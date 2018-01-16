Тема дня. "Приговор" Балуху: еще одно судилище оккупантов в Крыму

"Все будет нормально, мы все равно победим. Все будет Майдан"

Сегодня в оккупированном Крыму люди, которых россияне называют судьями, "приговорили" украинца Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам тюрьмы и штрафу в эквиваленте примерно 4,5 тысяч гривень. Сегодняшнее судилище последовало после апелляции на аналогичный "приговор". В МИД Украины подчеркнули, что "суд" - незаконный, решение - сфабрикованное, а давление на страну-агрессора Россию - усилят. Подробности о политическом преследовании Балуха, который сохранил проукраинскую позицию и не признал аннексию полуострова, - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Крымский фермер Владимир Балух с самого начала российской агрессии и аннексии полуострова поддерживал Евромайдан, не скрывал своей проукраинской позиции. В декабре 2014 года он повесил на своем доме в поселке Серебрянка украинский флаг и табличку с надписью "улица Героев Небесной сотни". За свою позицию Балух и его семья оказались под постоянным наблюдением со стороны ФСБ. В их доме неоднократно проводились обыски: сначала предлогом был поиск якобы украденных у односельчан вещей. Кроме того, российские силовики требовали снять с дома флаг Украины.

Во время очередного обыска в доме Балуха "нашли" 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Крымчанин был арестован на все время "следствия" - на восемь месяцев.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. В августе 2017 года псевдосуд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам колонии общего режима, а также обязал его выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Выплатить деньги взялись представители движения Крымская солидарность. В рамках акции Крымский марафон они собирают деньги на полуострове именно для оплаты штрафов, однако с одним условием - пожертвования можно делать исключительно 10-рублевыми монетами. Таким образом, оплачивая штрафы от оккупационных властей, активисты приносят им целые мешки с монетами.

В декабре Балуху выдвинули еще одно "обвинение": прокремлевская прокуратура на полуострове решила, что украинец "угрожал применением насилия к представителю власти или его близким". Речь идет о конфликте, который возник между Балухом и начальником Раздольненского ИВС Валерием Ткаченко. Последний оскорблял украинца по национальному признаку, называл "бандеровцем", "правосеком", угрожал расправиться с ним. Балух подал жалобу, но и Ткаченко сделал то же самое.

Кроме того, в конце прошлого года украинскому политзаключенному после его жалобы на состояние здоровья отказали в прохождении полноценного медосмотра, тем самым грубо нарушив права человека.

Сегодня, рассмотрев апелляцию, псевдосуд оставил решение в силе, приговорив украинца к трем годам и семи месяцам тюрьмы ("сторона обвинения" требовала пять лет и один месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и оплату штрафа в размере 20 тысяч рублей). Перед судом Балух пожелал Украине не сдаваться, потому что "мы все равно победим".



ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. В МИД Украины в связи с действиями оккупантов пообещали усилить международное давление на Россию. "Сфабрикованное решение незаконных судов. Выражаем протест. Будем усиливать международное давление на РФ для освобождения Балуха", - написала в своем Twitter спикер ведомства Марьяна Беца. Глава МИД Павел Климкин заявил, что "виновные в произволе понесут наказание".

С начала аннексии полуострова число политзаключенных там превысило 60 человек. Пока что освобождение крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова было единственным прецедентом. И пока Крым остается оккупированным, освобождение остальных украинцев зависит только от дипломатии и международного давления.

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