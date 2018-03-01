Тема дня. Рада просит мир не признавать выборы Путина: что дальше

Верховная Рада призвала мир не признавать выборы Путина в оккупированном Крыму. А если голосование там состоится - не признавать и самого Путина

РФ готовится к президентским выборам, назначенным на 18 марта - день официальной оккупации Россией Крыма. Москва собирается провести голосование и на полуострове, нарушая международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины. Сегодня Верховная Рада обратилась к миру с призывом не признавать Владимира Путина президентом РФ в случае проведения выборов в Крыму. Прислушается ли мир к этому призыву и последует ли ему сама Украина - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Согласно российскому законодательству, датой очередных выборов президента РФ должно было стать 11 марта 2018 года. Однако в мае 2017-го нелегитимная Госдума приняла закон, предусматривающий перенос голосования на неделю вперед - на 18 марта. Таким образом, волеизъявление состоится в четвертую годовщину официальной аннексии Крыма Россией. Официально российские власти не заявляли о привязке голосования к дате оккупации полуострова, однако такое "совпадение" выглядело слишком очевидным. По словам источников телеканала Дождь, близких к Кремлю, и экспертов, связь между годовщиной аннексии и выборами должна не только обеспечить Путину электоральную поддержку, но и повысить явку избирателей. Как сообщают российские СМИ, сам лидер государства-агрессора 18 марта может проголосовать в оккупированном Севастополе, придав выборам еще больше "символизма".

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. В январе 2018 года глава МИД Павел Климкин заявил, что попытка РФ организовать выборы в Крыму "делает их очень сомнительными с точки зрения их легитимности". Позднее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина поднимет вопрос нелегитимности российских выборов в Крыму в ПАСЕ и парламентских ассамблеях ОБСЕ и НАТО. На Мюнхенской конференции по безопасности президент Петр Порошенко прямо призвал европейских партнеров не признавать так называемое волеизъявление, которое организовывает Москва на украинском полуострове. Однако Украина не ограничилась комментариями и призывами. В феврале МИД направил России ноту, в которой выразил "решительный протест" против выборов президента в Крыму. Также Киев будет работать над введением санкций против всех причастных к организации голосования на полуострове.

Сегодня Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать легитимность выборов президента РФ и дальнейшие решения хозяина Кремля в том случае, если голосование на оккупированных территориях таки состоится. Ранее Евросоюз и ОБСЕ уже поддержали Украину, заявив, что не отправят своих представителей для наблюдения за "выборами" в Крыму. Также организацию Россией "волеизъявления" крымчан осудили конгрессмены США.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. В российском ЦИК уже заявили, что в оккупированном Крыму все пройдет "в штатном режиме". Вероятно, США, ЕС и другие осудят проведение выборов на полуострове как нарушение суверенитета Украины. Но не признавать Путина президентом - на такое Запад вряд ли пойдет. А что же Украина? Откажется ли она считать Путина лидером России после выборов в Крыму, к чему призывает остальных? Признает ли его нелегитимным, как сделала это в случае с Госдумой после незаконного проведения на полуострове российских парламентских выборов? Скорее всего, украинские власти ограничатся формальным непризнанием выборов, одновременно признавая Путина президентом. Иначе с кем тогда вести переговоры о Донбассе и заложниках, если решения по ним в РФ принимает один человек.

Спецпроект LIGA.net: Полуостров страха. Как живет Крым после четырех лет аннексии

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