Олимпиада, 3D посты Facebook, Жан Рено в Украине: новости недели
Вручение премии BAFTA, 3D посты в Facebook, смерти детей от кори, самоубийство студентки в Киеве, кокаин в посольстве РФ в Аргентине, миллиардный убыток столичного метрополитена, годовщина Майдана, новый глава Конституционного суда, представитель Украины на Евровидении, Жан Рено в Украине, завершение Олимпиады-2018, признание Трампа и война в Донбассе. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.
Вручение премии BAFTA
Фото: bafta.org
19 февраля в Лондоне вручили главную британскую кинопремию BAFTA. Лучшим фильмом стала драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха.
Эта картина взяла еще пять наград - как выдающийся британский фильм года, лучшая женская роль (Фрэнсис Макдорманд), лучшая мужская роль второго плана (Сэм Рокуэлл) и лучший оригинальный сценарий Макдонаха.
Победители в других номинациях:
- лучший анимационный фильм - "Тайна Коко"
- лучший документальный фильм - "Я вам не негр"
- лучшая режиссура - Гильермо дель Торо ("Форма воды")
- лучшая мужская роль - Гэри Олдмен ("Темные времена")
- лучшая музыка к фильму - "Форма воды"
- лучший адаптированный сценарий - "Зови меня своим именем"
- лучшая операторская работа - "Бегущий по лезвию 2049"
- лучший звук - "Дюнкерк"
- лучший художественный дизайн - "Форма воды"
- лучшие спецэффекты - "Бегущий по лезвию 2049".
Новости партнеров
- 187340
- 80710
- 64744
- 63206
- 43537