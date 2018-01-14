"УПЦ ФСБ", Крым за металл и Оскар для "Киборгов": новости недели
Крым за металлолом, секретная миссия США со спутником-разведчиком, мгновенная гибель экипажа субмарины "Сан-Хуан", активизация и разоблачение хакеров РФ, выборы в Чехии и "потаскуха Путина", свинья за собрата против мясников, Оскар для "Киборгов", ультиматум Трампа по Ирану, санкции для "друзей Путина", БелАЗ за биткоины, американское оружие уже на фронте, расследование Al Jazeera о "деньгах Януковича", разврат в Голливуде, богатейшие люди в истории, протесты против "УПЦ ФСБ", первый диалог двух Корей спустя два года и война в Донбассе. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.
Крым за металлолом
Владимир Путин (фото - Getty Images)
11 января 2018 года президент страны-оккупанта Владимир Путин проявил "жест доброй воли" и заявил, что Россия готова вернуть Украине военную технику из оккупированного Крыма, отметив, чтоона находится в плохом состоянии.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, Крым за захваченные россиянами в 2014 году корабли Украина не продает, а оккупированный полуостров все равно себе вернет.
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