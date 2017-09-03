Рекорд Игр престолов, отдых Вакарчука и бомба Ына: новости недели

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Пропавший в Беларуси украинец, последствия урагана Харви в США, отпуск Океана Эльзы, ядерная Северная Корея, скандал между футбольными клубами "Динамо" и "Мариуполь", суд по делу Фирташа, борьба с террористами Исламского государства, выдворение из Украины очередной пропагандистки, вступление в силу ассоциации с ЕС. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.
Пропавший в Беларуси
Павел Гриб (фото - Facebook Павла Гриба)
28 августа офицер-пограничник запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. Как стало известно позже, Павел отправился в Беларусь на встречу с девушкой-россиянкой, с которой познакомился в социальной сети. Девушка и стала ключом к разгадке: она призналась, что выманила Павла в Беларусь по приказу российской ФСБ.
Нардеп и помощник главы МВД Антон Геращенко, а также российский адвокат Марк Фейгин не исключают, что Павел Гриб действительно попал в руки российских спецслужб. На данный момент точное его местоположение неизвестно, однако не исключено, что он находится в управлении ФСБ по Краснодарскому краю (РФ).
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальково. МИД Беларуси, в свою очередь, вызвал по делу Гриба украинского советника-посланника посольства Украины Валерия Джигуна.
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