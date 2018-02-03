В Киеве проходит акция #FreeArchitects около часовни УПЦ МП

Акция в поддержку архитекторов, которых обвиняют в поджоге незаконной часовни около Десятинной церкви и которых арестовали с залогом в 2 млн грн

В Киеве на улице Владимирской проходит акция "Свободу архитекторам". Ее участники призывают поддержать архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которых обвиняют в попытке поджога нелегально постороенной часовни-МАФа УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины.



На прошлой неделе суд избрал каждому задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца или 2 млн грн залога. Отмечается, что в деле нет весомых убытков и архитекторов готовы были взять на поруки.



Как сообщается в группе акции в Facebook, цель собрания - "привлечь внимание и заявить, что архитекторы - не преступники".

Отмечается, что акция мирная и все призывы к радикальным действиям будут расценены как провокация. Также организаторы запретили партийную или организационную символику.

Фото: Громадське

Прокуратура Киева в апелляции будет просить смягчения меры пресечения для архитекторов, сообщила спикер генпрокурора Лариса Сарган. Некоторые народные депутаты заявили о готовности выступить поручителями.

Одновременно с акцией в часовне, в поджоге которой обвиняют архитекторов, проходит молебен.

Ранее на заседании антикоррупционного комитета парламента власти Киева признали, что часовню УПЦ МП возле Десятинной церкви, построили незаконно.

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