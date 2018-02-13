Тема дня. Что означает решение ЕСПЧ для жителей Донбасса

Суд в Страсбурге отказал жителям Донецка в удовлетворении иска против Украины, но праздновать победу пока рано

Сегодня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал семерым жителям временно оккупированного Донецка в иске против украинского правительства. Истцы заявляли, что им незаконно прекратили платить пенсии и соцвыплаты. Решение суда Страсбурга в очередной раз доказало: Украина не несет ответственность за то, что происходит на неподконтрольной территории. О чем сказано в решении ЕСПЧ и что это значит - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. В ноябре 2014 года трое жителей временно неподконтрольного Донецка подали в ЕСПЧ совместный иск против правительства Украины. Заявители утверждали, что им умышленно приостановили выплаты пенсий и других социальных выплат; обжаловать это в местных судах Донецка невозможно; они подверглись дискриминации со стороны украинского правительства по признаку места жительства. В январе 2015 года к этому иску присоединились еще четверо жителей оккупированного города. ЕСПЧ рассматривал вместе все семь жалоб.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. В тексте решения ЕСПЧ детально прописана хронология захвата боевиками населенных пунктов и административных зданий на востоке Украины, а также хронология решений украинского правительства в связи с оккупацией. В документе указано, что в августе 2014 года Нацбанк Украины приостановил все финансовые операции на неподконтрольных территориях (в том числе, в Донецке), а в ноябре были приостановлены все социальные выплаты. Также сказано, что в сентябре 2014 года, после изменений в законодательстве, юрисдикция судов в неподконтрольных районах была передана в соответствующие суды в соседних регионах.

В документе указано, что некоторые из истцов все-таки восстановили в 2015 году свои выплаты, зарегистрировавшись на получение денег в Покровске Донецкой области и Киеве (однако от иска не отказались).

Рассмотрев жалобу, ЕСПЧ постановил отказать в удовлетворении иска. Причины следующие: некоторые из истцов все-таки получали свои выплаты от украинского правительства; ни один из истцов не обращался сначала в национальные суды (в соседних, подконтрольных Украине, регионах).



Читайте также: Вердикт ЕСПЧ: Украина не отвечает за то, что в ОРДЛО нет судов

Кроме исков по финансовым выплатам, сегодня в украинских судах, по информации LIGA.net, находятся десятки жалоб жителей ОРДЛО и вынужденных переселенцев о компенсации денег за разрушенное жилье на территории, временно подконтрольной боевикам. Даты подачи исков - 2015-2016 годы. Суммы компенсаций требуют разные: и 400 тыс грн, и 4,6 млн грн. Ответчиками указаны Кабмин, Государственная казначейская служба, Антитеррористический центр при СБУ, МВД, Минобороны, Нацгвардия и другие ведомства или подразделения. Суды первой инстанции подобные иски удовлетворяют редко, причина - недостаточно доказательств, невозможность оценить объемы ущерба украинскими компетентными ведомствами. Кроме того, в судах в качестве доказательств предъявляют "документы", выданные "органами" террористических группировок ДНР/ЛНР.

Иски о возмещении ущерба и восстановлении финансовых выплат - два основных типа жалоб, которые направляются в суды. Сегодняшнее решение ЕСПЧ стало первым в своем роде, но, вероятно, не последним.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Как пояснили LIGA.net юристы, сегодняшнее решение суда в Страсбурге указывает лишь на нарушение процедуры: истцы должны были сначала пройти все инстанции национальных судов, а поскольку их нет в Донецке - обращаться в соседние регионы. В то же время, это решение - показательно для дальнейших подобных судебных разбирательств. Использовать это решение в процессе Украины против России в Гааге получится вряд ли: в иске и решении суда предмет разбирательства - приостановление финансовых выплат, а боевые действия указаны только в качестве причин, по которым эти деньги не выплачивались.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.