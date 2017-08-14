Ракетный скандал: кто продал Северной Корее двигатель РД-250

Журналисты NYT утверждают, что ракетный двигатель для межконтинентальных ракет КНДР мог быть поставлен из Украины. Достаточно ли у них доказательств

Кризис вокруг успешно развивающейся ракетной программы Северной Кореи сегодня неожиданно докатился до Украины. Влиятельное американское издание The New York Times опубликовало статью с громким заголовком "Успех Северной Кореи в сфере ракетных технологий связан с украинским заводом, говорят исследователи". Обеспокоенность в США понятна, ведь межконтинентальные баллистические ракеты Хвасон-14, успешно испытанные КНДР в июле, могут представлять угрозу для американской территории. Осталось лишь выяснить, насколько громкие заголовки соответствуют действительности.

Что утверждают журналисты The New York Times

"Успех Северной Кореи в проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты, которая, по-видимому, может достичь Соединенных Штатов, стал возможным благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой, согласно опубликованному в понедельник экспертному анализу и оценке со стороны американских спецслужб под грифом секретно", - говорится в статье.

Журналисты ссылаются на исследование эксперта по ракетным технологиям Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, который задался целью выяснить, почему прошлогодние испытания нескольких ракет КНДР провалились, а в июле 2017 года прошли успешно испытания ракеты Хвасон-14 с радиусом действия от 6700 до 10000 км. "Вероятно, эти двигатели пришли из Украины - возможно, незаконно. Большой вопрос в том, сколько их есть у них, и помогают ли им теперь украинцы", - заявил Эллеман в интервью журналистам.





Утверждается, что двигатели, которые используются в новых межконтинентальных баллистических ракетах КНДР могут быть поставлены из постсоветских стран. Представители американского разведывательного сообщества в комментарии The New York Times исключили, что в КНДР могли самостоятельно разработать такие сложные технологии за столь короткий срок.

Авторы статьи напоминают о попытке покупки гражданами КНДР в 2011 году секретной информации у сотрудников Южмаша - о передовых "ракетных системах, жидкостных двигателях, системах космических аппаратов и ракетных топливных системах".

Речь идет об аресте в Украине сотрудников торгового представительства КНДР в Беларуси Рю Сонгчоля и Ли Тхекиля в 2011 году. Тогда о попытке подкупа рассказал СБУ сотрудник конструкторского бюро Южное. Северокорейцев взяли на горячем в одном из гаражей Днепра во время фотографирования кандидатских и докторских диссертаций под грифом секретно. Украинский суд приговорил обоих в мае 2012 года к 8 годам тюрьмы. Отягчающим обстоятельством было то, что с помощью полученной информации КНДР могла получить доступ к разработкам украинских ракетчиков, а главной целью северокорейцев были технологии, способные увеличить дальность ракет КНДР вплоть до досягаемости территории США. Об инциденте затем сообщили Совбезу ООН эксперты по северокорейской ядерной программе в специальном докладе.

Журналисты The New York Times отмечают, что посреди постреволюционного хаоса Пхеньян мог вновь попробовать получить секреты ядерных технологий в Украине, и тяжелое финансовое положение Южмаша могло этому способствовать. Упоминается доклад Фонда Карнеги от 2014 года о том, что потеря работы украинскими специалистами по ракетным и ядерным технологиям может быть прекрасной новостью для режимов-изгоев. Американские журналисты делают вывод, что существует риск глобальному режиму нераспространения из-за ситуации на Южмаше. Более того, сообщается, что американские исследователи не верят в опровержения украинским предприятием продажи потенциально опасных технологий за рубеж, и отмечают, что "нет никаких доказательств того, что правительство президента Порошенко имеет какое-либо понятие или контроль над тем, что происходит внутри комплекса (Южмаш, - ред.)".

В статье упоминается, что Майкл Эллеман не исключил "возможность того, что крупное российское ракетное предприятие "Энергомаш" (находится в Химках, - ред.), имеющее прочные связи с украинским комплексом, сыграло свою роль в передаче технологии двигателей РД-250 в Северную Корею", и что в России двигатели РД-250 есть на складах. Американские журналисты также ссылаются на немецкого аналитика Норберта Брюгге, который в своей заметке отмечает схожесть северокорейских двигателей с двигателями РД-250 из КБ Глушко (предприятие Энергомаш в Химках Московской области).

Исследование Эллемана

Непосредственно в своем исследовании Эллеман, с 1995 по 2001 год руководивший программой Нанна-Лугара по помощи в уничтожении боеголовок и ракет в России, более нейтрален в оценках. Он напоминает, что северокорейские ракеты Scud, Нодон и Мусудан работали на двигателе, изначально произведенном на Конструкторском бюро химического машиностроения имени А. М. Исаева в Московской области, технология была получена в 90-х годах. Эллеман отмечает, что новый жидкостный ракетный двигатель поступил в КНДР от иностранного источника, и базируется на технологии однокамерного двигателя РД-250 с модифицированным турбонасосным агрегатом. "Неизвестное количество этих двигателей возможно приобретено через нелегальные каналы, работающие в России и/или Украине", - пишет он.





Путин на заводе Энергомаш в Химках (фото - archive.government.ru)

Акцент делается на двух предприятиях, русском Энергомаше и украинском КБ Южное, автор считает вероятной модификации ракетного двигателя на одном из этих предприятий, а не завоз специалистов в КНДР, где нет достаточных производственных мощностей. Он упоминает о западных специалистах, которые видели на КБ Южное однокамерный двигатель РД-250, способный дотянуть межконтинентальную баллистическую ракету от КНДР до западного побережья США. Эллеман высоко оценивает возможность выхода на сотрудников КБ Южное в Днепре и Павлограде в условиях экономической ситуации в Украине представителей ОПГ и торговцев оружием.

Пока ни журналисты The New York Times, ни автор исследования Майкл Эллеман не приводят ясных доказательств того, что двигатель мог попасть в КНДР из Украины, и не исключают поступления его из России. Финансовое состояние Южмаша действительно оставляет желать лучшего, но оно не может служить прямым доказательством нарушения режима контроля за ракетными технологиями.

Реакция Украины

Секретарь СНБО Александр Турчинов опроверг поставку каких-либо ракет или военных технологий из Украины в Северную Корею. "Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по смыслу и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений", - заявил он, напомнив, что Украина считает КНДР тоталитарным государством и поддерживает режим санкций против него.

На заводе Южмаш опубликовали опровержение информации, изложенной в статье американского издания и уверяют, что не имеют какого-либо отношения к северокорейской ракетной программе. "Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости Южмашем не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега"), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе, по силе тяги) не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения. ЮЖМАШ, как государственное предприятие, полностью соблюдает требования Режима контроля за ракетными технологиями, участником которого Украина является с 1998 года (фактически - с 1995 года)", - говорится в сообщении. Также на Южмаше опровергают поставки каких-либо ракет или ракетных двигателей в Россию.

Мнение эксперта

Появившуюся в СМИ информацию о якобы поставке из Украины в КНДР ракетных двигателей прокомментировал LIGA.net эксперт по вопросам нераспространения ядерного оружия, профессор Института Международных отношений КНУ им. Шевченко Сергей Галака:

Автор этого исследования о возможности поставок ракетных технологий в Северную Корею из Украины должен привести какие-либо доказательства, потому что пока это вообще не более, чем предположения.

Поставка таких двигателей, как РД-250, регулируется Режимом контроля ракетных технологий, к которому Украина присоединилась фактически в 1995 году. Даже поставку технологий через третьи страны можно отследить, любая поставка требует лицензии и в случае нарушения санкций ООН, у нарушителя будут большие проблемы.

Если взять самый худший сценарий развития событий - если будет доказано, что из Украины кому-то в обход режима РКРТ поставили технологии - нам и контракты заблокируют, не только в военной сфере, и отношения с Западом испортятся. Трамп вынужден был санкции против России подписать, он не хотел этого делать, а сейчас если что-то подобное доказать - так он вообще озвереет. Можно вспомнить историю с Кольчугами - скандал, который вспыхнул в 2002 году в связи с обвинениями в поставке Украиной противоавиационных радаров в Ирак, которые могли поставить под угрозу американские самолеты, патрулирующие бесполетные зоны в этой стране. Доказательств этой поставки так никто и не предоставил даже после падения режима Хуссейна, но отношения Украины и США были испорчены на несколько лет. Тогда Кучме удалось немного вырулить из сложного положения, отправив в Ирак украинский контингент.

Я абсолютно не верю, что сейчас руководство страны могло пойти на самоубийство, и разрешить поставку каких-либо ракетных технологий. Что касается черного рынка, опять-таки без доказательств эти утверждения американского ученого не имеют смысла. Если бы были какие-то четкие данные, они бы уже были у американского разведсообщества. А пока что это выглядит как информационная провокация в интересах России.

России выгодно сейчас такие информационные провокации проводить, и думаю дело даже не в попытке предотвратить поставки американского оружия Украине. Даже, если это произойдет, те же Javelin - это просто современное противотанковое оружие. Тут дело в санкциях, принятых против России. Через полгода американская финансовая разведка должна Конгрессу доклад предоставить о происхождении капиталов Путина и его олигархов, а это самая лучшая финансовая разведка в мире. Представьте, какие потрясения их ждут.

Как объяснить прогресс КНДР в ракетных технологиях? Автор исследования говорит, что двигатели могли быть завезены из Украины или России. Но ведь технологии могут быть получены и из Китая. Если же говорить о частных случаях, когда могли какие-то ученые-ядерщики выехать в КНДР - то это не так легко, и нужно через третьи страны ехать. В 90-х годах было с помощью Запада открыто много программ для постсоветских ученых-ядерщиков, чтобы предотвратить такие случаи. Но исключать на 100% возможность выезда я конечно не могу.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.