фронт Виктория Сюмар.
Призрак и затухание раскола. Газовые против минеральных
В начале 2017 года Оппозиционный блок пережил свой карибский кризис, когда разные группы влияния были в двух шагах от политического развода. Стороны - как люди Ахметова, так и штыки Левочкина неофициально, но настойчиво навязывали мысль о том, что причина непонимания в том, что другая сторона пытается монополизировать жизненно необходимые контакты с Администрацией президента.
"Очень сложно одновременно добиваться досрочных выборов и держать прямой контакт с президентской Администрацией. Из-за этого во фракции давно ведутся дискуссии", - прокомментировал тогда погоду во фракции для LIGA.net народный депутат-оппоблоковец.
Коллеги Оппоблока из коалиции говорят о другом. "Противостояние Левочкина и Ахметова лежит в глубинном конфликте донецких, которых представляет Ахметов, и киевских, которые ассоциируются с Левочкиным. Старая донецкая гвардия, пусть и негласно, но считает Левочкина предателем еще со времен Майдана. К тому же нельзя забывать о серьезном медиасоперничестве телеканалов Интер и Украина, на сегодня - одних из главных кнопок. Ахметов на самом деле не против потопить телеканал Левочкина-Фирташа и здесь он является союзником власти", - сказал собеседник в правящей коалиции.
Дело в Оппоблоке действительно могло дойти до раскола, говорит близкий к бывшим регионалам политолог Андрей Золотарев. "В начале года Левочкин взялся увеличить квоту, а, значит, и влияние Медведчука в Оппоблоке. Сначала в организациях на местах, а после выборов - и среди депутатских штыков. Против этого выступили люди Ахметова, которых в Оппоблоке сейчас большинство", - сказал эксперт LIGA.net, назвав конфликт в этой партии "газовые против минеральных" (имеется ввиду горно-угольный бизнес Ахметова и газовый условной группы "РосУкрЭнерго").
По данным нескольких источников в парламенте, от идеи политического развода бывшие регионалы отказались из-за истории с блокадой Донбасса, перехваченной президентом, а также по некоему "указанию извне". Ни ведущим региональным олигархам, да и, наверное, Москве, не выгодно из-за частных амбиций терять готовую к сотрудничеству послушную парламентскую фракцию и официально дробить ее на группы.
Досрочные выборы: а смысл?
Досрочные выборы Оппоблоку больше не нужны, утверждают депутаты-переговорщики из БПП. И причин тому несколько.
Первая: бизнес-подход - интегрированность в выстроенное после Революции достоинства политическое поле, в котором бывшим регионалам ничего не грозит ни с политической, ни с уголовной точек зрения. По новой договариваться с будущей коалицией, формат которой трудно предугадать, а то и президентом, может оказаться сложнее. Сформировать собственное большинство Оппоблок не в состоянии.
Вторая: при всей комфортности нынешнего положения, Оппоблок оказался политически стиснут сателлитами власти и вчерашними соратниками с трех сторон. И стороны эти - партии За життя, Видродження и Наш край. Каждая из них обрубила Оппоблоку перспективу роста. Чего стоит только потеря Харькова, который политически был откушен Видродженням в лице Геннадия Кернеса. А это 300 тысяч избирателей. Выращенный в пробирке на Банковой Наш край взял большинство стратегически важных на выборах постов мэров в городах Восточной Украины. Позиции же пока незарегистрированной и во многом виртуальной За життя сильны в Днепропетровской и Одесской областях.
Третье: президентские выборы. "В Администрации президента могут решится на прогнозируемый, но от того не менее эффективный сценарий выведения во второй тур с Порошенко Юрия Бойко, как наиболее удобного спарринг-партнера. Значит, стоит ждать, что власть сама будет заинтересована в искусственном раздувании рейтинга Оппоблока. А это в свою очередь значит прижигание всех спойлерных проектов из бывших регионалов, которые перечислялись выше. В итоге на следующих очередных выборах Оппоблок может рассчитывать на большее количество голосов и большее количество депутатских мандатов, чем в случае внеочередной кампании", - сказал в комментарии LIGA.net политолог Петр Олещук.
Юрий Бойко - вероятный спарринг-партнер Петра Порошенко во втором туре выборов президента. Фото - пресс-служба Оппозиционного Блока
"Оппоблок показал себя очень удобной оппозицией для Администрации президента. А зачем искать новое, когда почти совершенство у тебя уже в руках. Пугающее и одновременно бесперспективное оппозиционное совершенство" - добавил эксперт.
При желании в этом можно увидеть плюс, и даже назвать Оппоблок не "пятой колоной Кремля", как принято в патриотической среде, а настоящей, хоть и своеобразной украинской партией. Между политикой и бизнесом они выбрали бизнес, потому отказались от выгодной Кремлю тактики по раскачиванию ситуации для скорейший перевыборов. И быстро свернули проекты по организации массовых акций протеста под это. Лобби Медведчука оказалось в проигрышной ситуации на фоне бизнес-сотрудничества групп Ахметова и Левочкина с властью.
Впрочем, пока в числе ресурсов Оппоблока есть рейтинговые всеукраинские каналы, власти всегда стоит делать поправку на непредсказуемость их бело-синих бенефициаров. "Рейтинг Оппозиционного блока до выборов, когда бы они ни состоялись, может несколько вырасти за счет медиа-активов некоторых участников этого объединения. В первую очередь это телеканалы Интер и Украина - большинство украинского электората все-таки до сих воспринимает информацию из телевизора" - сказал LIGA.net директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.
"Музей давно минувших дней"
"Регионалы, пусть и бывшие, играют в одну и ту же игру - ждут своего времени, пользуясь сложностями в стране, безнаказанностью и популизмом. Ждут, чтобы в один момент представить себя как единственных миротворцев и переговорщиков между Киевом и Москвой. Потому они радуются каждой мелкой неудаче Украины и упорно "не видят" очевидных результатов, именно украинских результатов", - отметила выжидательную позицию Оппоблока Виктория Сюмар в интервью LIGA.net.
В целом же, парламентские и околопарламентские наблюдатели отмечают, что Оппоблоку, как наследнику Партии регионов - партии крупного промышленного бизнеса, очень некомфортно в оппозиционной среде, не смотря на название. Это люди бизнеса, а бизнесу проще если не быть властью, то хотя бы тесно с ней сотрудничать.
В постмайданном парламенте, наводненным пассионариями разного уровня - от Парубия до Парасюка, фракция Оппоблока выглядит безобидным музейным экспонатом из условного зала "Политическая эпоха Кучмы-Януковича". Аккумулировавшие в своих руках огромные финансовые активы (согласно декларациям, ратующие за социальную справедливость оппоблоковцы - самые богатые в Раде), они проигрывают в медийном поле молодым постмайданным активистам, из-за неспособности на поступок, на действие.
Последний вопрос - возможен ли реванш бывших регионалов. "Пока Россия продолжает давить, - говорит в интервью LIGA.net известный социолог Евгений Головаха, - никакого реванша пророссийских сил не будет. Пока Россия продолжает демонстрировать столь беспардонно пренебрежительное отношение к Украине - реванша не будет. А ведь Кремль не сбавляет обороты самой черной и низкопробной пропаганды, утверждая, что такого государства, как Украина, просто не существует. Но самое смешное, что они даже уже не помнят, почему не правы. Ведь Украина как независимое государство возникла не просто не благодаря внешнему вмешательству, но вопреки ему. Президент США Джордж Буш-старший уговаривал Украину сохранить СССР. Они очень боялись, что на этой территории начнется что-то страшное и непредсказуемое".
Читайте также:
Пит-стоп, а не смена курса. Что сегодня нужно знать о фракции БПП
Популизм по расчету. Что сегодня нужно знать о партии Батькивщина
Отзывчивая оппозиция. Что сегодня нужно знать о фракции Ляшко
Мусор, Львов и Божья воля. Что нужно знать о фракции Самопомощь
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:11
-
08:08
-
08:14
-
вчера
14:08
-
10.06.17
14:40
Новости партнеров
- 40451
- 28512
- 16516
- 16303
- 15606