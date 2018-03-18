Война спецслужб, ЧП в Грузии и "гранаты Савченко": новости недели

Обыски в Новой почте



Фото: facebook.com/nova.poshta.official

В пятницу соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк заявил о том, что Генпрокуратура проводит обыски в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве и Харькове. "Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Изымают личный компьютер", - сообщил он.

Генеральная прокуратура подтвердила, что проводит обыски в складских и офисных помещениях Новой почты в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

В ГПУ заявили, что должностные лица Новой почты и группы родственных компаний якобы использовали преступную схему, которая привела к неуплате налогов в особо крупных размерах.

Юрий Луценко взял расследование под личный контроль. Пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что, если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц Новой почты не будет получено, уголовное производство закроют.

По данным онлайн-системы медиа-мониторинга и контент-анализа Semantrum, за сутки с момента первого сообщения об обысках на НП в украинских Интернет-СМИ вышло более 670 публикаций.

Ключевыми героями публикаций стали пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган (445 упоминаний), соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк (295 упоминаний) и генпрокурор Юрий Луценко (270 упоминаний).

СМИ активно ссылались на первую (из двух) публикацию Поперешнюка в Facebook об обыске и на комментарии Сарган о причинах обыска и о том, что по результатам обыска никаких обвинений никому не предъявлено.

Традиционно очень живо на тему обысков отреагировали соцсети. По данным Semantrum, за сутки в соцсетях опубликовано 4200 постов/репостов по поводу обысков на Новой почте.

Более активно среагировал Facebook (более 3200 постов) и Twitter (поле 900 публикаций). Пользователи остальных соцсетей практически проигнорировали данную тему. Авторов больше из Киева (более 1000), Днепропетровской области (180), Харьковской (160), Луганской (130).