Twitter-дипломатия: самые скандальные твиты Трампа

Увлечение Трампа социальной сетью Twitter уже переросло из странной причуды в повод для недовольства американских политиков и мировой общественности

Избранный президент США Дональд Трамп беспрецедентно активно, как для главы США, использует свой аккаунт в Twitter. Это привлекло внимание и американских политиков, и СМИ, и лидеров других стран, и звезд Голливуда. Явление уже получило название Twitter-дипломатии. Например, в своем микроблоге Трамп сообщил об одной из самых резонансных номинаций для своей администрации - кандидате на пост государственного секретаря Рексе Тиллерсоне. О решении уйти из бизнеса в политику он тоже объявил через свой аккаунт: "Президентство - куда более важная задача!".

О самых скандальных твитах Трампа - в материале ЛІГА.net

"Лживые журналисты"

Социальная сеть стала для избранного президента площадкой для критики американских СМИ. Первым под шквал негодования попал TheNewYorkTimes (этому изданию Трамп посвятил целых 10 твитов, называя его не иначе как "лживое").

"Я принял звонки от многих иностранных лидеров, несмотря на то, что провальный NYTimes писал. Россия, Британия, Китай, Саудовская Аравия, Япония, Австралия, Новая Зеландия и другие. Я всегда доступен для них. NYTimes просто расстроены, что выглядели дураками в освещении меня", - написал Трамп, пытаясь опровергнуть свою "недоступность".









Телеканал CNN, среди прочего, якобы отдавал предпочтение его сопернице Хиллари Клинтон и всячески ее поддерживал.

"Какие доказательства у вас есть того, что Дональд Трамп не пострадал из-за мошенничества на выборах? Журналист? Делай свою работу!", - обратился избранный президент со своего аккаунта к телеканалу и одному из его журналистов.





Журнал Vanity Fair, по мнению Трампа, и вовсе разучился писать. "Кто-нибудь видел действительно скудный номер журнала Vanity Fair. Это провал, большая проблема, увядание. Грейдон Картер (редактор Vanity Fair - ред.), нет таланта, отсутствует!", - высказался Трамп.





Досталось и каналу NBCNews, который не приписал Трампу должных заслуг. "Совершенно необъективный NBCNews сбился с пути, говоря об анонсированном (компаниями - ред.) Ford, G.M., Lockheed и другими возврате рабочих мест в США, но это не имеет ничего общего с Трампом, это фейковые новости! Спросите генеральных директоров этих компаний о реальных фактах! (Они - ред.) возвращаются благодаря мне!", - возмутился избранный президент.









Однако Time Magazine и Financial Times удостоились похвалы за то, что назвали его человеком года. Критика СМИ Трампом выглядит угрожающе, учитывая его предвыборные обещания активировать закон о клевете.

"Ужасная сделка" и "Очень грустно"



Первым заявлением, которое подхватили мировые СМИ, стала угроза Трампа отменить сделку с Кубой, подписанную в 2015 году Бараком Обамой и Раулем Кастро и восстанавливающую дипломатические отношения, прерванные в 1961 году.

"Если Куба не стремится заключить более выгодную сделку, для кубинского народа и народа США в целом, я отменю сделку", - написал избранный президент.

Высказываясь в поддержку Израиля, Трамп напомнил о своем еще одном предвыборном обещании отменить ядерную сделку с Ираном, ограничивающую ядерную программу страны в обмен на снятие санкций. Соглашение было подписано 14 июля 2015 года между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.

"Началом конца была ужасная сделка с Ираном…", - написал Трамп.

На угрозы избранного президента обратили внимание в Европе и призвали избранного президента сохранить якобы невыгодное для США соглашение.

Несколько изменив традиции, Трамп в своем Facebook выразил поддержку Израилю, когда в Совбезе ООН рассматривали резолюцию, призывающую прекратить строительство израильских поселений на палестинской территории.

По мнению избранного президента, резолюцию следовало отменить.

"США уже давно придерживаются позиции, по которой мир между израильтянами и палестинцами достижим только через прямые переговоры между сторонами, а не через навязывание условий через ООН. Это ставит Израиль в очень невыгодную переговорную позицию и крайне несправедливо по отношению ко всем израильтянам", - написал он.

США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования. Остальные 14 членов Совбеза ООН проголосовали за. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не будет соблюдать "постыдную" резолюцию и пересмотрит свои отношения с ООН. Однако поддержку Трампа он оценил.

Нетаньяху тоже выбрал Twitter способом коммуникации и поблагодарил избранного президента США.







Вскоре после голосования по резолюции, Трамп решил раскритиковать и саму ООН, назвав организацию "клубом по интересам".

"У ООН такой большой потенциал, но сейчас это всего лишь клуб по интересам, где люди общаются и хорошо проводят время. Очень грустно!", - написал он.







На этом избранный президент не остановился и позже заявил, что "ООН создает проблемы вместо того, чтобы их решать".

Еще до инаугурации Трамп успел обострить отношения с Китаем, поговорив по телефону с президентом Тайваня Цай Ин-Вэнь. Разговор глав США и непризнанного Тайваня состоялся впервые с 1979 года. Угрозу для дипломатического скандала с Китаем Трамп в этом не увидел и традиционно высказался по этому поводу в Twitter.

"Президент Тайваня позвонила мне сегодня, чтобы поздравить с избранием в президенты. Спасибо", - написал он, подчеркнул, чьей инициативой был разговор.







Позже он написал еще один твит.

"Интересно, США отправляют Тайваню миллиарды долларов на военное снаряжение, но я не могу принять поздравительный звонок", - иронизировал Трамп.







Китай после инцидента выразил дипломатический протест.

Трамп не упустил случая покритиковать Китай в ответ, но по другому вопросу. Избранного президента США взволновали заявления Северной Кореи о готовности к испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Трамп решил обвинить Китай в бездействии в отношении КНДР.

"Китай получил огромное количество денег и богатства от США в результате абсолютно односторонней торговли, но не может помочь с Северной Кореей. Отлично!", - возмутился он.

"Глупые люди и дураки"



Больше всего внимания американские, европейские, в том числе украинские, и российские СМИ и политики обратили на твиты Трампа о России и Владимире Путине.

Избранный президент решил похвалить Путина за его решение не высылать из России американских дипломатов в ответ на высылку Обамой дипломатов РФ из США.

"Отличный ход. Я всегда знал, что он очень умен", - написал Трамп.







Позже Трамп посвятил целых три твита вопросу важности возобновления отношений между США и РФ.

"Хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Только глупые люди или дураки подумали бы, что это плохо. У нас достаточно проблем в мире и без этой. Когда я буду президентом, Россия будет уважать нам куда больше, чем сейчас и обе страны будут, возможно, работать вместе, решая некоторые из многочисленных больших и неотложных проблем и задач мира", - заявил во всеуслышание Трамп.











На этих словах, а точнее твитах, Трамп не остановился и продолжил развивать тему. 14 января он заявил, что может отменить санкции против Российской Федерации в том случае, если сотрудничество с РФ будет полезным.

В ответ избранного президента призывали пересмотреть отношение к РФ Обама, американские сенаторы, Германия и спецслужбы США.

"Вау, Арнольда разбили"



Трамп решил критиковать не только иностранные государства и отдельных политиков, но и звезд американского кинематографа.

Он высмеял Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги его шоу "Ученик знаменитости".

"Вау, опубликованы рейтинги, и Арнольд Шварценеггер разбит настоящей "машиной рейтингов" Д.Дж.Т. (Дональдом Джоном Трампом - ред.). Причем будучи звездой кино. И мы сравниваем первый сезон с 14-м. А теперь сравните его первый сезон с моим. Но какая разница, ведь он поддерживал Хиллари и Кейсика", - написал он.





Выпад Трампа удивил американцев, ведь до этого Шварцнеггер призывал нацию поддержать избранного президента и "не ныть". Впрочем, еще до выборов актер заявлял, что не будет голосовать за республиканского президента.

На церемонии вручения премии Золотой глобус актриса Мерил Стрип вспомнила случай, когда Трамп спародировал журналиста с инвалидностью. Это, по словам актрисы, "разбило ей сердце". Но имени Трампа она не упомянула.

Избранный президент не заставил себя ждать и традиционно с помощью Twitter ответил "недоброжелателю".

"Мерил Стрип одна из самых переоцененных актрис Голливуда, не знает меня, но критиковала прошлой ночью на Золотом глобусе. Она...", - написал он.

Сама Стрип воздержалась от комментариев твита, но за нее ответный удар нанес коллега - голливудский актер Джордж Клуни. Он заявил, что США "немного не повезло с президентом". "В этот момент в нашей жизни мы должны надеяться, что он не уничтожит все", - добавил Клуни.

"Не правдивость прессы заставляет меня твитить"



В своих твитах Трамп неоднократно упоминал и реформу ObamaCare, которую грозился отменить еще в будущности кандидата в президенты США. Последней публикацией на эту тему в соцсети Трамп окончательно дал понять о своих намерениях, написав "непосильный медицинский закон скоро станет историей".





Сам Трамп объяснил свою приверженность социальной сети недоверием к СМИ.

"Если бы пресса освещала меня правдивее и достойнее, у меня было бы меньше причин твитить. К сожалению, я не знаю, когда это произойдет", - пояснил он.

Журналисты предполагают, что именно откровенные записи Трампа в социальных сетях стали одной из причин, почему американцы отдали свои голоса за кандидата от республиканцев.



Однако свое недовольство Twitter-дипломатией уже начинают высказывать политики США. "Я попробую быть корректной. Меня очень беспокоят твиты и сообщения, которые они передают", - сказала Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США.

"Очень важно понимать, на каком мы пути, какая роль Соединенных Штатов, каким будет наше поведение, как ответственного международного игрока в сотрудничестве с другими и твиты для этого, я считаю, не годятся", - подчеркнула она.

"Твит, цитирую: "очень мудро" в адрес Владимира Путина за игнорирование им американских санкций - это не внешняя политика. Америка не ведет внешнюю политику через твиты, а тем более не делает комплименты Путину, после того, как разведывательные агентства подтвердили, что Россия вмешалась в наши выборы", - заявил Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в Сенате США.

Изменит ли Трамп свою манеру информировать общественность и общаться с политиками через социальную сеть после инаугурации неизвестно. Однако вполне может быть, что лидерам других государств придется использовать Twitter в качестве источника информации о возможных решениях и планах новой администрации США.

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Трамп назвал НАТО устаревшим

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