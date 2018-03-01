Сначала - Балканы. Каковы перспективы членства Украины в ЕС

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По словам Ищенко, еврогонки на Балканах выглядят так: "На финишной прямой сейчас Черногория и Сербия, так как они говорят не о политических переговорах, а о технических - согласовывают законодательство и так далее. Позади находятся Албания и Македония. На последних позициях - Босния и Косово".Кроме того, эксперт уточнила, что даже Босния и Косово в плане евроинтеграции впереди Украины, ведь они являются потенциальными кандидатами на вступление, а Киев такого статуса не имеет.Вопрос вступления Украины в Евросоюз должен был бы решаться в рамках проекта Восточное партнерство (Молдова, Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан, Украина). В Киеве надеялись, что именно в этом проекте будет четкий сигнал о вступлении в Евросоюз. Сейчас есть два предвестника сближения с ЕС - соглашение об ассоциации и безвизовый режим. Но на самом деле в документах саммита Восточного партнерства 2017 нет ни слова даже о возможности вступления Украины в ЕС. Кроме того, чтобы опровергнуть все догадки, в декабре 2017 года Евросоюз специально разъяснил: соглашение о партнерстве с Украиной не гарантирует будущего членства в ЕС.После Евромайдана в 2013-2014 годах тогдашний президент Еврокомиссии Жозе Баррозу заявлял, что ассоциация - это начало вступления в ЕС. А комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан Фюле в 2014-м говорил, что верит в членство Украины. Однако заявления остались лишь громкими лозунгами. Но и Украина тоже пока не соответствует критериям. Чтобы продемонстрировать, как далеко Киев находится от реального вступления, достаточно взглянуть на процедуру присоединения: сначала страна подписывает соглашение об ассоциации, дальше - включение в программу расширения. Следующий шаг - подача заявки на вступление и получение статуса кандидата. В финале кандидат вступает в ЕС.Украина же сейчас на первом этапе - подписано соглашение об ассоциации, однако никаких даже намеков о включении в расширение от Евросоюза нет. Более того, по словам украинского дипломата Василия Филипчука, соглашение об ассоциации с Украиной, наоборот, в определенной степени перечеркнуло перспективу вступления. "Есть задокументированное заявление руководства ЕС о том, что соглашение об ассоциации не только не является гарантией Украины вступления в ЕС, но даже не создает предпосылок для предоставления такого статуса в будущем. Фактически это заявление уже перекрывает наши европейские перспективы", - считает эксперт.Наталья Ищенко добавляет, что Украина до 2014 года вообще выбирала, на что она политически ориентируется - на европейский курс или на евразийский. "Речи о вступлении в Евросоюз не было", - напомнила она.Филипчук считает, что фактически Украина выполняет обязательства, которые равнозначны условиям для вступления, и при этом не имеет документа с перспективой членства. "Это не соответствует нашим национальным интересам", - отметил дипломат.Но соглашение об ассоциации - не панацея. "Можно не иметь соглашение об ассоциации, но вступить в ЕС, как это сделали Финляндия и Австрия. Можно иметь соглашение и никогда не вступить ", - рассказывает Филипчук.Для сравнения: чем являются для Евросоюза Балканы и Украина и какова их роль в развитии ЕС. Наталья Ищенко отмечает, что Балканы хотят сделать полноценной частью Европы. А Украина сейчас является частью Восточного партнерства - это роль соседей ЕС и не более. Филипчук указывает на то, что об Украине в ЕС нет монолитной мысли - в ЕС это достаточно дискуссионная тема. "Для Евросоюза Балканы действительно является частью большой Европы, которая строится. Но является ли такой же частью Украина? Единой точки зрения в ЕС нет", - сказал он.Кроме того, украинский дипломат выделяет еще несколько преимуществ балканских стран. Во-первых, Балканы - это элемент безопасности для Европы. "Любая дестабилизация на Балканах - это автоматически дестабилизация еще в нескольких странах ЕС. По меньшей мере речь идет об Италии и Австрии, которые граничат с этими территориями", - уточнил Филипчук.Во-вторых, Балканы уже давно интегрировались в Европу экономически. Эксперт отмечает, что из-за относительно небольшой территории этих стран европейский капитал уже давно успешно занял все позиции на рынке.В-третьих, в отличие от Украины, Балканы - это реальная задача, которую Евросоюзу под силу выполнить в обозримом будущем. "Плюс, надо выполнить обещания, которые были даны в 1990-х", - резюмировал Филипчук. Ищенко объясняет ситуацию так: "Балканские страны в приемной Европы, а мы бегаем еще где-то на улице". По ее мнению, в ЕС позиционируют Балканы как ограждение от так называемой старой Европы от Азии. "Они понимают, чтобы был мир в старой Европе - нужен мир на Балканах. Это прагматическая мотивация ", - отметила она.Также Ищенко выделяет интересный момент в лояльности Евросоюза. Он - взаимный. То есть, Украина не так самоотверженно выполняет все рекомендации Брюсселя, как это делают балканские страны. "Сейчас, чтобы стать ближе к ЕС, надо взять балканский опыт. А он заключается в полном выполнении всех требований Брюсселя. Почему Украину не включили в план расширения? В ЕС четко сказали: украинцы должны выполнять те договоренности, которые уже подписаны ", - считает эксперт.Филипчук предполагает, что Украину вообще откладывают в далекое будущее. Президент Еврокомиссии Юнкер уже говорил о том, что путь Украины к членству продлится 25-35 лет. По мнению украинского дипломата, это объективная оценка. "Евросоюз находится на пороге значительных изменений. И сохранится ли ЕС в этом состоянии и каким будет через 25-35 лет - никто не скажет сейчас", - добавляет эксперт.Не стоит также забывать о количестве условий, которое выполнили балканские страны. Их было сверхмного и пока даже не сравнить с украинскими успехами, отмечает заместитель директора ИСП. "Очень яркий пример Хорватии, который не касается экономических или пограничных вопросов. Коррупции так же много в балканских странах, как и в Украине. Однако претензий к ним не было, ведь эти страны не спорили и принимали все советы ЕС", - объясняет Ищенко.Кроме того, в определенной степени и сама Украина помогла Балканам ускорить евроинтеграцию. По словам Ищенко, в мае 2014-го после начала российской агрессии в той же Черногории начали посылать четкий сигнал: надо срочно идти в НАТО и ЕС. "Они поняли, что Россия начала шевелиться и дойдет до Балкан. Балканские страны смогли в этом убедить Брюссель", - объяснила эксперт.Фактически говорить о европейской перспективе Украины не лишено смысла, однако в ближайшие годы Евросоюз делает ставку на Балканы, которые гораздо лояльнее, дольше ждут совместного будущего с ЕС и выполнили больше условий. Дополнительные баллы балканский регион получает и из-за стратегического значения. Украина же пока имеет соглашение без перспективы членства. Самое время обратить внимание на балканский опыт.