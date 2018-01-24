Тема дня. Зачем Волкер приезжал в Киев

Визиту спецпредставителя США предшествовало решение о поставках Javelin и принятие закона о реинтеграции Донбасса

Перед переговорами с помощником президента РФ Владиславом Сурковым спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прибыл в Киев, где провел встречи с несколькими представителями украинской власти. Какова цель визита Волкера и как она связана с поставками Javelin и законом о реинтеграции Донбасса - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Визиту Волкера в Киев предшествовали три события, которые очевидным образом с ним связаны.

Во-первых, предыдущий, третий раунд переговоров Волкера с Сурковым, который прошел в ноябре 2017 г в Белграде был провальным. Это признал сам Волкер, охарактеризовав встречу как "шаг назад". По его словам, стороны договорились взять паузу, чтобы "подумать о позициях друг друга и проконсультироваться".

17 января 2018 г в Украине впервые официально подтвердили решение США о поставках противотанковых комплексов Javelin. В ВСУ уже начали подготовку к принятию их на вооружение.

18 января Рада приняла законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса, которым законодательно признала РФ агрессором и оккупантом, а также одобрила решение об использовании Вооруженных Сил для освобождения захваченной территории Донбасса.

По поводу Javelin в России тогда заявили, что возможные поставки летального оружия в Украину являются "путем к войне, а не к миру". Это несмотря на то, что все публичные заявления о поставках сопровождались оговоркой, что оружие передается для использования исключительно в оборонительных целях. СМИ писали даже, что размещаться Javelin будут в западных областях Украины. Однако стоит отметить, что Порошенко, говоря о том, что в армии в 2018 году будет в 4 раза увеличено количество противотанкового оружия, в том числе иностранного производства, подчеркнул, что "все это должно быть непосредственно в АТО".

Относительно закона о реинтеграции Донбасса о критических замечаниях со стороны США ничего неизвестно. В России заявили, что документ "полностью противоречит минским соглашениям". Вместе с тем, стоит отметить, что претензии к закону высказали также в ООН и в офисе украинского омбудсмена. В ООН сказали, что документу не хватает четкости в вопросах защиты прав и свобод человека. У Лутковской же заявили, что он фактически вводит военное положение на востоке Украины и несет риски для прав и свобод. Реакция европейских партнеров пока неизвестна. Только в Германии заявили, что Федеральное правительство изучает, насколько документ соответсвует минским соглашениям.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. В Киеве, по словам самого Волкера, он обсудил закон о реинтеграции Донбасса с секретарем СНБО Александром Турчиновым. При этом представитель США отметил, что речь шла "о необходимость защитить права и благополучие украинских граждан, проживающих в Донбассе", из чего можно сделать предположение, что США, возможно, разделяют критику закона со стороны ООН и украинского омбудсмена.

К тому же с министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом Волкер обсудил именно объединение усилий Украины и США для помощи жителям Донбасса. Примечательно, что Черныш во время встречи "подтвердил, что Украина не отказывается от своих граждан, проживающих на неподконтрольных территориях".

Кроме того, спецпредставитель США встретился с президентом Порошенко и главой Генштаба ВСУ Виктором Муженко. В АП сообщили, что Порошенко и Волкер "подчеркнули, что в приоритетах - мирный, политико-дипломатический путь урегулирования ситуации в Донбассе", а в Генштабе сказали, что "стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспективам развития двусторонних отношений". Можно предположить, что на встрече с Муженко речь шла о Javelin, в частности, об условиях их применения и хранения. Тем более, ранее в США высказывали опасения, что их оружие может попасть в руки военных РФ.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. 26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с Сурковым. Судя по логике последних событий, можно предположить, что, кроме миротворцев, ключевыми темами переговоров будут поставки Javelin и закон о реинтеграции. Очевидно, спецпредставитель США приезжал в Киев, чтобы сверить позиции Соединенных Штатов и Украины перед тем, как продолжать поиск компромисса с РФ в вопросе размещения миротворцев с учетом этих двух новых немаловажных обстоятельств - законодательного признания России оккупантом Донбасса и возможных поставок в Украину летального оружия из США. И это, судя по категоричной позиции РФ в этих вопросах, будет очень непросто.

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