Массовая высылка россиян, 4G и Lanos-беспилотник: новости недели

Новый глава НАПК

Александр Мангул

На внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избрали нового главу, которым стал Александр Мангул. За его кандидатуру проголосовали четыре из пяти членов агентства. Наталья Корчак, которая два года возглавляла НАПК, ранее заявила, что не будет переизбираться на посту и пообещала помочь новому руководителю знаниями и опытом. Мангул также избран на два года.

Новый руководитель уже успел высказаться за отмену обязательного декларирования активов для общественных активистов и неправительственных организаций, которые занимаются борьбой с коррупцией.

Ранее в СМИ прослыла информация о том, что Мангул является человеком президента Петра Порошенко. Эту информацию он опроверг в интервью и сообщил, что с ним лично не знаком, но несколько раз встречался, когда работал в Минэкономики, которое возглавлял Порошенко и на совещаниях, когда работал главой райгосадминистрации.

Заместителем главы агентства был избран член НАПК Станислав Патюк.