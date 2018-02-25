Олимпиада, 3D посты Facebook, Жан Рено в Украине: новости недели

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Вручение премии BAFTA

Фото: bafta.org

19 февраля в Лондоне вручили главную британскую кинопремию BAFTA. Лучшим фильмом стала драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха.

Эта картина взяла еще пять наград - как выдающийся британский фильм года, лучшая женская роль (Фрэнсис Макдорманд), лучшая мужская роль второго плана (Сэм Рокуэлл) и лучший оригинальный сценарий Макдонаха.

Победители в других номинациях:

- лучший анимационный фильм - "Тайна Коко"

- лучший документальный фильм - "Я вам не негр"

- лучшая режиссура - Гильермо дель Торо ("Форма воды")

- лучшая мужская роль - Гэри Олдмен ("Темные времена")

- лучшая музыка к фильму - "Форма воды"

- лучший адаптированный сценарий - "Зови меня своим именем"

- лучшая операторская работа - "Бегущий по лезвию 2049"

- лучший звук - "Дюнкерк"

- лучший художественный дизайн - "Форма воды"

- лучшие спецэффекты - "Бегущий по лезвию 2049".