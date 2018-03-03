Тема дня. Зачем собирали и как разгоняли протестующих под Радой

Штурм занял всего несколько минут. Больше ста задержанных, больше десяти пострадавших. Коротко о главном

Сегодня ранним утром полиция зачистила и начала демонтаж палаточного городка возле Верховной Рады. От штурм пострадали больше десяти человек, задержаны свыше ста. Как это было и почему - в разъясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Палаточный городок под Верховной Радой появился четыре с половиной месяца назад, 17 октября 2017 года. Всего за несколько часов активисты установили на площади Конституции перед парламентом и на Грушевского около 60 палаток, полностью перекрыв для проезда улицу. Организаторы акции сообщили, что палатки будут стоять до тех пор, пока парламент не выполнит три требования: создание антикоррупционного суда, новые правила выборов - с открытыми партийными списками, и снятие депутатской неприкосновенности. Позже к ним добавилось требование об импичменте президента. Акцию напрямую ассоциировали с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который в декабре чуть ли не ежедневно заходил к протестующим, выступал и уходил.

Несмотря на все попытки организаторов подогнать акцию протеста под Революцию достоинства - Майдана не получилось. И это было понятно с первого дня. Вроде и палатки такие же, и горящие бочки, и плакаты - но атмосферы нет. Призывы "Киев, вставай" и просьбы принести носки и трусы киевляне не услышали.

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Количество политических сторонников палаточного городка таяло с каждым днем. Если сначала акцию поддерживали большое количество адекватных общественных организаций и политиков, то к концу от нее открестились почти все. Даже идейный вдохновитель Саакашвили: 27 февраля после столкновений под Радой, в результате которых пострадали больше десятка полицейских, Рух новых сил заявил, что его активистов нет в палаточном городке, и представители организации уже больше месяца там не появлялись.

По факту в палатках ночевали всего несколько десятков человек, которых пытались курировать народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко (Самопомощь).

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Информацию о возможном разгоне городка редакция LIGA.net получила вчера вечером. Сегодня в 7 утра она подтвердилась. Когда корреспондент прибыл на улицу Грушевского, в периметре городка на границе с полицией уже горели покрышки. "Не подходите близко, оттуда летят коктейли", - предупредил сотрудник полиции.

Операция по зачистке городка заняла всего несколько минут. Силовики в черной форме тросом, зацепленным за грузовик, вырвали ограду. Секунды спустя на левой стороне городка уже гасили горящие шины, а по правой в него входила полиция. Назад силовики возвращались с задержанными. Выводили плотной колонной, пригибая людей к земле. У некоторых головы были в крови.

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Среди пострадавших растерянно ходил Соболев и повторял: "Врача, врача". Присутствия достаточного количества карет скорой помощи силовики почему-то не обеспечили: со стороны улицы Садовой стояла только одна машина медиков, и та без носилок. Первую помощь оказывали волонтеры Красного креста. Всего они насчитали 14 пострадавших среди гражданских и двоих в числе полиции: у всех ЧМТ, рассечения кожи, травмы рук и ног. По данным НПУ, в госпиталь направлены четыре сотрудника полиции.

Всех задержанных возле полицейских автобусов поставили на колени. Проверили сумки, рюкзаки и карманы. "Обратите внимание, это граната", - один из полицейских указал журналистам на предмет в снегу. Как оказалось позже, граната учебная.

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"Конституция говорит, что люди могут собираться мирно и проводить акции. Тогда мы их называем активистами. Но я могу навскидку сказать, что больше 50 человек за эти месяцы попали в больницы от их действий. Если это мирные протестующие, значит, я чего-то не понимаю", - рассказал журналистам глава киевской полиции Андрей Крищенко.

По его словам, жителей палаточного городка известили о приходе полиции заранее: на руках у силовиков было два судебных решения об осмотре территории от Грушевского до смотровой площадки и об обысках в палатке. Следствие ведется в двух уголовных производствах - по попытке захвата Жовтневого дворца и по событиям 27 февраля, когда в результате столкновений с жителями городка пострадали несколько сотрудников полиции.

Территорию городка оцепили. Полиция приступила к осмотру и демонтажу палаток. После завершения следственных действий в НПУ сообщили, что на территории городка были изъяты девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова и пять дымовых мин.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Задержанных жителей палаточного городка (по словам Семенченко, таких 131) доставили в Печерский и Шевченковский райотделы полиции. Открыто уголовное производство по статье 345 УК - угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа. Тех, кто не имеет отношения к хранению гранат и силовым действия, допрашивают и до вечера обещают отпустить. Подозреваемым в хранении оружия может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, если их вину докажут.

Изгнанный из Украины идейный вдохновитель палаточного городка Михаил Саакашвили призывает 18 марта провести "мирный марш протеста" с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и незамедлительного проведения выборов. "У нас будут две недели на то, чтобы хорошо подготовиться и не дать осечку", - написал он в Facebook.



Улица Грушевского до конца дня будет открыта для проезда транспорта.

