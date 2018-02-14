Порошенко поговорил с Путиным: о заложниках и встрече глав МИД
Во вторник, 13 февраля, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Это zn.ua подтвердили в администрации президента.
По словам источника издания, разговор был некороткий и произошел по инициативе украинской стороны. Предлогом стала третья годовщина подписания минских договоренностей.
В администрации сказали, что Порошенко провел телефонный разговор для активизации процесса освобождения украинских заложников. Также обсудили повестку дня встречи министров иностранных дел нормандской четверки, которая пройдет 16 февраля в Мюнхене.
"Телефонный разговор прошел в координации с европейскими партнерами по нормадскому формату и американскими союзниками", - скзаали в администрации Порошенко.
В августе 2017 года Порошенко говорил с Путиным, а также президентом Франции Макроном и канцлером Германии Меркель. Тогда речь шла о ситуации в Донбассе и прекращении огня.
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