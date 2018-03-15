Тема дня. От героя до врага: в чем ГПУ обвинила Савченко

Надежда Савченко планировала теракт в стенах Рады - с минометами, гранатами и добиванием выживших. Такую версию озвучил генпрокурор Юрий Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко сегодня сделал сенсационное заявление: народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в стенах Верховной Рады с применением минометов, гранат и автоматов, которые должен был поставить экс-переговорщик Владимир Рубан по заданию московских кураторов. ГПУ уже просит парламент лишить Савченко депутатского иммунитета, а сама нардеп тем временем намекнула на возможность переворота в стране. Как еще недавно Герой Украины, узник Кремля, ради вызволения которого президентская команда отправляла самолет в Москву и вернула агрессору взятых в бою двух российских спецназовцев, теперь превратилась чуть ли не в террориста №1 - в обзоре LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. 8 марта 2018 года на линии разграничения в Донбассе задержали руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, ехавшего из ОРДЛО на свободную территорию. В его микроавтобусе обнаружили арсенал оружия: более десятка автоматов Калашникова, пистолетов и пулеметов, десятки мин, гранатометы и тысячи патронов.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что с помощью этого оружия злоумышленники планировали совершить "масштабный теракт" в центре Киева, жертвами которого должны были стать "тысячи людей", в том числе президент, глава МВД и секретарь СНБО. В спецслужбе утверждают, что Рубан действовал сообща с главарем террористов ДНР Александром Захарченко, а курировалась вся операция из Москвы.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. 12 марта СБУ вызвала Савченко, чтобы допросить как свидетеля по делу Рубана. Однако парламентарий заявила, что находится с рабочей поездкой в Европарламенте в Страсбурге и повестку лично не получала.

14 марта Луценко заявил, что у следствия есть доказательства масштаба теракта в стенах Рады, к подготовке которого, по версии следователей, был причастен Рубан. По его словам, Савченко вызвали на допрос для дачи объяснений по этому поводу. Если же нардеп не явится - в парламент поступят представления от ГПУ на снятие с нее неприкосновенности, пригрозил Луценко.

Сегодня генпрокурор на заседании Рады раскрыл яркие подробности того, в чем подозревают Савченко. Как утверждает Луценко, есть "неоспоримые доказательства" того, что депутат "лично планировала, лично вербовала и лично давала указания" по организации теракта в парламенте.

По словам главы ГПУ, террористы планировали "уничтожить гранатами" две ложи в зале ВР, "минометами обрушить" купол парламента, а "автоматами добивать выживших".

После этого Луценко внес в Раду представления на снятие неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест. Нардепу инкриминируют захват власти (ч. 1 ст. 109 УК), посягательство на жизнь государственного деятеля (ст. 112), теракт (ч. 3 ст. 258), создание террористической группы (ч. 1 ст. 258-3), незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263), приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 14) и совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28).

Сама парламентарий, которая таки вернулась в Украину, заявила, что готова под полиграф ответить на все обвинения ГПУ. При этом Савченко назвала Луценко "механизмом в руках Порошенко", обвинила украинскую власть в "преступлениях против народа" и назвала военный переворот в Украине "достаточно ожидаемым и правильным событием".

Ситуация вокруг депутата продолжилась курьезом: в Раде к Савченко подошли несколько депутатов, которые после разговора провели ее из сессионного зала. Появились слухи, что у нардепа якобы были с собой пистолет и гранаты. Сама Савченко подтвердила, что у нее есть наградное оружие, но не уточнила, принесла ли она его в парламент.

В довершение ко всему, Рада исключила Савченко из состава парламентского комитета нацбезопасности и обороны.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Обвинения, предъявленные Савченко Генпрокуратурой, чрезвычайно серьезные, для их обоснования у следствия должны быть железобетонные доказательства. Если ГПУ и СБУ хотят выглядеть компетентными и заслуживающими доверия органами, им придется предъявить что-то большее, чем микроавтобус с партией оружия на КПП в прифронтовой зоне.

Для согласия Рады на привлечение депутата к ответственности нужно 226 голосов Вполне возможно, что они будут - учитывая то, как коалиция ополчилась на Савченко, и отсутствие у нее влиятельных защитников в парламенте. После лишения нардепа иммунитета станет понятно, что сторона обвинения действительно может ей предъявить.

Однако не стоит забывать, что ГПУ под руководством Луценко организовала медийное анонсирование многих громких дел, но пока трудно назвать хоть одно серьезное наказание по этим производствам. Последним ярким примером стало дело Михаила Саакашвили, обвиненного прокуратурой в получении денег от олигарха Сергея Курченко - после выдворения оппозиционера в Польшу дальнейшее расследование против него оказалось под вопросом.

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