В Киеве проходит акция #FreeArchitects около часовни УПЦ МП
В Киеве на улице Владимирской проходит акция "Свободу архитекторам". Ее участники призывают поддержать архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которых обвиняют в попытке поджога нелегально постороенной часовни-МАФа УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины.
На прошлой неделе суд избрал каждому задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца или 2 млн грн залога. Отмечается, что в деле нет весомых убытков и архитекторов готовы были взять на поруки.
Как сообщается в группе акции в Facebook, цель собрания - "привлечь внимание и заявить, что архитекторы - не преступники".
Отмечается, что акция мирная и все призывы к радикальным действиям будут расценены как провокация. Также организаторы запретили партийную или организационную символику.
Фото: Громадське
Прокуратура Киева в апелляции будет просить смягчения меры пресечения для архитекторов, сообщила спикер генпрокурора Лариса Сарган. Некоторые народные депутаты заявили о готовности выступить поручителями.
Одновременно с акцией в часовне, в поджоге которой обвиняют архитекторов, проходит молебен.
Ранее на заседании антикоррупционного комитета парламента власти Киева признали, что часовню УПЦ МП возле Десятинной церкви, построили незаконно.
Читайте также: Филиал русского мира. Самые громкие скандалы с участием УПЦ МП
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
02.02.18
18:18
-
02.02.18
17:32
-
02.02.18
17:38
-
02.02.18
16:36
-
02.02.18
15:14