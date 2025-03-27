"Угроза суверенитета". Украина не довольна новым соглашением с США о ресурсах – FT

Издание утверждает, что документ будет распространяться на все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, а также основные энергетические активы

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Новый вариант договора о полезных ископаемых из США может подорвать суверенитет Украины, вывести доходы за границу и углубить зависимость Киева от Вашингтона, заявляет издание Financial Times со ссылкой на трех неназванных высокопоставленных украинских чиновников.

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По данным медиа, Штаты настаивают на заключении нового масштабного соглашения о контроле над критически важными минеральными ресурсами и энергетическими активами Украины, при этом не предлагая Киеву никаких гарантий безопасности и "агрессивно расширяя свои предыдущие требования".

FT отмечает, что ему удалось ознакомиться с новым проектом соглашения, который США направили Украине 23 марта: документ выходит далеко за рамки первоначального общего экономического соглашения.

Издание утверждает, что документ будет распространяться на все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, а также основные энергетические активы на всей территории Украины.

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Медиа приводит следующие положения по проекту соглашения:

→ Вашингтон требует, чтобы Украина и Штаты создали наблюдательный совет для контроля за общим инвестиционным фондом, чтобы разделить доходы от украинских нефтяных, газовых и минеральных проектов между двумя странами;

→ США будут назначать трех из пяти членов наблюдательного совета, предоставляя Вашингтону полное право вето в отношении фонда;

→ "взносы Соединенных Штатов после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году" можно считать частью такого партнерства (вероятно, речь идет об оказанной помощи. – Ред.);

→ проекты, которые будут охватывать фонд, будут включать инициативы, осуществляемые как самим украинским правительством, так и компаниями, одобренными Киевом или государственными организациями;

→ соглашение охватывает инфраструктуру, связанную с эксплуатацией природных ресурсов, таких как дороги, железная дорога, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы.

→ средства, полученные по последнему предложению, будут конвертироваться непосредственно в иностранную валюту и направляться за границу, а Украина будет нести ответственность за компенсацию в случае задержек или споров;

→ Штаты будут получать выплаты из фонда раньше Украины с 4% надбавкой, а также страна сохранит приоритетное право на инфраструктурные проекты, а также право вето на продажу ресурсов третьим сторонам.

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Министр финансов США Скотт Бессент 27 марта заявил, что, по его мнению, договор может быть подписан уже на следующей неделе.

В то же время три высокопоставленных украинских чиновника заявили FT, что это вряд ли произойдет. Один из них сообщил, что новый американский проект документа является "несправедливым", а другой сравнил его с "грабежом".

Третий чиновник заявил, что была привлечена команда юридических советников, чтобы помочь правительству изучить документ и подготовить встречное предложение.

Украинские собеседники СМИ выразили разочарование растущим давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который заставляет их идти на компромисс для обеспечения прекращения огня и установления продолжительного мира, даже несмотря на то, что Россия не демонстрирует никаких признаков прекращения своего вторжения.

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Хотя соглашение не содержит положений о праве собственности США на ядерную энергетическую инфраструктуру Украины, чиновники страны остаются настороженными по поводу того, что ядерные активы все еще могут быть на столе переговоров в будущем, отмечает FT.

Один чиновник, знакомый с этим направлением, заявил, что этот вопрос поднимался в ходе предварительных обсуждений, но намеренно был исключен из нынешнего варианта соглашения.

Государственный департамент Штатов не ответил на запрос FT. Спикер Минфина страны заявил: "Соединенные Штаты остаются привержены быстрому заключению этого жизненно важного соглашения и обеспечению длительного мира как для Украины, так и для России".