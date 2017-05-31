Майдан дал старт большим переменам: 10 цитат Любомира Гузара

Украинский кардинал - о вере, политике, элитах и войне

Сегодня на 85-м году жизни умер бывший глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар LIGA.net вспоминает 10 ярких цитат украинского кардинала, в которых говорит о человеке, Боге, политике, Украине и жизни.



- Я 46 років жив поза Україною. Там було добре, спокійно. Але на чужині ви завжди в якийсь спосіб залишаєтеся громадянином другого класу. Цілком інакше пройтися вулицею чи вулицями міст, сіл в Україні, чим десь там жити в Нью-Йорку чи Римі (Украинская правда, август 2016)

- Еліта - це не просто ті люди, які вміють побачити проблему і знайти швидко рішення. Це люди, які вміють дивитися далеко вперед…Треба дивитися далі, значно далі вперед, щоб розуміти наслідки власних рішень. Той, хто дивиться далеко, насамперед зберігає головне - людську гідність.

- Ми дійшли до того, що людина дивиться на іншу людину як на ворога. Так багато насильства на телебаченні, що людина звикає до нього, думає, що так має бути. Коли нашим богом стає гріш, ми можемо дуже багато зробити, і це дуже небезпечно.

Ми з росіянами є два різні народи, і то з самих початків. Ми маємо іншу історію

- Я не бачу і у нас політичної культури. Це не політика, а великий бізнес, і тому у нас така корупція, і практично ніхто не хоче від неї позбавлятися. Це дуже вигідно. У нас немає справжніх державних мужів, авторитетів. Україна стільки років перебувала під різними окупаціями: російської, австрійської, польської, німецької, більшовицької. (Факты, март 2016)

- Майдан почав дуже сильний процес зміни. Питання: чи ми готові продовжувати? Маю надію, нове покоління, не зруйноване радянщиною, якщо ми його добре виховаємо, буде крок за кроком йти до кращого. (Главком, январь 2016)

- Якби Ісус жив зараз, він би працював на комп'ютері і користувався технічними способами, щоб достукатися до людей. (Гордон, ноябрь 2015)

- Володимир Путін - це дитина свого народу. Я особисто думаю, що не можна його зрозуміти, не будучи свідомими історичного тла тієї держави. (Обозреватель, октябрь 2014)

- Москва робить свою справу через УПЦ МП, намагається її не допускати до єдності з іншими українськими церквами. Але, врешті-решт, це залежить не від Москви, а від нас. (Апостроф, март 2016)

- Я не знаю, що спонукує людину так говорити (про единство украинского и российского народов - ред.), бо, безумовно, різниця є. Ми є два різні народи, і то з самих початків. Ми маємо іншу історію… Такі висловлювання мають радше політичне твердження, аніж твердження, яке би дала людина, об’єктивно дивлячись на ситуацію. (УНИАН, апрель 2009)

- Українська православна церква може стати знаряддям, завдяки якому Росія хотіла б не допустити повної самостійності України. Чи не є таємницею те, що Росія хоче зберегти Україну під своїм впливом, що вона не погоджується з нашими прагненнями як держави і як народу.