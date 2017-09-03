Рекорд Игр престолов, отдых Вакарчука и бомба Ына: новости недели

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Пропавший в Беларуси

Павел Гриб (фото - Facebook Павла Гриба)

28 августа офицер-пограничник запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. Как стало известно позже, Павел отправился в Беларусь на встречу с девушкой-россиянкой, с которой познакомился в социальной сети. Девушка и стала ключом к разгадке: она призналась, что выманила Павла в Беларусь по приказу российской ФСБ.

Нардеп и помощник главы МВД Антон Геращенко, а также российский адвокат Марк Фейгин не исключают, что Павел Гриб действительно попал в руки российских спецслужб. На данный момент точное его местоположение неизвестно, однако не исключено, что он находится в управлении ФСБ по Краснодарскому краю (РФ).

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальково. МИД Беларуси, в свою очередь, вызвал по делу Гриба украинского советника-посланника посольства Украины Валерия Джигуна.