Сначала - Балканы. Каковы перспективы членства Украины в ЕС
01.03.2018 16:05
Новая стратегия расширения ЕС предусматривает перспективу членства стран Балканского полуострова. Почему в списке нет Украины - в материале LIGA.net
iStock/Global Images Ukraine
Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что до 2025 года все страны Балканского полуострова имеют возможность вступить в ЕС. По словам Юнкера, все будет зависеть от соответствия критериям членства. Об Украине как новом члене в ЕС не говорят. Почему Балканские страны будут в ЕС раньше Украины и что надо делать официальному Киеву - в материале LIGA.net.
Балканы и ЕС: что есть сейчас
6 февраля была представлена новая стратегия расширения ЕС. И ключевой пункт в этом документе - перспективы членства стран Балканского полуострова. "Вхождение в Евросоюз государств Западных Балкан отвечает политическим и экономическим интересам Союза, а также способствует его безопасности", - говорится в стратегии.
По словам эксперта, Балканы уже длительное время считают следующим этапом расширения ЕС и способом обеспечить мир в Европе.
Замдиректора Института мировой политики Наталья Ищенко добавляет, что лояльное отношение ЕС - это способ помирить балканские народы. "Европа предоставила такую формулу примирения для бывшей Югославии и региона в целом: давайте миритесь и совместно двигайтесь в Евросоюз. В начале 2000-х, когда на Балканах закончились военные действия - именно тогда началась евроинтеграция этого региона. Еще тогда начались переговоры о подписании соглашений об ассоциации и в целом все страны бывшей Югославии и Албания подписали свои отдельные соглашения о том, как они будут вступать в ЕС ", - сказала она LIGA.net.
По словам Ищенко, еврогонки на Балканах выглядят так: "На финишной прямой сейчас Черногория и Сербия, так как они говорят не о политических переговорах, а о технических - согласовывают законодательство и так далее. Позади находятся Албания и Македония. На последних позициях - Босния и Косово".
Кроме того, эксперт уточнила, что даже Босния и Косово в плане евроинтеграции впереди Украины, ведь они являются потенциальными кандидатами на вступление, а Киев такого статуса не имеет.
Как движется Украина
Вопрос вступления Украины в Евросоюз должен был бы решаться в рамках проекта Восточное партнерство (Молдова, Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан, Украина). В Киеве надеялись, что именно в этом проекте будет четкий сигнал о вступлении в Евросоюз. Сейчас есть два предвестника сближения с ЕС - соглашение об ассоциации и безвизовый режим. Но на самом деле в документах саммита Восточного партнерства 2017 нет ни слова даже о возможности вступления Украины в ЕС. Кроме того, чтобы опровергнуть все догадки, в декабре 2017 года Евросоюз специально разъяснил: соглашение о партнерстве с Украиной не гарантирует будущего членства в ЕС.
После Евромайдана в 2013-2014 годах тогдашний президент Еврокомиссии Жозе Баррозу заявлял, что ассоциация - это начало вступления в ЕС. А комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан Фюле в 2014-м говорил, что верит в членство Украины. Однако заявления остались лишь громкими лозунгами. Но и Украина тоже пока не соответствует критериям. Чтобы продемонстрировать, как далеко Киев находится от реального вступления, достаточно взглянуть на процедуру присоединения: сначала страна подписывает соглашение об ассоциации, дальше - включение в программу расширения. Следующий шаг - подача заявки на вступление и получение статуса кандидата. В финале кандидат вступает в ЕС.
Украина же сейчас на первом этапе - подписано соглашение об ассоциации, однако никаких даже намеков о включении в расширение от Евросоюза нет. Более того, по словам украинского дипломата Василия Филипчука, соглашение об ассоциации с Украиной, наоборот, в определенной степени перечеркнуло перспективу вступления. "Есть задокументированное заявление руководства ЕС о том, что соглашение об ассоциации не только не является гарантией Украины вступления в ЕС, но даже не создает предпосылок для предоставления такого статуса в будущем. Фактически это заявление уже перекрывает наши европейские перспективы", - считает эксперт.
Наталья Ищенко добавляет, что Украина до 2014 года вообще выбирала, на что она политически ориентируется - на европейский курс или на евразийский. "Речи о вступлении в Евросоюз не было", - напомнила она.
Филипчук считает, что фактически Украина выполняет обязательства, которые равнозначны условиям для вступления, и при этом не имеет документа с перспективой членства. "Это не соответствует нашим национальным интересам", - отметил дипломат.
Но соглашение об ассоциации - не панацея. "Можно не иметь соглашение об ассоциации, но вступить в ЕС, как это сделали Финляндия и Австрия. Можно иметь соглашение и никогда не вступить ", - рассказывает Филипчук.
Роль Украины и Балканских стран
Для сравнения: чем являются для Евросоюза Балканы и Украина и какова их роль в развитии ЕС. Наталья Ищенко отмечает, что Балканы хотят сделать полноценной частью Европы. А Украина сейчас является частью Восточного партнерства - это роль соседей ЕС и не более. Филипчук указывает на то, что об Украине в ЕС нет монолитной мысли - в ЕС это достаточно дискуссионная тема. "Для Евросоюза Балканы действительно является частью большой Европы, которая строится. Но является ли такой же частью Украина? Единой точки зрения в ЕС нет", - сказал он.
Кроме того, украинский дипломат выделяет еще несколько преимуществ балканских стран. Во-первых, Балканы - это элемент безопасности для Европы. "Любая дестабилизация на Балканах - это автоматически дестабилизация еще в нескольких странах ЕС. По меньшей мере речь идет об Италии и Австрии, которые граничат с этими территориями", - уточнил Филипчук.
Во-вторых, Балканы уже давно интегрировались в Европу экономически. Эксперт отмечает, что из-за относительно небольшой территории этих стран европейский капитал уже давно успешно занял все позиции на рынке.
В-третьих, в отличие от Украины, Балканы - это реальная задача, которую Евросоюзу под силу выполнить в обозримом будущем. "Плюс, надо выполнить обещания, которые были даны в 1990-х", - резюмировал Филипчук. Ищенко объясняет ситуацию так: "Балканские страны в приемной Европы, а мы бегаем еще где-то на улице". По ее мнению, в ЕС позиционируют Балканы как ограждение от так называемой старой Европы от Азии. "Они понимают, чтобы был мир в старой Европе - нужен мир на Балканах. Это прагматическая мотивация ", - отметила она.
Также Ищенко выделяет интересный момент в лояльности Евросоюза. Он - взаимный. То есть, Украина не так самоотверженно выполняет все рекомендации Брюсселя, как это делают балканские страны. "Сейчас, чтобы стать ближе к ЕС, надо взять балканский опыт. А он заключается в полном выполнении всех требований Брюсселя. Почему Украину не включили в план расширения? В ЕС четко сказали: украинцы должны выполнять те договоренности, которые уже подписаны ", - считает эксперт.
Филипчук предполагает, что Украину вообще откладывают в далекое будущее. Президент Еврокомиссии Юнкер уже говорил о том, что путь Украины к членству продлится 25-35 лет. По мнению украинского дипломата, это объективная оценка. "Евросоюз находится на пороге значительных изменений. И сохранится ли ЕС в этом состоянии и каким будет через 25-35 лет - никто не скажет сейчас", - добавляет эксперт.
Не стоит также забывать о количестве условий, которое выполнили балканские страны. Их было сверхмного и пока даже не сравнить с украинскими успехами, отмечает заместитель директора ИСП. "Очень яркий пример Хорватии, который не касается экономических или пограничных вопросов. Коррупции так же много в балканских странах, как и в Украине. Однако претензий к ним не было, ведь эти страны не спорили и принимали все советы ЕС", - объясняет Ищенко.
Кроме того, в определенной степени и сама Украина помогла Балканам ускорить евроинтеграцию. По словам Ищенко, в мае 2014-го после начала российской агрессии в той же Черногории начали посылать четкий сигнал: надо срочно идти в НАТО и ЕС. "Они поняли, что Россия начала шевелиться и дойдет до Балкан. Балканские страны смогли в этом убедить Брюссель", - объяснила эксперт.
Фактически говорить о европейской перспективе Украины не лишено смысла, однако в ближайшие годы Евросоюз делает ставку на Балканы, которые гораздо лояльнее, дольше ждут совместного будущего с ЕС и выполнили больше условий. Дополнительные баллы балканский регион получает и из-за стратегического значения. Украина же пока имеет соглашение без перспективы членства. Самое время обратить внимание на балканский опыт.
Балканы и ЕС: что есть сейчас
6 февраля была представлена новая стратегия расширения ЕС. И ключевой пункт в этом документе - перспективы членства стран Балканского полуострова. "Вхождение в Евросоюз государств Западных Балкан отвечает политическим и экономическим интересам Союза, а также способствует его безопасности", - говорится в стратегии.
К Балканскому полуострову частично или полностью относятся бывшая Югославия, а также Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Македония, Черногория, Косово, Сербия, Хорватия, Словения, Румыния и Турция. Если Греция, Болгария, Румыния, Словения и Хорватия уже являются членами ЕС, то для других - это четкий сигнал, который так ждала Украина после событий на Майдане в 2013-2014 годах.
Пока Сербия и Черногория - единственные кандидаты, с которыми фактически ведутся переговоры о присоединении. Однако Юнкер объяснил, что другие балканские страны могут догнать лидеров на пути к членству и тоже присоединиться к ЕС в 2025-м. Статус кандидатов имеют также Македония и Албания, а Босния и Герцеговина ждет этот статус уже два года. Частично признанная республика Косово тоже потенциальный кандидат для вступления.
Отдельно стоит выделить Турцию как одну из самых проблематичных. Президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом году говорил, что его страну больше не интересует вступление в ЕС. "Если в ЕС думают, что Турция будет молить о вступлении, то они ошибаются", - отметил он. Однако уже в 2018 году Эрдоган говорит, что Турция согласится только на полноценное членство в Евросоюзе, а Запад де этого не очень хочет и поэтому блокирует процесс вступления, чтобы потом обвинить турков в отсутствии прогресса.
Но в целом Евросоюз заметно лояльно относится к региону. Почему так происходит - объясняет украинский дипломат и экс-директор департамента евроинтеграции Кабмина Василий Филипчук. В комментарии LIGA.net он напомнил, что после распада Югославии в 1990-х и многочисленных конфликтов между сербами, албанцами, хорватами и боснийцами Запад решил стабилизировать ситуацию в регионе. "Балканы были признаны потенциальными следующими кандидатами на вступление в Евросоюз еще в 1999 году. Это было общее решение коллективного Запада - НАТО должно было обеспечить на Балканах военную безопасность, а ЕС - путь примирения и восстановления. Кроме того, эти решения принимались на волне евроэнтузиазма после распада Советского Союза ", - рассказал он.
Пока Сербия и Черногория - единственные кандидаты, с которыми фактически ведутся переговоры о присоединении. Однако Юнкер объяснил, что другие балканские страны могут догнать лидеров на пути к членству и тоже присоединиться к ЕС в 2025-м. Статус кандидатов имеют также Македония и Албания, а Босния и Герцеговина ждет этот статус уже два года. Частично признанная республика Косово тоже потенциальный кандидат для вступления.
Отдельно стоит выделить Турцию как одну из самых проблематичных. Президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом году говорил, что его страну больше не интересует вступление в ЕС. "Если в ЕС думают, что Турция будет молить о вступлении, то они ошибаются", - отметил он. Однако уже в 2018 году Эрдоган говорит, что Турция согласится только на полноценное членство в Евросоюзе, а Запад де этого не очень хочет и поэтому блокирует процесс вступления, чтобы потом обвинить турков в отсутствии прогресса.
Но в целом Евросоюз заметно лояльно относится к региону. Почему так происходит - объясняет украинский дипломат и экс-директор департамента евроинтеграции Кабмина Василий Филипчук. В комментарии LIGA.net он напомнил, что после распада Югославии в 1990-х и многочисленных конфликтов между сербами, албанцами, хорватами и боснийцами Запад решил стабилизировать ситуацию в регионе. "Балканы были признаны потенциальными следующими кандидатами на вступление в Евросоюз еще в 1999 году. Это было общее решение коллективного Запада - НАТО должно было обеспечить на Балканах военную безопасность, а ЕС - путь примирения и восстановления. Кроме того, эти решения принимались на волне евроэнтузиазма после распада Советского Союза ", - рассказал он.
По словам эксперта, Балканы уже длительное время считают следующим этапом расширения ЕС и способом обеспечить мир в Европе.
Замдиректора Института мировой политики Наталья Ищенко добавляет, что лояльное отношение ЕС - это способ помирить балканские народы. "Европа предоставила такую формулу примирения для бывшей Югославии и региона в целом: давайте миритесь и совместно двигайтесь в Евросоюз. В начале 2000-х, когда на Балканах закончились военные действия - именно тогда началась евроинтеграция этого региона. Еще тогда начались переговоры о подписании соглашений об ассоциации и в целом все страны бывшей Югославии и Албания подписали свои отдельные соглашения о том, как они будут вступать в ЕС ", - сказала она LIGA.net.
По словам Ищенко, еврогонки на Балканах выглядят так: "На финишной прямой сейчас Черногория и Сербия, так как они говорят не о политических переговорах, а о технических - согласовывают законодательство и так далее. Позади находятся Албания и Македония. На последних позициях - Босния и Косово".
Кроме того, эксперт уточнила, что даже Босния и Косово в плане евроинтеграции впереди Украины, ведь они являются потенциальными кандидатами на вступление, а Киев такого статуса не имеет.
Как движется Украина
Вопрос вступления Украины в Евросоюз должен был бы решаться в рамках проекта Восточное партнерство (Молдова, Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан, Украина). В Киеве надеялись, что именно в этом проекте будет четкий сигнал о вступлении в Евросоюз. Сейчас есть два предвестника сближения с ЕС - соглашение об ассоциации и безвизовый режим. Но на самом деле в документах саммита Восточного партнерства 2017 нет ни слова даже о возможности вступления Украины в ЕС. Кроме того, чтобы опровергнуть все догадки, в декабре 2017 года Евросоюз специально разъяснил: соглашение о партнерстве с Украиной не гарантирует будущего членства в ЕС.
После Евромайдана в 2013-2014 годах тогдашний президент Еврокомиссии Жозе Баррозу заявлял, что ассоциация - это начало вступления в ЕС. А комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан Фюле в 2014-м говорил, что верит в членство Украины. Однако заявления остались лишь громкими лозунгами. Но и Украина тоже пока не соответствует критериям. Чтобы продемонстрировать, как далеко Киев находится от реального вступления, достаточно взглянуть на процедуру присоединения: сначала страна подписывает соглашение об ассоциации, дальше - включение в программу расширения. Следующий шаг - подача заявки на вступление и получение статуса кандидата. В финале кандидат вступает в ЕС.
Украина же сейчас на первом этапе - подписано соглашение об ассоциации, однако никаких даже намеков о включении в расширение от Евросоюза нет. Более того, по словам украинского дипломата Василия Филипчука, соглашение об ассоциации с Украиной, наоборот, в определенной степени перечеркнуло перспективу вступления. "Есть задокументированное заявление руководства ЕС о том, что соглашение об ассоциации не только не является гарантией Украины вступления в ЕС, но даже не создает предпосылок для предоставления такого статуса в будущем. Фактически это заявление уже перекрывает наши европейские перспективы", - считает эксперт.
Наталья Ищенко добавляет, что Украина до 2014 года вообще выбирала, на что она политически ориентируется - на европейский курс или на евразийский. "Речи о вступлении в Евросоюз не было", - напомнила она.
Филипчук считает, что фактически Украина выполняет обязательства, которые равнозначны условиям для вступления, и при этом не имеет документа с перспективой членства. "Это не соответствует нашим национальным интересам", - отметил дипломат.
Но соглашение об ассоциации - не панацея. "Можно не иметь соглашение об ассоциации, но вступить в ЕС, как это сделали Финляндия и Австрия. Можно иметь соглашение и никогда не вступить ", - рассказывает Филипчук.
Роль Украины и Балканских стран
Для сравнения: чем являются для Евросоюза Балканы и Украина и какова их роль в развитии ЕС. Наталья Ищенко отмечает, что Балканы хотят сделать полноценной частью Европы. А Украина сейчас является частью Восточного партнерства - это роль соседей ЕС и не более. Филипчук указывает на то, что об Украине в ЕС нет монолитной мысли - в ЕС это достаточно дискуссионная тема. "Для Евросоюза Балканы действительно является частью большой Европы, которая строится. Но является ли такой же частью Украина? Единой точки зрения в ЕС нет", - сказал он.
Кроме того, украинский дипломат выделяет еще несколько преимуществ балканских стран. Во-первых, Балканы - это элемент безопасности для Европы. "Любая дестабилизация на Балканах - это автоматически дестабилизация еще в нескольких странах ЕС. По меньшей мере речь идет об Италии и Австрии, которые граничат с этими территориями", - уточнил Филипчук.
Во-вторых, Балканы уже давно интегрировались в Европу экономически. Эксперт отмечает, что из-за относительно небольшой территории этих стран европейский капитал уже давно успешно занял все позиции на рынке.
В-третьих, в отличие от Украины, Балканы - это реальная задача, которую Евросоюзу под силу выполнить в обозримом будущем. "Плюс, надо выполнить обещания, которые были даны в 1990-х", - резюмировал Филипчук. Ищенко объясняет ситуацию так: "Балканские страны в приемной Европы, а мы бегаем еще где-то на улице". По ее мнению, в ЕС позиционируют Балканы как ограждение от так называемой старой Европы от Азии. "Они понимают, чтобы был мир в старой Европе - нужен мир на Балканах. Это прагматическая мотивация ", - отметила она.
Также Ищенко выделяет интересный момент в лояльности Евросоюза. Он - взаимный. То есть, Украина не так самоотверженно выполняет все рекомендации Брюсселя, как это делают балканские страны. "Сейчас, чтобы стать ближе к ЕС, надо взять балканский опыт. А он заключается в полном выполнении всех требований Брюсселя. Почему Украину не включили в план расширения? В ЕС четко сказали: украинцы должны выполнять те договоренности, которые уже подписаны ", - считает эксперт.
Филипчук предполагает, что Украину вообще откладывают в далекое будущее. Президент Еврокомиссии Юнкер уже говорил о том, что путь Украины к членству продлится 25-35 лет. По мнению украинского дипломата, это объективная оценка. "Евросоюз находится на пороге значительных изменений. И сохранится ли ЕС в этом состоянии и каким будет через 25-35 лет - никто не скажет сейчас", - добавляет эксперт.
Не стоит также забывать о количестве условий, которое выполнили балканские страны. Их было сверхмного и пока даже не сравнить с украинскими успехами, отмечает заместитель директора ИСП. "Очень яркий пример Хорватии, который не касается экономических или пограничных вопросов. Коррупции так же много в балканских странах, как и в Украине. Однако претензий к ним не было, ведь эти страны не спорили и принимали все советы ЕС", - объясняет Ищенко.
Кроме того, в определенной степени и сама Украина помогла Балканам ускорить евроинтеграцию. По словам Ищенко, в мае 2014-го после начала российской агрессии в той же Черногории начали посылать четкий сигнал: надо срочно идти в НАТО и ЕС. "Они поняли, что Россия начала шевелиться и дойдет до Балкан. Балканские страны смогли в этом убедить Брюссель", - объяснила эксперт.
Фактически говорить о европейской перспективе Украины не лишено смысла, однако в ближайшие годы Евросоюз делает ставку на Балканы, которые гораздо лояльнее, дольше ждут совместного будущего с ЕС и выполнили больше условий. Дополнительные баллы балканский регион получает и из-за стратегического значения. Украина же пока имеет соглашение без перспективы членства. Самое время обратить внимание на балканский опыт.
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