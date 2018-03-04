"Ким Чен Путин", #прикрути и зачистка под Радой: новости недели

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Убийство журналиста в Словакии

Фото: aktuality.sk

В Словакии 25 февраля нашли убитыми журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесту Мартину Кушнирову в их собственном доме.

Последнее, незавершенное расследование журналиста касалось проникновения итальянских бизнесменов, которых связывают с калабрийской мафией "Ндрангета", в сельскохозяйственную и энергетическую отрасли Словакии.

2 марта тысячи людей вышли на улицы городов почтить их память. В столице страны Братиславе в марше памяти приняли участие 20-25 тысяч человек, еще сотни собрались в других словацких городах. Десятки человек провели аналогичные акции в Чехии, Франции, Великобритании, Германии, ОАЭ, Китае и Канаде.

В Братиславе память Кучака и Кушнировой почтил президент Словакии Андрей Киска.

Кроме того, в столице люди, собравшиеся под зданием словацкого правительства, скандировали "Мафия, мафия!" и требовали отставки премьер-министра Роберта Фицо и министров.

Фото: aktuality.sk

Позднее стало известно, что Европарламент собирается на следующей неделе отправить в Словакию делегацию для расследования обстоятельств убийства словацкого журналиста.