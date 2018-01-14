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"УПЦ ФСБ", Крым за металл и Оскар для "Киборгов": новости недели

14.01.2018 21:22

Крым за металлолом, секретная миссия США со спутником-разведчиком, мгновенная гибель экипажа субмарины "Сан-Хуан", активизация и разоблачение хакеров РФ, выборы в Чехии и "потаскуха Путина", свинья за собрата против мясников, Оскар для "Киборгов", ультиматум Трампа по Ирану, санкции для "друзей Путина", БелАЗ за биткоины, американское оружие уже на фронте, расследование Al Jazeera о "деньгах Януковича", разврат в Голливуде, богатейшие люди в истории, протесты против "УПЦ ФСБ", первый диалог двух Корей спустя два года и война в Донбассе. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

Крым за металлолом

Владимир Путин (фото - Getty Images)

11 января 2018 года президент страны-оккупанта Владимир Путин проявил "жест доброй воли" и заявил, что Россия готова вернуть Украине военную технику из оккупированного Крыма, отметив, чтоона находится в плохом состоянии.

В свою очередь, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщил, что почти вся украинская военная техника, оставшаяся в оккупированном Крыму, была отремонтирована. По его словам, авиация, которая могла подняться в воздух, выполняет сегодня задания на материковой части Украины. На период аннексии Крыма из 8 боевых кораблей был не в ходу только большой десантный корабль "Константин Ольшанский", так как требовался ремонт главных двигателей. Он уточнил, что в Крыму осталось техники на 2 батальона БМП и 2 батальона БТРов, из которых только процентов 15-20 подлежали ремонту.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о возможности возвращения Украине военной техники из захваченного Крыма "подлым политическим приемом". Он призвал даже не реагировать на заявления российского лидера.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, Крым за захваченные россиянами в 2014 году корабли Украина не продает, а оккупированный полуостров все равно себе вернет. 

Галина Попцова ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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