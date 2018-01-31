Тема дня. От летчика до космонавта: жизнь Леонида Каденюка

В 1997 году Леонид Каденюк побывал в космосе на борту американского шаттла "Колумбия", став первым космонавтом независимой Украины

Сегодня на 68-м году жизни скончался первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Он стал первым украинским гражданином, побывавшим в космосе после провозглашения независимости страны в 1991 году (первым космонавтом-украинцем считается Павел Попович, летавший в космос в 1962 году). О том, как Каденюк прошел путь от летчика-инструктора до космонавта и Героя Украины - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Черновицкой области УССР в семье учителей. После окончания школы в 1967 году он поступил в Черниговское высшее военное авиаучилище летчиков, где, получив диплом, устроился на работу летчиком-инструктором.

В 1976 году в СССР началась работа над созданием многоразового космического корабля Буран, и Каденюку посчастливилось быть отобранным в отряд космонавтов этой программы. Он прошел подготовку в специальном центре в Подмосковье и получил квалификацию летчика-космонавта, а в 1977-1983 годах был космонавтом-испытателем системы Буран.

В одном из интервью Каденюк рассказал о тренировках кандидатов в космонавты в барокамерах и центрифугах, с помощью которых они готовились к перегрузкам и невесомости.

"Это были испытания с десятикратными перегрузками... То есть если я в то время весил 75 кг, то в процессе перегрузки мой вес увеличивался до 750 кг - кровь, каждая клетка, сердце, мозг весили в 10 раз больше. Такое выдержать могут не все: теряют сознание, у кого-то лопаются сосуды - в таком случае этих кандидатов отстраняли от подготовки", - отмечал он.

В 1983 году Каденюка отчислили из отряда космонавтов из-за его развода с женой, что тогда для людей его профессии считалось недопустимым и аморальным. Следующие четыре года украинец был летчиком-испытателем в Научно-испытательном институте им. Чкалова ВВС СССР.

В 1988-м Каденюка вновь включили в отряд космонавтов программы Буран, до 1990 года он прошел инженерную и летную подготовку как командир этого корабля. В 1990-1992 годах космонавт прошел подготовку как командир транспортного корабля Союз-ТМ.

В 1990 году руководители СССР и УССР договорились о полете на орбитальную станцию Мир исключительно украинского экипажа из трех человек, командиром которого должен был стать Каденюк. Однако полет так и не состоялся.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. В 1994 году Украина и США подписали соглашение о полете украинского космонавта на американском космическом челноке типа Спейс-шаттл.

В 1996-м Каденюк вошел в группу украинцев, которые отправились в США готовиться к полетам. В итоге именно он стал членом международного экипажа, в который, кроме украинца, вошли четыре американца (в том числе женщина) и японец.

Каденюк во время поездки в США (фото - facebook.com/DKAUkraine)

Экипаж миссии Спейс-шаттл STS-87, Каденюк - крайний справа (фото - nasa.gov)

19 ноября 1997 года шаттл "Колумбия" с Каденюком и его коллегами на борту стартовал с мыса Канаверал (штат Флорида). На орбите корабль провел около 16 дней и 5 декабря 1997-го благополучно вернулся на Землю. Так Каденюк стал первым космонавтом независимой Украины.

Старт шаттла "Колумбия" с Каденюком на борту 19 ноября 1997 года (трансляция телеканала УТ-1)

Во время полета украинец проводил эксперименты с репой, соей и мхом, изучая влияние невесомости на различные процессы в растениях, а также исследовал влияние этого состояния на человека.

27 ноября 1997-го Каденюк из космоса вышел на связь с Украиной. Кроме того, по его инициативе на борту шаттла дважды прозвучал украинский гимн как сигнал для пробуждения экипажа.

Каденюк во время пребывания в космосе (фото - facebook.com/DKAUkraine)

"Когда видишь из космоса земную красоту, становишься добрей. Потом после полета начинаешь бережно относиться к каждому листику. Я уже не представляю, как можно ходить на охоту ради удовольствия убивать", - описывал Каденюк свои впечатления от полета в одном из интервью.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ. После полета в космос карьера Каденюка пошла вверх. В 1998 году он получил звание генерал-майора ВСУ, стал начальником управления авиации войск ПВО Украины.

В 1999-м президент Леонид Кучма назначил Каденюка своим внештатным помощником по вопросам авиации и космонавтики, а затем заместителем генинспектора Генеральной военной инспекции.

Космонавт был удостоен звания Герой Украины, ордена За заслуги III степени, За мужество I степени и других наград.

Также Каденюк был избран народным депутатом в Верховную Раду 4-го созыва (2002-2006 годы).

В 2017-м в одном из своих последних интервью космонавт, говоря о подготовке в Украине специалистов авиакосмической отрасли, сказал следующее: "У нас есть вузы с большим опытом в подготовке специалистов как авиационной, так и космической отрасли. К сожалению, у нас нет одного - политической воли руководителей, руководства государства, начиная от президента, премьера, парламента… Они должны иметь, в первую очередь, политическую волю для того, чтобы побольше выделить средств, финансирования на космическую и авиационную отрасли".

Задолго до агрессии России против Украины Каденюк высказывался за тесное сотрудничество двух стран как в целом, так и в сфере авиации и космоса, отмечал, что "с Россией нельзя ссориться".

Кроме того, Каденюк заявлял, что верит в существование внеземных цивилизаций. А вот по поводу полета американцев на Луну в 1969 году говорил, что "есть сомнения" в правдивости этого факта, так как на то время это была "чрезвычайно сложная задача".

Видео: YouTube / Віталій Лозінський

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