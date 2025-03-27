"Загроза суверенітету". Україна не задоволена новою угодою зі США про ресурси – FT

Видання стверджує, що документ поширюватиметься на усі мінеральні ресурси, зокрема нафту та газ, а також основні енергетичні активи на всій території України

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Новий варіант договору про корисні копалини зі США може підірвати суверенітет України, вивести прибутки за кордон та поглибити залежність Києва від Вашингтону, заявляє видання Financial Times з посиланням на трьох неназваних високопоставлених українських посадовців.

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За даними медіа, Штати наполягають на укладанні нової масштабної угоди про контроль над критично важливими мінеральними ресурсами та енергетичними активами України, при цьому не пропонуючи Києву жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюючи свої попередні вимоги".

FT зазначає, що йому вдалося ознайомитися з новим проєктом угоди, який США надіслали Україні 23 березня: документ виходить далеко за рамки початкової спільної економічної угоди.

Видання стверджує, що документ поширюватиметься на усі мінеральні ресурси, зокрема нафту та газ, а також основні енергетичні активи на всій території України.

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Медіа наводить такі положення з проєкту угоди:

→ Вашингтон вимагає, аби Україна і Штати створили наглядову раду для контролю за спільним інвестиційним фондом, щоб розділити доходи від українських нафтових, газових і мінеральних проєктів між двома країнами;

→ США призначатимуть трьох з п'яти членів наглядової ради, надаючи Вашингтону повне право вето щодо фонду;

→ "внески Сполучених Штатів після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році" вважатимуться частиною такого партнерства (ймовірно, йдеться про надану допомогу. – Ред.);

→ проєкти, які охоплюватиме фонд, включатимуть ініціативи, що здійснюватимуться як самим українським урядом, так і компаніями, схваленими Києвом, або державними організаціями;

→ угода охоплює інфраструктуру, пов'язану з експлуатацією природних ресурсів, як-от дороги, залізниця, трубопроводи, порти та переробні заводи.

→ кошти, отримані згідно з останньою пропозицією, будуть конвертуватися безпосередньо в іноземну валюту і спрямовуватися за кордон, а Україна нестиме відповідальність за компенсацію в разі затримок або суперечок;

→ Штати будуть отримувати виплати з фонду раніше за Україну з 4% надбавкою, а також країна збереже пріоритетне право на інфраструктурні проєкти, а також право вето на продаж ресурсів третім сторонам.

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Міністр фінансів США Скот Бессент 27 березня заявив, що, на його думку, договір може бути підписано вже наступного тижня.

Водночас три високопоставлені українські посадовці заявили FT, що це навряд станеться. Один з них повідомив, що новий американський проєкт документа є "несправедливим", а інший порівняв його з "грабунком".

Третій чиновник заявив, що була залучена команда юридичних радників, аби допомогти уряду вивчити документ і підготувати зустрічну пропозицію.

Українські співрозмовники медіа висловили розчарування зростаючим тиском з боку президента США Дональда Трампа, який змушує їх йти на компроміс задля забезпечення припинення вогню та встановлення тривалого миру, навіть попри те, що Росія не демонструє жодних ознак припинення свого вторгнення.

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Хоча угода не містить положень про право власності США на ядерну енергетичну інфраструктуру України, посадовці країни залишаються настороженими стосовно того, що ядерні активи все ще можуть бути на столі переговорів у майбутньому, зазначає FT.

Один чиновник, знайомий з цим напрямком, заявив, що це питання підіймалося під час попередніх обговорень, але навмисно було виключено з нинішнього варіанту угоди.

Державний департамент Штатів не відповів на запит FT. Речник Мінфіну країни заявив: "Сполучені Штати залишаються відданими швидкому укладанню цієї життєво важливої угоди та забезпеченню тривалого миру як для України, так і для Росії".